Un ministru din guvernul R. Moldova şi-a anunţat demisia în ziua în care Maia Sandu a promis măsuri împotriva „corupţiei politice”

Andrei Spînu, ministru al infrastructurii şi dezvoltării regionale în Republica Moldova, căruia i se atribuie în parte scoaterea ţării de sub dependenţa energetică rusească, a anunţat luni pe Facebook că se retrage din guvern şi din Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS). Decizia vine în ziua în care preşedinta Maia Sandu a convocat o şedinţă a Consiliului Suprem de Securitate pentru a discuta despre „problema corupţiei politice”, relatează News.ro.

„Sper că acest pas să permită revenirea la discuţii în spaţiul public despre Moldova şi mai puţin să se discute despre un om sau altul, aşa cum vor duşmanii ţării noastre”, a declarat Spînu, menţionând că a fost ţinta unor atacuri repetate fără dovezi şi dând asigurări că a lucrat în interesul ţării.

„Prieteni, în ultimii ani, mi-am asumat responsabilităţi complicate pentru ca ţara noastră să reuşească. Acum, mai mult ca niciodată, ştiu că Moldova s-a mişcat în direcţia care trebuie. Nu ne mai şantajează nimeni cu resurse energetice, infrastructura (drumuri, poduri, apeducte etc) se construieşte mai mult ca niciodată, iar localităţile noastre primesc fonduri necesare pentru dezvoltare prin Programul Naţional Satul European. În toată această perioadă, am fost supus unei campanii nedrepte de defăimare. Aproape zilnic am fost atacat fără să se prezinte probe. Eu am continuat să-mi fac treaba în interesul ţării noastre. Sunt cu inima împăcată. Ştiu ce las în urmă şi ştiu că nimeni nu va putea prezenta niciun argument împotriva integrităţii acţiunilor mele”, a scris Spînu.

„Sunt multe de făcut, dar justiţia rămâne prioritatea zero. Atât timp cât în spaţiu public se vor discuta subiecte false, grupurile criminale organizate, corupţii şi cei care reprezintă interesele străine ale altor state îşi vor duce la bun sfârşit planurile. Am văzut acest lucru la alegerile din această toamnă”, a mai spus Spînu.

Zilele trecute liderul PAS, Igor Grosu, care este şi preşedintele Parlamentului, spunea despre Spînu că „munceşte foarte mult” şi că „a reuşit să deranjeze tare mulţi şpăgari şi oameni care umblau cu scheme în domeniul lui de competenţă”.

Andrei Spînu a fost vicepremier şi ministru al infrastructurii şi dezvoltării regionale şi în guvernul precedent de la Chişinău, condus de Natalia Gavriliţa.

Spînu a condus ministerul în perioada 6 august 2021-14 februarie 2023, timp în care Moldova s-a confruntat cu o criză energetică de proporţii. Preţurile la gazele naturale au ajuns la sume record în 2022 pe întreg continentul european, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina. Situaţia s-a reflectat şi în preţul gazului pentru moldoveni, dependenţi atunci de gazul rusesc, care a crescut de aproape şapte ori şi a dus la o inflaţie glopantă. Pe lângă aceasta, au crescut considerabil tarifele la energia electrică, după ce reţelele din Ucraina au fost afectate de bombardamentele ruseşti, iar Transnistria a refuzat o perioadă să livreze curentul electric necesar malului drept al Nistrului.

La sfârşitul iernii, Spînu a anunţat că Moldova a ieşit învingătoare din iarna care a trecut – independenţi din punct de vedere energetic faţă de Rusia şi cu planuri mari de a-şi consolida sectorul energetic, miza fiind resursele regenerabile. Însă chiar şi aşa, membri ai societăţii civile şi partide politice au cerut insistent ca Natalia Gavriliţa şi Andrei Spînu să îşi dea demisia. Cei doi erau acuzaţi că ar fi sărăcit moldovenii, ca urmare a tarifelor mari pe care au fost nevoiţi să le achite în sezonul rece.

În februarie 2023, Natalia Gavriliţa şi-a anunţat demisia din funcţie. În aceeaşi zi, preşedinta Maia Sandu a înaintat candidatura lui Dorin Recean în fruntea guvernului. Din noua echipă guvernamentală, învestită la 16 februarie 2023, doar trei miniştri din echipa Gavriliţa nu se mai regăseau, între care Andrei Spînu.

Dar la aproape jumătate de an după ce a plecat de la şefia Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Spînu a revenit în funcţie, în iulie 2023, arată NewsMaker.

Reacția Maiei Sandu

Reacţionând la vestea demisiei ministrului Spînu - care, potrivit agora.md, a făcut parte din staff-ul ei de campanie la alegerile prezidenţiale din acest an -, preşedinta Maia Sandu a declarat că respectă decizia acestuia şi i-a mulţumit „pentru toată contribuţia lui, pornind de la schimbările pe care le-a iniţiat în sectorul energetic şi faptul că Republica Moldova a scăpat de şantajul energetic”, aluzie la compania rusă Gazprom.

Declaraţia a fost făcută, la solicitările presei, în briefingul de presă pe care Maia Sandu l-a susţinut după încheierea şedinţei Consiliului Suprem de Securitate al ţării, pe care şefa statului a convocat-o luni dimineaţă pentru a discuta „despre problema corupţiei politice şi necesitatea accelerării şi eficientizării măsurilor de combatere a acesteia”.

La rândul său, liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că Andrei Spînu a contribuit „la victorii electorale importante” ale partidului de guvernare şi a avut de luat „decizii grele”.

Înainte de turul II al alegerilor prezidenţiale, în timpul campaniei electorale, când Maia Sandu căuta sprijinul altor forţe proeuropene, acestea i-au transmis că pun condiţia să fie făcute schimbări în echipa guvernamentală. Maia Sandu a promis că aceasta se va întâmpla până la sfârşitul anului.

După realegerea Maiei Sandu, premierul Dorin Recean a declarat la rândul său că cei care au votat la scrutinul prezidenţial „au spus foarte clar” că trebuie să fie făcute anumite schimbări „în politici, în guvern” şi a spus că în următoarele 10 zile va veni cu „aceste propuneri de schimbări”.

Premierul Dorin Recean nu a comentat deocamdată demisia ministrului Andrei Spînu, dar, potrivit TV8, purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vodă, a transmis că şeful guvernului va anunţa şi alte remanieri în această săptămână.

