NATO ia în considerare un centru de operațiuni aeriene combinate în Zona Arctică pentru a face față amenințărilor rusești

Adăugarea recentă a Suediei și Finlandei la alianța NATO deschide noi oportunități pentru ca membrii să lucreze mai bine împreună în Arctica, unde activitatea Rusiei a crescut. Acest lucru ar putea însemna un nou centru de operațiuni aeriene combinate sau CAOC „destul de curând”, a declarat generalul James Hecker, la conferința Air Space & Cyber a Air & Space Forces Association.

Hecker a declarat că are aprobarea șefului Comandamentului European al SUA, generalul Chris Cavoli, pentru a explora în continuare ideea. „Am lansat ideea. Gen. Cavoli este în principiu de acord cu ea. Asta nu înseamnă că este o afacere încheiată”, a declarat el pentru Defense One, menționând că propunerea trebuie încă să treacă de conducerea NATO.

Locația potențialului CAOC nu a fost încă stabilită, a spus el.

În timpul unei mese rotunde cu reprezentanți ai forțelor aeriene suedeze și norvegiene, Hecker le-a spus: „Vom exploata această relație strânsă dintre națiunile arctice și cunoștințele pe care le aduceți pentru a face acest lucru posibil. Așa că vom folosi acest lucru și îl vom exploata și cred că vom avea probabil un al treilea CAOC acolo destul de curând”.

„Îi interceptăm pe ruși o dată sau de două ori pe săptămână”

Incursiunile rusești în spațiul aerian al NATO au loc frecvent în Arctica, a declarat generalul-maior Øivind Gunnerud, șeful Forțelor Aeriene Regale Norvegiene. „În medie, pe an, îi interceptăm pe ruși o dată sau de două ori pe săptămână [și] navele lor tot timpul”.

În plus, a spus el, există mai multe de luat în considerare pentru operațiunile aeriene acolo decât la latitudini mai mici. „Vă veți confrunta cu givraj. Acum, în interiorul țării, climatul uscat, rece, are provocările sale. Dar ceea ce vedem în Norvegia, avem o mulțime de climă de coastă, peste și sub nivelul de îngheț tot timpul. Așa că avem piste alunecoase. Și, bineînțeles, în timpul iernii [se operează] noaptea. Așa că ar fi bine să vă îmbunătățiți abilitățile de zbor pe timp de noapte acolo, asta e sigur”.

Potrivit lui Hecker, Forțele Aeriene ale SUA au experimentat cu dronele MQ-9 Reaper și Global Hawk în Cercul Arctic pentru a spori cunoașterea situației, „ceea ce nu am mai făcut în trecut”, precum și cu baloane de mare altitudine și alte drone. Dar, a remarcat el, condițiile arctice oferă provocări speciale și pentru sistemele fără pilot, deoarece multe sunt alimentate prin intermediul panourilor solare de pe aripi.

