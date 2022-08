Nava-amiral a NATO, portavionul de 3 miliarde de lire Prince of Wales, a suferit o avarie la plecarea în misiune

Portavionul britanic Prince of Wales, nava-amiral a forţei maritime de reacţie a NATO, a suferit o avarie în largul coastei de sud a Angliei la scurt timp de la plecarea într-o misiune de exerciţii navale în SUA, transmite luni dpa.

Nava militară de 65.000 de tone, în valoare de trei miliarde de lire sterline, plecase cu întârziere de la baza navală Portsmouth sâmbătă, în loc de vineri, din cauza unei probleme tehnice.

O purtătoare de cuvânt a Marinei Regale britanice a declarat că HMS (Her Majesty's Ship - nava Majestăţii Sale, n. red.) Prince of Wales s-a confruntat la plecarea în marş cu "o problemă mecanică în curs de apariţie" şi rămâne în zona de exerciţii a coastei de sud. Marina britanică nu a dat alte detalii şi nu a confirmat că problema tehnică semnalată anterior are legătură cu cea mecanică, scrie Agerpres.

Mii de oameni veniţi la festivalul de muzică Victorious din parcul municipal Southsea Common din Portsmouth asistaseră la plecarea portavionului. Echipajul era aliniat pe puntea de zbor pentru a vedea evenimentul muzical, în timp ce pe scenă cânta grupul pop Sugababes.

Nava-amiral a NATO urma să participe la exerciţii alături de marinele militare ale Statelor Unite şi Canadei şi de infanterişti marini americani. Programul prevede exerciţii cu avioanele de luptă de ultimă generaţie F-35B Lightning. Marina militară britanică anunţase sâmbătă că Prince of Wales va traversa Atlanticul împreună cu grupul său operaţional, "gata să extindă limitele tehnologiei fără echipaj şi ale tacticilor folosite de cele două portavioane britanice noi din clasa Queen Elizabeth ale Regatului Unit".

"Deşi cu opriri semnificative în porturile New York, Halifax din Canada şi în Caraibe, în următoarele trei luni grupul de luptă Prince of Wales va colabora îndeaproape cu aliaţii din SUA, cu avioane de luptă F-35B şi cu sisteme fără echipaj care vor defini aviaţia Marinei Regale a viitorului", declarase un purtător de cuvânt.

"Cu nava amiral HMS Queen Elizabeth, de asemenea pregătită pentru desfăşurare în Mediterana şi Marea Baltică în această toamnă, în centrul unui grup operaţional puternic al Marinei Regale, ambele portavioane ale Regatului Unit vor utiliza avioane F-35B la mii de mile unul de celălalt", arătase oficialul respectiv.

Editor : V.M.