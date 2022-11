"Ne-au trimis la luptă cu trei lopeți. Din 570, am rezistat 29". Un rus povestește cum a scăpat din măcelul de la Makiivka

Aproape un întreg batalion de soldați ruși a fost măcelărit în apropierea localității ucrainene Makiivka. Unul dintre supraviețuitori a povestit cum au fost "aruncați" pe linia frontului cu "doar trei lopeți" și puși să sape tranșee. Dimineața au fost bombardați, iar din 570, "doar 29 au rezistat, iar 12 sunt răniți".

Alexei Agafonov, unul dintre supraviețuitori, a povestit pentru Ukraine Today ce s-a întâmplat în bătălia de la Makiivka, din regiunea Lugansk.

Soldatul rus a povestit că a fost instruit în unitatea militară 2079.

Comandantul batalionului mobilizat le-a spus că vor fi trimiși în regiunea Svatovo, în Lugansk, la 15 kilometri de linia frontului, a spus Agafonov.

Însă, în noaptea de 2 noiembrie, batalionul a fost adus pe linia de contact. Soldaților li s-a ordonat să sape tranșee și să țină linia de apărare.

"Am fost aruncați acolo, ne-au spus să săpăm tranșee, aveam trei lopeți pentru tot batalionul. Nu aveam deloc echipament. Am săpat cât am putut, iar dimineața au început bombardamentele, artilerie, mortiere, drone. Am fost împușcați pur și simplu. Când totul a început, ofițerii au fugit imediat. Printre bombardamente am încercat să săpăm în continuare, dar dronele ne-au reperat imediat și pur și simplu ne-au împușcat. Din 570 de oameni, 29 au supraviețuit, 12 sunt răniți, restul nu mai sunt", a spus Agafonov.

Agafonov a adăugat că înainte de asta, cel puțin încă un batalion fusese învins în același loc. El a povestit că a văzut zeci de cadavre.

"La televizor arată că totul este frumos, dar de fapt, aici, în regiunea Lugansk, cei mobilizați sunt aruncați în față, iar când am plecat de acolo am văzut că soldații cu contract și voluntarii stăteau pe a treia linie și trimiteau pe cei mobilizați în față", a spus Agafonov.

El a povestit că militarii și cei cu contract nu vor să lupte, iar oameni mobilizați din toată țara sunt aduși în regiunea Svatovo pentru a umple golurile din apărare.

Zlata, soția unuia dintre soldații mobilizați, a povestit și ea despre sutele de morți. "Peste jumătate dintre ei sunt morți, cu siguranță", crede ea, din ceea ce i-a povestit soțul ei.

Informația a fost confirmată și de soția unui alt supraviețuitor mobilizat, Liudmila Chernykh.

"M-a sunat dimineață de pe numărul altcuiva și mi-a spus ce s-a întâmplat, că au fost lăsați să sape linia de apărare, au fost acoperiți de obuze, de focuri de mortiere și au ajuns cumva de la Krasnodon la Svatovo, unde se ascund acum. Acum le este frică să plece undeva, chiar le este frică să treacă pe la punctele de control. Conducerea i-a abandonat și nu știu ce să facă, ei doar cer ajutor", a declarat femeia.

