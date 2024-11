Netanyahu anunță un plan de încetare a focului cu Hezbollah, care ar urma să intre în vigoare miercuri. „V-am promis victoria”

Într-o declarație preînregistrată, la aproape un an și două luni după ce Hezbollah, dinspre nord, s-a alăturat atacului surpriză al Hamas, dinspre sud, asupra Israelului, prim-ministrul israelian vorbește despre o încetare a focului în Liban. „Acesta nu este același Hezbollah, l-am dat înapoi cu câteva decenii”, a dat el asigurări, potrivit ynetnews.com.

Premierul Benjamin Netanyahu a făcut o declarație preînregistrată marți seara, după o reuniune a cabinetului său politico-securitar și înaintea încetării focului, care ar trebui să intre în vigoare miercuri dimineața, conform planului - la aproape un an și două luni după ce Hezbollah s-a alăturat luptelor împotriva Israelului, după atacul surpriză al Hamas în sud. Acordul solicită retragerea Hezbollah de la frontieră și încetarea atacurilor, iar Israelul amenință cu represalii în caz de încălcare a armistițiului.

„V-am promis victoria și vom obține victoria. Vom finaliza eliminarea Hamas, ne vom aduce acasă toți ostaticii, ne vom asigura că Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru Israel și îi vom readuce pe locuitorii din nord în siguranță la casele lor”, a spus premierul la începutul declarației sale care a fost înregistrată înainte de dezbaterea privind aprobarea încetării focului în Cabinet. „Războiul nu se va încheia până când nu ne vom atinge toate obiectivele, până când locuitorii din nord nu se vor întoarce în siguranță acasă. Acest lucru se va întâmpla, la fel cum s-a întâmplat în sud. Prietenii mei, locuitori din nord, sunt mândru de voi, de capacitatea voastră de a rezista, sunt pe deplin angajat în ceea ce privește viitorul vostru”, a spus Netanyahu.

Netanyahu a detaliat, de asemenea, acțiunile Israelului în diferitele sectoare ale războiului, inclusiv luptele împotriva Iranului, a Hamas în Gaza, organizațiile teroriste din Cisiordania, rebelii Houthi în Yemen și milițiile propalestiniene din Irak.

„L-am eliminat pe Nasrallah; am eliminat toți șefii organizației și mii de teroriști și am distrus cea mai mare parte a capacităților de lansare de rachete și infrastructura construite în apropierea frontierei noastre”, a adăugat el. „Am eliminat mii de teroriști și am distrus infrastructura subterană din apropierea frontierei noastre timp de ani de zile. Am atacat ținte strategice în tot Libanul. Toate acestea au sunat ca science-fiction, dar nu este science-fiction, chiar am făcut-o”.

Cabinetul de securitate al Israelului va adopta în această seară acordul de încetare a focului timp de 60 de zile cu Hezbollahul libanez, Benjamin Netanyahu declarând însă că Israelul îşi va păstra „libertatea totală de acţiune” dacă Hezbollah va încălca acordul, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Durata încetării focului va depinde de ceea ce se întâmplă în Liban, iar noi vom menţine o libertate totală de acţiune”, a afirmat Netanyahu. Potrivit televiziunilor israeliene, cabinetul de securitate, într-o formulă mai restrânsă, ar fi aprobat deja acordul.

