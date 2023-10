Netanyahu: Dacă Hezbollah intră în război cu Israelul, îi vom lovi „cu o putere de neimaginat”. Amenințarea Iranului: „Orice e posibil”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminică, într-un mesaj adresat militarilor israelieni, că Hezbollah va face „greșeala vieții sale” dacă decide să intre în război cu Israelul, informează Times of Israel, preluat de The Guardian. Netanyahu a spus că, într-un asemenea, caz, consecințele vor fi „devastatoare” pentru Hezbollah și Liban. Ministrul iranian de Externe a avertizat, la rândul său, Israelul și SUA că întreaga regiune va „scăpa de sub control” dacă Israelul continuă acțiunile militare în Gaza, informează BBC.

„Dacă Hezbollah decide să intre în război, va fi al doilea război din Liban. Va fi greșeala vieții sale. Îi vom lovi (pe cei din Hezbollah) cu o putere de neimaginat, iar consecințele pentru Hezbollah și Liban vor fi devastatoare”, a spus Netanyahu.

Concomitent, ministrul iranian de Externe, Hossein Amir-Abdollahian a avertizat că spirala violenței din Orientul Mijlociu va scăpa de sub control dacă Israelul nu pune capăt operațiunii militare din Gaza.

„Avertizez SUA și pe aliatul său proxy (Israelul) că, dacă nu vor stopa imediat crimele împotriva umanității și genocidul din Gaza, orice e posibil în orice moment, iar regiunea va scăpa de sub control”, a spus oficialul iranian.

Iranul a negat orice implicare în atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, în urma cărora peste 1.400 de israelieni au fost uciși.

Armata israeliană a acuzat, duminică, Hezbollahul libanez că încearcă să obţină o escaladare militară în zona de frontieră dintre Liban și ISrael, cu riscul de a atrage Libanul în război, după noi schimburi de focuri între Israel şi gruparea şiită.

Susținut de Iran, gruparea șiită Hezbollah acționează în Liban. Mai exact, Gărzile Revoluționare din Iran au fondat Hezbollah în 1982, la mijlocul războiului civil din 1975-90 din Liban. A făcut parte din efortul Iranului de a-și exporta revoluția islamică din 1979 în jurul regiunii și de a lupta împotriva forțelor israeliene după invazia lor din 1982 a Libanului.

În timp ce alte grupuri au fost dezarmate după războiul civil din Liban, Hezbollah și-a păstrat armele pentru a lupta împotriva forțelor israeliene care ocupau sudul țării predominant șiit. Ani de război de gherilă au determinat Israelul să se retragă în 2000. Hezbollah și-a demonstrat progresele militare în 2006, în timpul unui război de cinci săptămâni cu Israelul, care a izbucnit după ce a intrat în Israel, răpind doi soldați și ucigând alții.

Editor : M.L.