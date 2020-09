New York Times: Donald Trump nu a plătit niciun impozit pe venit în 10 din ultimii 15 ani. Reacția președintelui american

Donald Trump a plătit doar 750 de dolari impozite federale în 2016, anul alegerii sale în funcţia de preşedinte al Statelor Unite, şi tot atât în 2017, potrivit unei anchete potenţial explozive efectuată de cotidianul New York Times care a publicat duminică informaţii cu privire la declaraţiile de impozit pe o perioadă de 20 de ani ale preşedintelui republican, notează AFP.

"El nu a plătit niciun impozit pe venit în zece din cei 15 ani precedenţi, în mare parte pentru că a declarat mai multe pierderi decât venituri", a scris cotidianul american.

Declaraţiile fiscale ale fostului om de afaceri din domeniul imobiliar devenit preşedinte şi candidat la realegerea sa în noiembrie se află în centrul unei bătălii judiciare, Donald Trump refuzând să le publice, contrar obiceiului.



"New York Times a obţinut informaţiile fiscale pe mai mult de 20 de ani referitoare la Donald Trump şi sutele de societăţi care alcătuiesc grupul său, inclusiv informaţii detaliate despre primii săi doi ani la putere. Acestea nu includ declaraţiile de impozit pe veniturile personale pentru 2018 sau 2019", susține jurnalul care a promis noi dezvăluiri în zilele următoare.

Spre deosebire de toţi predecesorii săi cu începere din anii 1970, Donald Trump, al cărui grup familial nu este cotat la bursă şi care a făcut din averea sa un argument de campanie, refuză să publice declaraţiile sale de impozit şi duce o luptă judiciară pentru a împiedica să fie dezvăluite, scrie Agerpres.

Lipsa lui de transparenţă alimentează speculaţiile privind ordinul de mărime al averii sale sau potenţiale conflicte de interes.

Donald Trump: " E complet fals, sunt inven ții "

Liderul de la Casa Albă spune că informațiile publicate de The New York Times sunt fake news.

Donald Trump: "E fake news, e complet fals, sunt invenții. De fapt, eu am plătit impozite, veți vedea după ce voi primi declarațiile de la fisc. Sunt sub audit. Sunt sub audit de multă vreme. Fiscul nu mă tratează deloc bine.

Încearcă și The New York Times să creeze un subiect. Fac tot ce pot și ăsta nu este dintre cele mai grave. Citesc atât de multe subiecte false. Sunt atât de mincinoase!"

