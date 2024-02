Nou conflict între Ungaria și UE după ce Orban și-a făcut „agenție de protejare a suveranității” care să-i hărțuiască criticii

Comisia Europeană a anunțat că face primul pas pentru o nouă confruntare juridică cu Ungaria lui Viktor Orban din cauza unei noi legi care încalcă principiile democratice, relatează The Guardian. Ungaria are două luni să răspundă la scrisoarea Comisiei, care reproșează guvernului Orban crearea „agenției de protejare a suveranității”, o organizație menită să-i investigheze pe unguri în diferite aspecte ale vieții publice și despre care criticii spun că are ca scop consolidarea autorității lui Orban și eliminarea vocilor disidente.

Premierul guvernului Ungariei, Viktor Orban, are un conflict vechi de ani de zile cu Uniunea Europeană pe tema democrației și a alunecării tot mai evidente a țării sale în autoritarism.

În ultimele luni, relațiile s-au răcit și mai mult în condițiile în care guvernul ungar, tot mai izolat, urmărește o politică externă pro-rusă menită să submineze unitatea Occidentului în fața regimului criminal de la Kremlin.

Deși guvernul de la Budapesta susține că face reforme în acord cu cerințele UE, criticii spun că Orban își continuă încercările de a-și consolida propria putere în dauna instituțiilor democratice.

În decembrie, parlamentul de la Budapesta a aprobat o lege care creează o așa-zisă „agenție de protejare a suveranității” cu puterea de a-i investiga pe unguri în diferite aspecte ale vieții publice.

Nou agenție, condusă de un personaj cu legături strânse cu partidul guvernare Fidesz, poate inclusiv să solicite informații din partea serviciilor ungare pentru a investiga indivizi și organizații, toate acestea desfășurându-se fără să existe vreun organism care să o poată opri sau verifica, inclusiv din partea puterii judecătorești.

Tensiunile dintre Ungaria și UE, la apogeu

Într-un comunicat transmis miercuri, Comisia European a anunțat că a decis să trimită o notificare formală guvernului Ungariei pentru încălcarea legilor europene.

„Comisia consideră că legislația ungară în cauză încalcă mai multe prevederi ale legii europene primare și secundare”, a transmis Comisia.

Comisia European a enumerat și o serie lungă de standarde europene despre care consideră că sunt subminate de noua lege din Ungaria, inclusiv „principiul democrației și drepturilor electorale ale cetățeni europeni” sau „dreptul de a avea datele personale protejate, libertatea exprimării și informației, libertatea de asociație, drepturile electorale sau dreptul de a avea o metodă efectivă de apărare și dreptul la un proces corect”.

Decizia vine într-un moment de tensiune la apogeu între Ungaria lui Orban și instituțiile europene, în condițiile în care o mare parte din fondurile europene ale Ungariei sunt blocate ca urmare a încălcării statului de drept.

Legea a fost intens criticată și în interiorul și în afara Ungariei – organizațiile de presă independente din Ungaria au avertizatcă legea este capabilă să „restricționeze sever libertatea presei”, în timp ce societatea civilă a avertizat că ea face parte din arsenalul guvernului Orban pentru „reduce la tăcere toate vocile critice”.

