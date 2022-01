O americancă ar fi condus în Siria un batalion ISIS format numai din femei și copii

O americancă din Kansas care s-a alăturat ISIS ar fi condus în Siria un batalion format numai din femei și copii pe care îi învăța să folosească puști de asalt AK-47, grenade și centuri pentru atacuri kamikaze. Femeia ar fi vrut, de asemenea, să recruteze voluntari pentru a ataca un campus universitar din SUA și se gândea și la un atac terorist asupra unui centru comercial.

Allison Fluke-Ekren, în vârstă de 42 de ani, a fost arestată în Siria, iar vineri a fost predată agenților FBI. Ea este acuzată de procurorii federali de conspirație în vederea sprijinirii materiale a unei organizații teroriste străine, relatează CNN, care citează un comunicat al Departamentului de Justiție.

Dosarul împotriva ei fusese întocmit încă din 2019, dar autoritățile americane nu au anunțat nimic până sâmbătă, așteptând ca acuzata să fie adusă în țară. Femeia va avea luni prima înfățișare în fața unui tribunal federal din Alexandria, Virginia.

Dacă va fi condamnată, Allison Fluke-Ekren, riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

O declarație sub jurământ a unui agent special al FBI susține că Fluke-Ekren a devenit la sfârșitul anului 2016, în orașul sirian Rakka, lidera unei unități a organizației Stat Islamic denumită „Khatiba Nusaybah”. Unitatea era formată numai din femei și a fost antrenată pentru utilizarea puștilor AK-47, a grenadelor și a centurilor sinucigașe. Fluke-Ekren ar fi instruit copiii cum să folosească puști de asalt și există cel puțin un martor care l-a văzut pe unul dintre copiii acesteia, în vârstă de 5 sau 6 ani, ținând în mână o mitralieră în casa familiei din Siria.

„Ani de zile Fluke-Ekren a fost o adeptă ferventă a ideologiei teroriste radicale a ISIS, călătorind în Siria pentru a susține jihadul violent”, susțin procurorii.

Potrivit documentelor judiciare, Fluke-Ekren s-a mutat în Egipt în 2008 și a călătorit între Egipt și SUA în următorii trei ani. Ea nu a mai intrat în SUA din 2011.

Procurorii cred că femeia s-a mutat în Siria în jurul anului 2012. La începutul anului 2016, soțul ei a fost ucis în orașul sirian Tell Abyad în timp ce încerca să comită un atac terorist. Ulterior, în același an, spun procurorii, ea s-a căsătorit cu un membru ISIS din Bangladesh specializat în drone, dar și acesta a murit la sfârșitul anului 2016 sau la începutul anului 2017. La patru luni după moartea acelui bărbat, femeia s-a căsătorit din nou, cu un lider proeminent al ISIS responsabil cu apărarea orașului Rakka, fost fief al teroriștilor, scrie The Guardian.

Editor : Luana Pavaluca