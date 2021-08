O femeie prinsă în haosul de pe aeroportul din Kabul și-a găsit fetița de doi ani călcată în picioare: "Am simțit teroare pură"

O fetiță de doi ani a murit călcată în picioare în fața unei porți de intrare în aeroportul din Kabul. Mama ei, care a fost translator pentru o companie americană, nu a putut să o protejeze în haosul creat de cei care încercau cu disperare să fugă din Afganistan.

Tragedia s-a petrecut sâmbătă, relatează New York Times. Femeia, a cărei identitate a fost protejată în articol, era împreună cu familia ei în fața unei porți de intrare în aeroportul din Kabul. Ea se afla în mulțime cu fetița de doi ani, soțul, părinții cu dizabilități și o verișoară.

Oamenii erau disperați și, în haosul creat, încercau să ajungă cât mai aproape pe aeroport.

Când mulțimea a început să forțeze porțile, femeia a fost trântită la pământ. Ea și-a amintit că a fost călcată în picioare și că cineva i-a spart telefonul mobil, în timp ce altcineva a lovit-o cu piciorul în cap. Nu putea să respire și a încercat să își rupă haina pentru a scăpa din aglomerația fără margini. În timp ce se lupta să se ridice, a început să își caute fetița. A găsit-o moartă, călcată în picioare de mulțimea disperată.

"Am simțit teroare pură. Nu am putut s-o salvez.", a spus femeia îngrozită.

Ulterior, ea a povestit că s-a întors cu familia acasă și și-a înmormântat copilul.

Cu ochii în lacrimi, ea și-a amintit cum încerca să își liniștească fetița atunci când se auzeau focuri de armă în apropiere: "Fetița mea a fost un copil atât de curajos. Ori de câte ori auzea împușcături, striga mereu <Focuri de artificii!>", a povestit ea.

Femeia a spus că nu vrea să se întoarcă la aeroport: "Aș prefera să mor cu demnitate acasă decât să mor așa acolo."

Este doar una dintre tragediile trăite în Kabul, unde situația rămâne critică pentru mii de oameni. În haosul creat la porțile aeroportului, 7 persoane au murit, călcate în picioare de mulțime. De când s-a declanșat criza, cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața.

În apropierea aeroportului din Kabul mai sunt aproximativ 20.000 de oameni care încearcă să prindă un zbor pentru a părăsi țara cucerită de talibani. Aeroportul este o scenă a haosului de când talibanii au capturat capitala afgană pe 15 august iar forțele americane și internaționale încearcă să evacueze cetățenii și afganii vulnerabili.

