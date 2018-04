O fostă vedetă Playboy, undă verde ca să vorbească despre presupusa relație cu Donald Trump

Fosta vedetă a revistei Playboy, Karen McDougal, a fost eliberată miercuri de angajamentul său de confidenţialitate de grupul de presă AMI, care îi cumpărase exclusivitatea, şi va putea povesti public despre presupusa sa relaţie cu Donald Trump, informează joi AFP, citată de Agerpres.





În august 2016, fostul manechin azi în vârstă de 47 de ani a vândut, pentru 150.000 de dolari, către American Media Inc, editorul săptămânalului The National Enquirer, povestea acestei relaţii pe care preşedintele Trump a negat-o. Însă la mijlocul lui martie, Karen McDougal a sesizat justiţia pentru a cere anularea acestui angajament, dând asigurări că a fost ţinta unor presiuni şi ameninţări pentru a păstra tăcerea.



Noul acord, semnat miercuri şi consultat de AFP, prevede anularea acestei proceduri. Ea a acceptat să ramburseze 10% din veniturile pe care le-ar obţine eventual din vânzarea poveştii sale către un alt mijloc de comunicare în masă, în limita a 75.000 de dolari, potrivit documentului.



Karen McDougal a afirmat că a avut o relaţie „romantică de zece luni în 2006 şi 2007" cu Donald Trump, prin urmare cu câteva luni după căsătoria acestuia din urmă cu Melania Knauss şi naşterea celui mai mic fiu al său, Barron.



Karen McDougal s-a declarat „uşurată că poată să-şi spună povestea" şi „nerăbdătoare să-şi regăsească viaţa" departe de atenţia publică, se menţionează într-o declaraţie transmisă AFP de avocatul său, Peter Stris. La rândul său, AMI s-a declarat „satisfăcut" de acord, precizând că McDougal va apărea în una din publicaţiile sale, „Men's Journal", cu un articol despre ea.



Potrivit New York Times, avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a fost consultat de directorul AMI, David Pecker, cu privire la mărturia lui Karen McDougal. Publicaţia The New York Times a afirmat, citând mărturii anonime, că Pecker şi National Enquirer au decis în final să nu o publice pentru a-l proteja pe Donald Trump, ceea ce cei interesaţi neagă în mod categoric.



Cazul Karen McDougal se adaugă celui al lui Stormy Daniels, actriţă de filme pentru adulţi care susţine că a avut o relaţie sexuală cu Trump, tot în 2006. Şi ea a semnat un acord de confidenţialitate, însă cu avocatul Michael Cohen, la care ea vrea în prezent să renunţe. Biroul şi domiciliul lui Michael Cohen au fost percheziţionate la 9 aprilie. Justiţia a confiscat un număr foarte mare de documente şi echipamente. Avocatul cere acum să fie eliminat ceea ce ţine de secretul corespondenţei dintre avocat şi client.