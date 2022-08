"O să îți fie suficient un glonț". Povestea unei prezentatoare TV care în 24 de ore a ajuns refugiat

Când talibanii au preluat controlul în Afganistan în august anul trecut, viața multor femei din țară s-a schimbat peste noapte. Pentru o prezentatoare TV a însemnat sfârșitul carierei, tot așa cum și speranțele și visurile i s-au spulberat. Acum, la aproape un an, încearcă să-și construiască o nouă viață ca refugiat în Marea Britanie, scrie BBC.

În 14 august 2021, cu o noapte înainte ca talibanii să preia controlul asupra Kabulului, Shabhnam Dawran se pregătea să prezinte buletinul de știri la Radio Television Afghanistan. În ultimele zile, talibanii înaintaseră până la marginea capitalei. Shabhnam, în vârstă de 24 de ani, tocmai terminase de prezentat știrile. "Am fost atât de emoționată încât nici nu am putut citi știrea principală. Oamenii care mă priveau de acasă își puteau da seama prin ce treceam", a povestit ea.

Când s-a trezit în dimineața următoare, Kabul căzuse în mâinile talibanilor. În studioul unde tânăra prezentase știrile cu o seară înainte stătea acum un taliban, cu un steag alb-negru. A fost momentul care a marcat sfârșitul unei etape.

La prima lor conferință de presă oficială, un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat că femeile vor avea voie să muncească alături de bărbați. Așa că, a doua zi, Shabhnam nervoasă, dar emoționată, a venit la birou. A fost întâmpinată de soldații talibani care păzeau clădirea televiziunii și care i-au spus că li se permite accesul doar bărbaților. Unul dintre soldați i-a spus: "Ai muncit destul, acum este timpul nostru".

Când ea a ripostat, unul dintre soldați și-a îndreptat pușca spre ea, și-a pus degetul pe trăgaci și a amenințat-o: "O să fie suficient un glonț - pleci sau ar trebui să te împușc aici?".

Tânăra a plecat, dar a povestit pe rețelele sociale ce s-a întâmplat, clipul a devenit viral, așa că viața ei și a familiei sale erau în pericol. Câteva zile mai târziu, Shabhnam și-a împachetat câteva lucruri și a fugit din țară, alături de cei doi frați mai mici - Meena și Hemat.

Shabhnam și frații ei au ajuns în Marea Britanie, ca mulți alți mii de refugiați afgani. Fiind refugiată, nevorbind limba engleză și cu șanse limitate la un loc de muncă, lui Shabhnam i-a fost greu să se adapteze la noul ei mediu.

"Simt că am pierdut cei șase ani în care am lucrat în Afganistan. Acum trebuie să învăț engleza și să merg la universitate. În primele zile nici nu am putut merge la cumpărături. Dacă aveam nevoie de ceva esențial, nu am putut să mă exprim, ceea ce a fost extrem de dificil și de dureros", a povestit tânăra.

Shabhnam și frații ei locuiesc într-o casă oferită de municipalitate la începutul anului. "Simt că viața noastră acum începe. Suntem ca un nou-născut care trebuie să o ia de la început", spune ea zâmbind, în timp ce îi cere surorii ei Meena să pună ibricul pentru a face ceaiul verde tradițional. Încet-încet se obișnuiesc cu viața la Londra și s-au bucurat de prima lor vară în Marea Britanie, deși încă le este dor de Afganistan.

Shabhnam și sora ei studiază acum engleza la facultate, iar fratele ei urmează liceul.

Tânăra spune că familia ei a fost ajutată de guvernul britanic, dar este îngrijorată pentru alți refugiați afgani, dintre care unii îi sunt prieteni. Situația lor este acum îngreunată de război, deoarece atenția autorităților se îndreaptă prioritar spre refugiații ucraineni, spune Shabhnam.

Cu privire la aceste aspecte, Ministerul de Interne al Regatului Unit a transmis BBC: "Este greșit să punem aceste două grupuri vulnerabile unul împotriva celuilalt. Schema noastră de relocare a cetățenilor afgani va oferi pentru până la 20.000 de femei, copii și alte grupuri expuse riscului o cale sigură și legală de reinstalare în Regatul Unit. Găsirea unei locuințe pentru persoanele și familiile afgane poate fi un proces complex. Lucrăm cu peste 300 de autorități locale din Marea Britanie pentru a face față cererii, din iunie 2021 au găsit sau suntem în curs de găsire a unei locuințe pentru 6.000 de persoane".

Între timp, s-au schimbat multe în Afganistan.. Fetelor li s-a interzis să meargă la școală, iar femeilor li s-a ordonat să-și acopere fața.

"[Talibanii] vor să oblige femeile să spună „renunțăm, nu mai vrem să venim la muncă și ne supunem să rămânem acasă", spune ea. "Până nu își vor schimba modul de a gândi, nu vor aduce o schimbare pozitivă în societate".

Tânăra nu a renunțat la speranța de a se întoarce într-o zi în Afganistan: "Ca un pahar care cade pe podea și se sparge în bucăți, speranțele, planurile și visele mi-au fost spulberate. Sper într-o zi în care Afganistanul este un loc în care oamenii nu doar supraviețuiesc, ci și înfloresc. Cu siguranță o să mă întorc atunci".

Editor : G.M.