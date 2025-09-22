Oana Ţoiu, la Consiliul de Securitate ONU: „Am condamnat încălcările iresponsabile ale Rusiei asupra spațiului aerian european”

Ministra de Externe Oana Ţoiu a participat la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, unde a prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei şi a condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european.

„La reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi, am prezentat interesele de securitate ale României în fața provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările iresponsabile ale Rusiei asupra spațiului aerian european — de această dată în Estonia, săptămâna trecută în România, înainte de asta în Polonia. Astfel de provocări subminează pacea și securitatea internațională și ignoră în mod flagrant suveranitatea statelor și dreptul internațional”, a scris Oana Țoiu uni, într-un mesaj pe X.

Ea a precizat că „România este solidară cu Estonia, cu aliaţii şi partenerii noştri în apărarea suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a principiilor Cartei ONU”.

„Reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi arată că regiunea și comunitatea internațională resping ferm războiul de agresiune al Rusiei și stau unite împotriva disprețului său continuu față de prevederile Cartei ONU. În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, a NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică. România salută eforturile continue ale SUA, UE și ale națiunilor cu viziuni similare de a restabili pacea și securitatea în regiune. În interesul păcii și securității, momentul de a pune capăt acestui tipar de agresiune și provocare este acum”, a mai subliniat Oana Ţoiu.

Editor : B.P.