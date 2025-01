Obligați să lupte în războiul fără sfârșit al lui Putin: Cum cad în capcana pașapoartelor luptătorii străini din armata rusă

Mii de cetățeni străini au semnat contracte pentru a lupta în armata rusă în schimbul promisiunii că vor primi un salariu mare și cetățenia rusă pentru ei și familiile lor. Dar, în loc să fie calea lor spre libertate și bunăstare, obținerea pașaportului rusesc nu le-a adus decât intrarea într-o cursă fără sfârșit pentru supraviețuire în războiul brutal al Rusiei contra Ucrainei, scrie Politico.

Pentru mulți cubanezi viața sub regimul dictatorial al Havanei și sancțiunile americane usturătoare este ca o închisoare în aer liber, iar promisiunea câștigării unui al doilea pașaport a fost un mare punct de atracție. Documentul, însă, a venit împreună cu un laț atașat.

„Acum, ne spun că din moment ce suntem cetățeni ruși trebuie să luptăm până la finalul războiului”, a spus Jorge din regiunea rusească Kursk, acolo unde trupele Moscovei încearcă să respingă ofensiva ucraineană.

Povestea lui Jorge și a altor recruți cubanezi care luptă în Ucraina și Kursk oferă o nouă imagine despre felul în care Moscova îi prinde în capcană pe cetățenii străini, dar și pe unii dintre proprii săi cetățeni, pe care îi aruncă în luptă pentru a extenua armata ucraineană și pe susținătorii ei din Occident, în timp ce își ferește o mare parte din populație de impactul unui război prelungit.

Rusia a început să caute înlocuitori pentru pierderile tot mai mari suferite pe front în diverse alte țări, precum Republica Moldova, Nepal, Ghana, Siria, India sau Sri Lanka.

Cu toate că experții militari estimează că numărul luptătorilor străini din armata rusă este doar o fracțiune mică din total, prezența lor a fost exploatată de Moscova ca să își promoveze mesajul de propagandă potrivit căruia Rusia conduce o coaliție vastă de țări ce luptă împotriva hegemoniei americane.

Cubanezii își amintesc de această strategie a Kremlinului din vremurile sovietice, atunci când zeci de mii dintre ei au fost trimiși în Angola ca să lupte într-un război indirect împotriva SUA.

Unii dintre recruții din Cuba au spus că au fost păcăliți să călătorească în Rusia după ce au răspuns la oferte de muncă postate pe rețele sociale. Foto: Profimedia Images

„Se folosesc de cetățenie ca să ne țină blocați”

Unii dintre recruții din Cuba au spus că au fost păcăliți să călătorească în Rusia, după ce au răspuns la postări pe rețele sociale în care li se ofereau diverse joburi, în special în domeniul construcțiilor.

Alții au recunoscut că s-au alăturat războiului din Ucraina din dorința de a câștiga mai mulți bani și pentru a-și susține familiile. În Cuba, mulți dintre ei se chinuiau să își câștige existența ca profesori, tâmplari, chelneri sau muncitori pe șantier.

Speranța lor era ca după un an de serviciu militar să obțină o nouă naționalitate și, în același timp, o nouă viață.

Rușilor mobilizați în armată li s-a spus că doar finalul războiului îi va scuti de participarea în operațiunile de pe front, iar cubanezii care au devenit de curând cetățeni ruși au aflat cu stupoare că nici ei nu fac excepție.

„Se folosesc de cetățenie ca să ne țină blocați”, a spus David, un alt recrut cubanez al cărui contract s-a încheiat oficial în luna iulie. „Asta îmi sună a șantaj.”

În timp ce unii recruți au primit cetățenia la doar câteva săptămâni după ce au ajuns în Rusia pentru instrucția militară, alții încă așteaptă să primească documentul la mai bine de un an și jumătate de când s-au înrolat.

„Nu vor să ne lase să plecăm”, a spus Manuel, un recrut din primul val de cubanezi care au călătorit în Rusia și care încă nu și-a primit pașaportul rusesc. Documentele sale cubaneze i-au fost confiscate imediat după ce ajuns în Rusia, ceea ce înseamnă că acum singurul său act de identitate este legitimația sa militară.

„Luptătorii străini ar trebui să știe că dacă semnează un contract cu armata rusă sau acceptă un pașaport de la ei, se înscriu să lupte pe termen nelimitat în Ucraina, până când Kremlinul declară încheierea operațiunii sau sunt uciși sau grav răniți”, a spus și analista Dara Massicot, de la institutul Carnegie Endowment for International Peace.

Ucraina a capturat soldați din Cuba, Nepal, Sierra Leone și Somalia care luptau în armata rusă. Foto: Profimedia Images

Sistem aprobat de Havana pentru trimiterea cubanezilor la moarte în Ucraina

În cazul Cubei, este improbabil ca astfel de dezvăluiri să ajute la ceva. După ce presa a scris că sute de cubanezi au călătorit în Rusia ca să lupte în războiul din Ucraina, în septembrie 2023, autoritățile de la Havana i-au catalogat drept „mercenari” - ceea ce înseamnă că ar putea ajunge după gratii dacă se întorc acasă - și a deschis proceduri penale împotriva presupușilor recrutori.

În timp ce India a făcut mari eforturi să își recupereze cetățenii rămași blocați în Rusia - aproape 100 de luptători indieni ar urma să se întoarcă acasă - recrutarea cubanezilor continuă și în prezent, în timp ce Havana încearcă să nu îl supere pe Putin.

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a fost unul din puținii demnitari care au participat anul trecut la ceremoniile organizate de Rusia de Ziua Victoriei.

Cuba se bazează pe țițeiul și grâul importat din Rusia. Dar în timp ce alți aliați ai Moscovei, precum Iran și Coreea de Nord, au aprovizionat armata rusă cu drone și obuze de artilerie, Cuba este prea săracă pentru a oferi mai mult decât mesaje de susținere și carne de tun pentru război.

„În Cuba, există un sistem aprobat de stat prin care permit trimiterea propriilor lor cetățeni la moarte în Ucraina”, a spus Petro Iațenko, purtătorul de cuvânt al agenției ucrainene pentru prizonieri de război.

Iațenko a semnalat o creștere a numărului de soldați străini capturați în 2024 de ucraineni, iar cubanezii sunt cei mai numeroși. „Ponderea mercenarilor crește, crește semnificativ”, a spus oficialul ucrainean într-o conferință de presă în care au fost prezentați mai mulți prizonieri de război, inclusiv cubanezi.

Acest eveniment a fost organizat cu luni de zile înainte ca Phenianul să trimită mii de trupe nord-coreene în Rusia pentru a participa la operațiunile din Kursk.

Cu toate că și Ucraina recrutează luptători străini, aceștia „sunt tratați foarte diferit - cei care se oferă voluntari în Ucraina semnează contracte și pot pleca la finalul contractului lor”, a explicat Massicot.

Luptătorii cubanezi care vor să fugă din Rusia nu se pot întoarce în Cuba pentru că sunt considerați mercenari. Ei pot primi mulți ani de închisoare sau chiar să fie condamnați la moarte. Foto: Profimedia Images

„Nu îi doresc nimănui să se trezească dimineața având de ales între sinucidere sau crimă”

„Măcar dacă aș fi putut să sap tranșee”, a spus David în pragul plânsului. „În ultimul an, am făcut ceea ce am spus că nu aș face niciodată, dar a fost o chestiune de viață și de moarte și am patru copii în grijă.”

„Nu îi doresc nimănui să se trezească dimineața având de ales între sinucidere sau crimă”, a spus David.

În unele cazuri, recruții cubanezi par să dispară fără urmă. Nici Havana, nici Moscova nu se arată prea interesate de soarta lor, iar familiilor aflate la mii de kilometri depărtare nu le rămâne decât să își tragă propriile concluzii legate de dispariția rudelor lor pe frontul din Ucraina.

David este unul dintre puținii recruți cubanezi care au reușit să fugă de pe front. El se ascunde într-o locație secretă în Rusia așteptând momentul oportun să scape din țară fără niciun document de identitate și fără să știe unde să plece. „Cubanezii ca mine se tem la fel de mult de Cuba ca și de Rusia”, a spus David.

Cei care sunt prinși că încearcă să fugă pot fi pedepsiți prin participarea în ofensive sinucigașe din care sunt slabe șanse să mai scape cu viață.

Carlos Estrada Gonzalez a fost ținut fără mâncare într-o groapă timp de șase zile, după ce unul din camarazii lui a reușit să scape.

După ce a fost eliberat, Gonzalez le-a spus rudelor că vrea să fugă și să se întoarcă acasă, dar că nu știe cum să facă asta fără pașaport. Câteva zile mai târziu, el nu a mai răspuns la mesaje - asta se întâmpla în luna aprilie.

„Tot ce pot să fac este să aștept”, a scris Manuel. „Și să mă rog la Dumnezeu că într-o zi mi se va permite să părăsesc acest loc. Ca un om liber.”

