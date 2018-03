OSCAR 2018 | Marii favoriţi, afectaţi de controverse

În timp ce în anii trecuţi galele de decernare a premiilor Oscar au fost intens criticate pentru lipsa de reprezentare a femeilor şi, mai ales, a persoanelor de culoare - în spaţiul online fiind intens utilizată sintagma „Oscars so white” („Oscaruri atât de albe”) -, concurenţii nominalizaţi la ediţia din 2018 sunt afectaţi de controverse şi scandaluri, care variază de la acuzaţii de plagiat, comportament sexual nepotrivit şi critici dure din partea comunităţilor gay şi afro-americane, informează Reuters.

Foto: Guliver/GettyImages

Pentru unii, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” este un film despre o mamă furioasă pe autorităţi, care încearcă să îşi facă singură dreptate. Însă alţii nu pot să treacă cu vederea personajul poliţistului rasist din film, considerând că acesta ajunge să fie „mântuit” într-o manieră incorectă.

„Call Me By Your Name” a fost lăudat şi considerat o peliculă ce transpune pe marele ecran o emoţionantă poveste de iubire gay, însă alţii au criticat decizia producătorilor de a distribui în rolurile protagoniştilor doi actori heterosexuali.

„Fiecare concurent cu statut de favorit pare să aibă lipită de el o controversă”, a declarat Dave Karger, corespondent special al site-ului IMDb.com.

Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood, care durează trei luni şi care va culmina cu gala de decernare a premiilor Oscar, ce va avea loc în noaptea de duminică spre luni, în colaborare cu influenţa reţelelor de socializare, a alimentat acest val de critici.

Drama fantasy „The Shape of Water”, care conduce plutonul peliculelor cu cele mai multe nominalizări (13), este afectată de un proces intentat pentru încălcarea drepturilor de autor, demarat săptămâna trecută. Iniţiatorii procesului spun că intriga filmului - o femeie de menaj, mută, care se îndrăgosteşte de o misterioasă creatură amfibiană - ar fi fost preluată, fără să acorde credit pentru acest lucru, dintr-o piesă de teatru din 1969 scrisă de regretatul dramaturg american Paul Zindel.

Reprezentanţii studioului Fox Searchlight spun însă că aceste acuzaţii sunt „lipsite de fundament şi complet fără valoare”.

„The Post”, un film produs de 20th Century Fox, al cărui subiect central se referă la libertatea presei, a fost acuzat că încearcă să profite de pe urma concepţiei eronate potrivit căreia The Washington Post a fost publicaţia care a publicat în premieră un articol în 1971 despre un studiu secret al Guvernului american dedicat Războiului din Vietnam - denumit „Pentagon Papers” -, în contextul în care primele articole au apărut de fapt în The New York Times.

Cele mai vocale critici au vizat însă filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, produs de Fox Searchlight şi care deţine statutul de mare favorit în cursa pentru Oscaruri.

Criticii au considerat că portretizarea din această comedie neagră a unui poliţist cu inteligenţă scăzută şi rasist dintr-un mic oraş american, interpretat de Sam Rockwell, reprezintă un afront adus prejudecăţilor profund înrădăcinate care continuă să existe în Statele Unite, considerând pelicula „complet afonă” şi „fără speranţă de rea în privinţa chestiunii rasiale”.

Regizorul filmului, cineastul britanic Martin McDonagh, care a scris şi scenariul, a luat apărarea peliculei sale.

„Nu cred că personajul său (interpretat de Rockwell) ar fi mântuit în vreun fel. Începe filmul ca un ticălos rasist, rămâne cam la fel la sfârşit, dar înţelege spre final că trebuie să se schimbe”, a declarat Martin McDonagh pentru Entertainment Weekly într-un interviu din luna februarie.

„Aşa şi trebuia să fie, un film intenţionat încurcat şi dificil. Pentru că trăim într-o lume încurcată şi dificilă”, a adăugat cineastul britanic.

Aceste controverse nu au împiedicat însă „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” să câştige premiul pentru cel mai bun film la Globurile de Aur, Screen Actors Guild Awards şi BAFTA, alături de numeroase premii de interpretare obţinute de Sam Rockwell şi actriţa principală, Frances McDormand.

„Oamenii se fixează adeseori asupra Oscaruri ca o metodă de a-şi promova cauzele”, a spus Tim Gray, editor al revistei Variety, specializat în sezonul premiilor de la Hollywood.

De avântul mişcării #MeToo a beneficiat cel mai probabil Christopher Plummer, care a primit o nominalizare la Oscar la categoria „cel mai bun actor în rol secundar” după ce l-a înlocuit pe Kevin Spacey în noiembrie 2017 în drama „All the Money în the World”, produsă de studioul Sony. Scenele cu Kevin Spacey au fost refilmate, după ce actorul a fost acuzat de mai mulţi bărbaţi de hărţuire sexuală. Starul hollywoodian a prezentat scuze publice pentru unul dintre acele incidente şi s-a retras de atunci din viaţa publică.

Cât priveşte „Call Me By Your Name”, produs de Sony Pictures, regizorul acestei pelicule, Luca Guadagnino, care este gay, a spus că i-a distribuit pe actorii heterosexuali Armie Hammer şi Timothee Chalamet - nominalizat la Oscar - în rolurile celor doi bărbaţi îndrăgostiţi din peliculă bazându-se pe talentul acestora şi pe ceea ce aceşti doi actori puteau să aducă personajelor din film.

Buletinele de vot au fost deja distribuite celor peste 8.000 de membri cu drept de vot ai Academiei de film americane - instituţia care decernează premiile Oscar - pe 20 februarie, însă Dave Karger crede că votanţii vor acorda o mai mică atenţie acestor controverse decât cea acordată de mass-media.

„Cred că mulţi dintre votanţi sunt cu adevărat concentraţi asupra filmelor şi interpretărilor, nu asupra «zgomotelor» din presă”, a declarat corespondentul site-ului IMDb.com.

Sursa: Agerpres