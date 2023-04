P.Diddy spune că a glumit când a zis că îi plătește 5.000 de dolari pe zi lui Sting: "Se cheamă a fi pus pe șotii"

Rapperul american P.Diddy a anunțat că a glumit atunci când a spus că îi plătește câte 5.000 de dolari pe zi lui Sting pentru că a folosit elemente din piesa "Every Breath You Take" pentru cântecul său "I'll Be Missing You", scrie Insider.

"Vreau să înțelegeți toți că glumeam. Se cheamă a fi pus pe șotii. Eu și Sting suntem prieteni de multă vreme. Nu mi-a cerut niciodată 3.000 de dolari sau 5.000 de dolari pe zi pentru "Missing You", a scris rapperul pe Twitter.

"Probabil că el câștigă mai mult de 5.000 de dolari pe zi dintr-unul dintre cele mai bune cântece din istorie", a adăugat acesta.

P.Diddy a făcut această dezmințire după ce, săptămâna trecută, anunțase tot pe Twitter că îi plătește această sumă zilnic lui Sting, care a compus piesa pe când făcea parte din trupa The Police, în 1983.

Rapperul a împrumutat fragmente din piesă în 1997 fără să ceară în prealabil permisiunea lui Sing.

Mesajul lui P.Diddy venise după ce în spaţiul public au reapărut secvenţe dintr-un interviu pe care Sting l-a acordat în 2018 în emisiunea radiofonică "The Breakfast Club".

Atunci, prezentatorul emisiunii radiofonice, Charlamagne Tha God, l-a rugat pe artistul britanic să confirme sau să infirme informaţia potrivit căreia P.Diddy îi plătea 2.000 de dolari pe zi pentru fragmentul preluat din piesa trupei

The Police.

Sting a răspuns afirmativ - "da, pentru tot restul vieţii sale" - dar a râs apoi, înainte de a confirma faptul că P.Diddy i-a cerut permisiunea pentru acel fragment abia după lansarea oficială a piesei sale din 1997.

Editor : D.R.