Mai multe profesoare din Rusia au fost păcălite să confecționeze și să poarte pălării din staniol împotriva radiațiilor emise de sateliții NATO. Li s-a spus doar că participă la un eveniment patriotic. Omul care a făcut farsa, și el un fost profesor, a vrut să demonstreze că rușii se supun ordinelor, oricât de absurde ar fi.

Să faci pălării din staniol nu e doar o activitate interesantă și creativă, ci și un important act patriotic, simbolizând disponibilitatea de a ne apăra patria de amenințările externe. Fie ca pălăriile noastre să devină un simbol al unității și rezistenței în fața provocărilor străine, spune o femeie.

O altă femeie a declarat: Astăzi am realizat una dintre Pălăriile Patriei. O astfel de pălărie vă poate apăra de amenințări externe. Fie ca pălăria pe care o veți realiza cu propriile voastre mâini să devină o metodă de apărare împotriva inamicilor externi ai acestei țări frumoase!

Vladislav Bokhan, fostul profesor a adăugat: Am crezut că am văzut culmea absurdului - până în ziua în care am realizat un clip despre pălăriile din staniol. Nici acum nu-mi vine să cred că s-a întâmplat asta. Sunt în egală măsură încântat și șocat.

