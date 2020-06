Pământul trece prin a șasea extincție în masă, iar oamenii sunt vinovați

Impactul oamenilor asupra zonelor de pe Pământ cu cea mai bogată faună a împins sute de specii de animale sălbatice în pragul dispariției, informează BBC.

Despădurirea și braconajul au dus peste 500 de specii de mamifere, păsări, reptile și amfibieni într-un punct în care existența lor atârnă de un fir de ață, au descoperit cercetătorii.

Aceasta este încă o dovadă că Pâmântul trece prin al șaselea fenomen de extincție în masă din istorie, iar speciile dispar de 100 de ori mai repede decât ar dispărea în mod natural, susțin oamenii de știință.

Spre deosebire de alte extincții în masă, cauzate de erupții vulcanice sau prăbușirea unor asteroizi, acest fenomen este cauzat integral de om.

Profesorul Gerardo Ceballos de la Universitatea Națională din Mexic spune că întregi ecosisteme regionale ar putea intra în colaps.

"Am intrat în cea de-a șasea extincție în masă", a declarat Ceballos pentru BBC. "Pe baza cercetărilor noastre și pe informațiile pe care le avem, criza este atât de gravă încât ceea ce vom face în următorii 10-50 de ani va defini viitorul umanității", a adăugat acesta.

Profesoul Ceballos a lucrat la studiu cu alți doi cercetători faimoși, profesorul Paul Erhlich de la Stanford și doctorul Peter Raver de la Grădina Botanică Missouri din St. Louis. Pe baza datelor deținute, cei trei au concluzionat că există în prezent cel puțin 515 specii aflate în pragul dispariției, cu mai puțin de 1.000 de exemplare în viață.

Animalele se regăsesc pe fiecare continent, fără Antarctica, în locuri unde prezența oamenilor a avut un impact ridicat. Printre specii se află Tamarinul-leu auriu, lupul etiopian, Rinocerul de Java, Vulturul imperiat spaniol, Papagalul cu urechile galbene, Gharialul (Gavial) și broască veninoasă verde.

Oamenii de știință consideră extincția speciilor ca un posibil pericol pentru civilizație, alături de schimbările climatice și poluare. Totodată, acești susțin că au obligația morală să atragă atenția asupra dispariției biodiversității, problemă ignorată de majoritatea oamenilor.

Studiul a fost publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Editor web: V.M.