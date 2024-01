Pentagonul lansează o anchetă internă după spitalizările controversate ale șefului Apărării

Pentagonul va efectua o anchetă independentă cu privire la două spitalizări secrete ale şefului Apărării, Lloyd Austin, care suferă de cancer de prostată, potrivit unei note interne dată publicității joi, relatează AFP şi Reuters. Pe 22 decembrie, Lloyd Austin a fost internat la spitalul militar Walter Reed unde i s-a făcut o prostatectomie sub anestezie generală, procedură chirurgicală ce presupune îndepărtarea prostatei. Lloyd Austin "şi-a revenit fără probleme după operaţie şi s-a întors acasă a doua zi dimineaţă", au transmis medicii.



"Obiectivul acestei anchete este de a studia procesele, procedurile, responsabilităţile şi acţiunile legate de spitalizările ministrului Apărării în perioada decembrie 2023 - ianuarie 2024", se precizează în documentul citat.



Lloyd Austin, în vârstă de 70 de ani, a fost diagnosticat cu cancer de prostată la începutul lunii decembrie. El a fost operat pe 22 decembrie, sub anestezie generală, apoi internat din nou de la 1 ianuarie din cauza unor complicaţii.



Diagnosticul şi cele două spitalizări nu au fost comunicate celor mai înalți oficiali ai statului, începând cu preşedintele Joe Biden, ceea ce a generat critici în spațiul public, mai ales în rândul republicanilor, în plin an electoral.



Ancheta Pentagonului, care va fi condusă de un inspector general independent, urmează să evalueze și dacă procedurile actuale din cadrul Departamentului Apărării sunt "suficiente pentru a asigura raportări adecvate la momentul potrivit şi un transfer eficient de autoritate în cazuri de boală sau indisponibilitate pentru înalţi funcţionari", mai arată nota internă.



Polemica, foarte jenantă pentru şeful statului, apare într-un moment în care principala putere militară mondială este implicată în mai multe conflicte majore, din Ucraina până în Orientul Mijlociu.



Deşi Casa Albă a admis că această situaţie "nu este una ideală", preşedintele şi-a menţinut "încrederea" în ministrul său, potrivit purtătorilor de cuvânt.



Cu toate acestea, Casa Albă a dispus şi o reevaluare a regulilor aplicabile în caz de incapacitate a înalţilor funcţionari.

Pe 22 decembrie, Lloyd Austin a fost internat la spitalul militar Walter Reed unde i s-a făcut o prostatectomie sub anestezie generală. El a fost externat, însă pe 1 ianuarie a revenit la spital, în urma unor complicații postoperatorii,"inclusiv greaţă cu dureri severe în abdomen, şold şi picior", au spus medicii.

Pe 2 ianuarie, a fost transferat la terapie intensivă "pentru monitorizare atentă. În timpul acestei internări, ministrul Austin nu şi-a pierdut niciodată conştienţa şi nu a fost pus sub anestezie generală".



Internarea de luni, 1 ianuarie, a fost făcută publică abia vineri seara de către Departamentul Apărării, contrar protocolului.



Casa Albă nu a fost informată decât la patru zile după ce Lloyd Austin a fost internat, potrivit presei. Preşedintele Joe Biden are "încredere deplină" în ministrul său, în pofida acestei situaţii, a asigurat luni purtătorul său de cuvânt.

Însă mai mulţi republicani, printre care Donald Trump, au cerut demiterea sau demisia lui Lloyd Austin. Mai mulţi conservatori au considerat, de asemenea, că situaţia a relevat o lipsă de autoritate sau competenţă din partea preşedintelui american.

Editor : Andreea Smerea