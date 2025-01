Peste 360 de jurnaliști sunt în spatele gratiilor în întreaga lume. În ce țară sunt cei mai mulți încarcerați

Un total de 361 de jurnalişti erau închişi în întreaga lume la sfârşitul anului 2024, conform unui bilanţ al Comitetului pentru Protecţia Jurnaliştilor (CPJ), care plasează Israelul pentru prima dată în fruntea clasamentului ţărilor unde sunt în detenţie cei mai mulţi jurnalişti, după China.



Această estimare, cea mai mare de la cei 370 de jurnalişti închişi înregistraţi în 2022, „ar trebui să fie un semnal de alarmă", a declarat Jodie Ginsberg, şefa acestui ONG american pentru libertatea presei, citată într-un comunicat, relatează AFP, potrivit Agerpres.



La 1 decembrie, China ţinea în detenţie 50 de jurnalişti, Israelul, 43, iar Myanmarul, 35, conform ONG-ului, care denunţă "cei mai mari trei contravenienţi de pe planetă".



CPJ notează că „cenzura pe scară largă" din China nu permite o estimare exactă pentru această ţară şi indică creşterea numărului de jurnalişti din Hong Kong închişi, cum ar fi mogulul media Jimmy Lai, care este încarcerat de la sfârşitul anului 2020.



Israelul, care are un sistem democratic pluripartidic, apare în fruntea acestui clasament în urma războiului său împotriva Hamas în Gaza din toamna anului 2023.



Israelul „s-a catapultat pe locul doi, atacând acoperirea mediatică a teritoriilor palestiniene ocupate", notează ONG-ul cu sediul la New York. "Aceasta include interzicerea reporterilor străini să intre (în Gaza) şi interzicerea radiodifuzorului qatarez Al-Jazeera să lucreze în Israel şi Cisiordania ocupată", a subliniat CPJ.



Numărul jurnaliştilor ţinuţi închişi în Israel şi în teritoriile palestiniene s-a dublat într-un an. Cu 43 de jurnalişti închişi, toţi palestinieni, Israelul se află acum înaintea Myanmarului (35), Belarusului (31) şi Rusiei (30), potrivit ONG-ului.



„O înmulţire a atacurilor asupra jurnaliştilor precede aproape întotdeauna un atac asupra altor libertăţi: libertatea de a publica şi de a accesa informaţii, libertatea de mişcare şi de întrunire, libertatea de demonstraţie", îşi exprimă îngrijorarea Jodie Ginsberg.



Asia este cel mai afectat continent. „Jurnaliştii care căutau pur şi simplu să denunţe public corupţia şi greşelile sau impactul devastator al schimbărilor climatice asupra populaţiilor locale s-au trezit în spatele gratiilor", a declarat Beh Lih Yi, directoarea CPJ pentru Asia.

Editor : A.R.