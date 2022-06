Philip Baker Hall, cunoscut pentru rolurile din "Boogie Nights", "Seinfeld" şi "Modern Family", a murit

Philip Baker Hall, actor prolific cunoscut pentru rolurile din lungmetraje precum "Boogie Nights" şi "Magnolia" şi seriale ca "Seinfeld" şi "Modern Family", a decedat la vârsta de 90 de ani, informează revista de specialitate Variety.

Familia actorului a confirmat decesul printr-un comunicat de presă care precizează: "Dragul nostru Philip a murit în pace la locuinţa sa din Glendale (Califonia), înconjurat de familia sa iubitoare".

A avut o carieră impresionantă de peste şase decenii, interpretând roluri în unele dinte cele mai îndrăgite filme şi producţii de televiziune din epoca modernă. Printre cele mai memorabile roluri ale sale din cinema se numără cele din peliculele "Say Anything" (1989), "Hard Eight" (1996), "Boogie Nights" (1997), "Magnolia" (1999), "Bruce Almighty" (2003), "Zodiac" (2007), "Argo" (2012). În televiziune, Hall a avut peste 200 de apariţii în seriale precum "Seinfeld","The West Wing", "Curb Your Enthusiasm", "Modern Family", scrie Agerpres.

Născut în Toledo, Ohio, pe 10 septembrie 1931, Hall a profesat ca translator al Armatei Statelor Unite în Germania şi ca profesor de liceu după care, la vârsta de 40 de ani, s-a apucat de actorie. A debutat în film cu pelicula "Cowards" în 1970, despre refuzul îndeplinirii serviciului militar în Războiul din Vietnam, peliculă care a fost proiectată la Festivalul de Film de la Cannes din acel an. Primele apariţii în televiziune au început în anii 1970 în producţii precum "Good Times" (1976), "M*A*S*H" (1977) şi "Man From Atlantis" (1977). Rolurile în filme s-au înmulţit în anii 1980, când l-a interpretat pe Richard Nixon în "Secret Honor" (1984) şi a avut roluri secundare în filme precum "Nothing in Common" (1986), în regia lui Garry Marshall, "Midnight Run" (1988), cu Robert De Niro în distribuţie, "Say Anything" (1989) şi "Ghostbusters II" (1989), în care a jucat rolul unui comisar de poliţie.

În anii 1990, Hall a apărut în "Seinfeld", în rolul lui Joe Bookman, un detectiv aflat în căutarea unei cărţi împrumutate de la bibliotecă şi care ar fi trebuit restituită cu mult timp în urmă, un rol care a devenit atât de emblematic încât va fi reluat în episodul final al serialului. În aceeaşi perioadă a început să colaboreze cu Paul Thomas Anderson, făcând parte din distribuţia scurtmetrajului "Cigarettes & Coffee" (1993), apoi în pelicula de debut regizoral a lui Anderson, "Hard Eight" (1996), în care Hall joacă alături de John C. Reilly. A apărut ulterior în filmele lui Anderson "Boogie Nights" (1997) şi "Magnolia" (1999). Cariera cinematografică a lui Hall a început să se extindă în anii '90 şi 2000 cu lungmetraje precum "The Truman Show" (1998), "The Talented Mr. Ripley" (1999), "The Insider" (1999), "Dogville" (2003), "Bruce Almighty" (2003), "Zodiac" (2007) şi "Argo" (2012).

Recent, a interpretat rolul Walt Kleezak, un vecin al familiei Dunphy, în trei episoade din "Modern Family", între 2011 şi 2012. Ultimul său lungmetraj a fost "The Last Word" (2017), cu Amanda Seyfried în distribuţie, iar ultima sa apariţie în televiziune, în serialul "Messiah" (2020).

