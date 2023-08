Politico: Ce se întâmplă dacă Zelenski este asasinat de ruși?

Când Volodimir Zelenski a fost întrebat dacă este îngrijorat de încercările Rusiei de a-l ucide, a răspuns că nu se gândește la asta.

„Dacă m-aș gândi constant la asta, aș sta închis, la fel ca Putin acum, care nu-și părăsește buncărul”, a spus liderul ucrainean într-un interviu pentru CNN luna trecută. „Desigur, gărzile mele de corp ar trebui să se gândească cum să prevină acest lucru, iar aceasta este sarcina lor. Nu mă gândesc la asta.”

Deși este o întrebare la care, de înțeles, Zelenski nu este dornic să se gândească, este și una pe care susținătorii săi din țară și din străinătate nu își permit să o ignore, scrie Politico.

De când a respins oferta americanilor de evacuare spunându-le potențialilor săi salvatori: „Am nevoie de muniție, nu de o mașină”, președintele ucrainean a jucat un rol cheie în obținerea sprijinului internațional pentru lupta împotriva Rusiei.

Nu e de mirare că parlamentarii ruși și bloggerii militari ultranaționaliști au cerut în cor ca el să fie ucis. Statutul lui Zelenski ca simbol al luptei împotriva invadatorilor, capacitatea lui de a-și implora și de a-și mustra aliații până când obține ce are nevoie, au făcut ca Ucraina să facă față războiului de agresiune.

La câteva săptămâni după invazia pe scară largă a lui Vladimir Putin din februarie 2022, consilierul lui Zelenski, Mihailo Podoliak, a dezvăluit că au avut loc cel puțin 12 tentative de asasinat asupra șefului său de către echipele rusești de sabotaj, inclusiv ceceni și mercenari Wagner.

Zelenski însuși le-a spus, într-o alocuțiune pe Zoom, senatorilor americani, la scurt timp după invazie, că ar putea fi ultima dată când îl văd în viață.

În mod clar, riscurile sunt acum mai mici decât au fost în primele săptămâni haotice de război, când tancurile rusești atacau capitala ucraineană și puțini credeau că națiunea va supraviețui. Dar nimeni din guvernul ucrainean sau din parlamentul țării nu se îndoiește că pericolul rămâne mare.

În martie, diverși lideri politici ruși sau propagandiști au cerut din nou ca Zelenski să fie ucis, după ce sabotori anti-Putin susținuți de ucraineni au trecut granița și au invadat două sate rusești din regiunea Briansk. Deputatul Mihail Deliagin a spus că „singurul răspuns normal” la incident este „eliminarea imediată a lui Zelenski”.

Din cauza amenințării care planează asupra vieții sale, vizitele lui Zelenski în străinătate sunt planificate în cel mai mare secret. Oficialii ucraineni au fost furioși anul trecut, când o vizită planificată la Bruxelles a fost divulgată cu trei zile înainte de sosirea sa, punându-i în pericol călătoria. În mod similar, vizita în Bulgaria a fost aproape anulată, după ce au apărut detalii în presă.

Și, desigur, Kremlinul are un istoric terifiant în operațiuni de asasinare. Gândiți-vă la Alexander Litvinenko, un ofițer rus de informații care a dezertat în Regatul Unit și a fost otrăvit în 2006, sau la otrăvirea cu Novichok din 2018 a lui Serghei Skripal.

Ce se întâmpla dacă Rusia îl asasinează pe Volodimir Zelenski

Autoritățile de la Kiev refuză să vorbească despre ce s-ar întâmpla dacă Rusia l-ar asasina pe liderul ucrainean, dar încă din primele zile de război există un plan foarte bine pus la punct privind preluarea puterii într-un astfel de scenariu și asigurarea continuității la conducerea țării, scrie Politico.

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken declara recent: „Ucrainenii au planuri în vigoare – despre care nu voi vorbi sau nu voi intra în detalii – pentru a se asigura că există ceea ce am numi „continuitate a guvernului” într-un fel sau altul”.

Formal, conform Constituției, linia succesorală este clară. „Atunci când președintele nu își poate îndeplini atribuțiile, președintele Radei Supreme a Ucrainei [parlamentul unicameral ucrainean] preia responsabilitățile”, a declarat Mikola Kniajitski, un parlamentar de opoziție din orașul Liov. „Prin urmare, nu ar exista un vid de putere.”

Președintele Radei Supreme — Ruslan Stefanchuk, membru al partidului Slujitorii Poporului al lui Zelenski — nu are o cotă de încredere prea mare în sondajele de opinie. Este în jur de 40 la sută, mai puțin de jumătate din cea a lui Zelenski. Și nu este popular printre parlamentarii opoziției.

„Dar nu cred că contează”, a spus Adrian Karatnicki, membru senior al Centrului Eurasia al Consiliului Atlantic. „Există o echipă de conducere puternică și cred că am vedea un guvern colectiv”, a adăugat acesta.

Cel mai probabil, consiliul guvernamental ar fi format din Stefanchuk, alături de Andrii Yermak, fostul producător de film și avocat care este șeful biroului președintelui, ministrul de externe Dmitro Kuleba și ministrul apărării Oleksii Reznikov. Valeri Zalujni ar rămâne șeful armatei.

Karatnicki a spus că ar spera să vadă un rol și pentru personalitatea TV Serghei Pritula, care acum conduce inițiative caritabile majore și are o cotă ridicată de încredere în rândul publicului.

„Țara a atins o solidaritate și o unitate națională substanțiale, așa că dacă lui Zelenski i s-ar întâmpla ceva teribil, nu ar fi atât de decisiv pe cât ați putea crede”, a spus Karatnicki, autorul cărții „Battleground Ukraine: From Independence to the Russian War”.

El a menționat că Ucraina a creat „o mașinărie administrativă, militară și diplomatică bine pusă la punct”. „Nu vreau să spun că Zelenski nu este relevant pentru asta”, a adăugat el. „Dar cred că unitatea țării este de neschimbat.”

Deși moartea lui Zelenski ar fi un șoc psihologic, Karatnicki spune că pentru a evalua impactul probabil trebuie luat în considerare modul în care s-a transformat Ucraina de când Rusia și-a lansat invazia la scară largă.

Atacul lui Putin a contribuit, fără să vrea, la formarea unui nou sentiment puternic de națiune ucraineană și la formarea „instituțiilor încrezătoare”, a spus el. Publicul este unit „în ceea ce privește obiectivele sale”.

Dacă există o verigă slabă în scenariu, probabil că nu este în Ucraina, ci printre aliații săi.

Ucrainenii au o viziune mai echilibrată asupra lui Zelenski, văzând atât punctele tari, cât și punctele slabe. Deși a fost lăudat pentru conducerea sa excelentă în timpul războiului, el a fost, de asemenea, criticat pentru pași greșiți - în special pentru că nu s-a pregătit mai bine pentru o invazie pe care o credea puțin probabilă.

Mass-media internațională, prin contrast, a fost fermecată de atracția carismatică a lui Zelenski și captivată de povestea simplă a lui David împotriva lui Goliat.

Discursurile sale au captat inimile publicului de la Washington la Londra și de la Bruxelles la Varșovia. Eliminarea lui i-ar lăsa probabil pe mulți dintre acești oameni uimiți și nesiguri despre ce să facă în continuare. Ar putea crește presiunea pentru negocieri și compromis, mai scrie Politico.

