Calitatea aerului din Delhi a atins niveluri severe vineri și un smog toxic gros a acoperit orașul, marcând începutul unui sezon de poluare care a devenit o catastrofă anuală pentru capitala Indiei.

Potrivit oficialilor regionali, o combinaţie sezonieră de temperaturi mai scăzute, o absenţă a vântului şi incendieri ale miriştilor din statele învecinate a determinat o creştere accentuată a poluanţilor atmosferici.

Mulţi dintre cei 20 de milioane de locuitori ai New Delhi-ului s-au plâns de iritaţii ale ochilor şi de iritaţii în gât, iar aerul a devenit de un gri intens după ce AQI-ul a oscilat în jurul valorii de 480 la unele staţii de monitorizare.

Un AQI cuprins între 0 şi 50 este considerat adecvat, în timp ce valori cuprinse între 400 şi 500 afectează oamenii sănătoşi şi reprezintă un pericol pentru persoanele cu boli preexistente.

„În ultimele 24 de ore de serviciu, am văzut bebeluşi tuşind, copii cu probleme respiratorii şi respiraţie accelerată”, a declarat Aheed Khan, un medic din New Delhi.

Rezidenţii au cumpărat numeroase purificatoare de aer. Un centru de service pentru astfel de aparate a declarat că se confruntă cu o penurie de filtre noi, iar noile stocuri sunt aşteptate să sosească luni.

Delhi, care găzduiește aproximativ 33 de milioane de oameni, este clasat în mod regulat cel mai poluat oraș din lume. Potrivit indicelui calității aerului din acest an, oamenii din Delhi ar putea avea viața scurtată cu 11,9 ani din cauza calității aerului pe care îl respiră.

În ciuda faptului că guvernul din Delhi insistă că are un plan de acțiune împotriva poluării, problemele nu s-au rezolvat.

Metodele utilizate de guvern pentru combaterea poluării au inclus stropirea drumurilor cu apă, pentru a reduce praful și construirea a două „turnuri de smog”, înalte de 80 de metri, care costă mai mult de două milioane de dolari fiecare, care ar trebui să curețe aerul, dar au fost considerate ineficiente de specialiști.

