Noul portret oficial al Melaniei Trump, prima-doamnă a SUA, a fost publicat la Casa Albă, în Camera Ovală Galbenă, la o zi după ce soțul său, Donald Trump, a depus jurământul pentru al doilea mandat. Poza alb-negru, realizată de fotografa Régine Mahaux, o arată pe Melania într-o ținută business, cu mâinile sprijinite pe o masă reflectorizantă și cu Monumentul Washington în fundal, semnalând o schimbare de atitudine față de primul mandat, relatează BBC.

Melania Trump, fost model, este obișnuită cu analiza atentă de către critici când vine vorba de ținute și poziții.

Portretul a fost realizat de Régine Mahaux, o fotografă belgiană care colaborează cu familia Trump de peste 20 de ani. Mahaux a fotografiat-o și în 2017 pentru primul mandat prezidențial al lui Donald Trump. „M-am simțit extrem de onorată să fiu aleasă pentru a realiza acest portret oficial pentru a doua oară", a declarat fotografa pentru jurnaliștii britanici, luni.

„Ca artist, să lucrezi cu o femeie care inspiră este un mare privilegiu. Este perfecționistă și se implică cu adevărat în procesul creativ."

Părerea experților

„Această fotografă este o persoană în care ea are încredere", spune Gwendolyn DuBois Shaw, care a analizat fotografia.

Ea este directoare a Departamentului de Istoria Artei de la Universitatea din Pennsylvania și organizatoarea expoziției „Toți ochii sunt ațintiți asupra mea: Primele Doamne ale Statelor Unite” de la Galeria Națională de Portrete din Washington DC.

Similar portretului oficial din prima administrație a soțului său, realizat tot de fotografa preferată a familiei Trump, Régine Mahaux, această imagine o prezintă pe Melania Trump într-o ținută business, pozând în fața unei ferestre.

Dacă în primul portret fereastra era ușor de recunoscut pentru cunoscătorii Casei Albe, fiind situată în zona rezidențială a clădirii, de această dată scena este amplasată în Camera Ovală Galbenă, cu vedere spre Ellipse, având Monumentul Washington în stânga, în spatele Primei Doamne.

Melania Trump, portretul oficial ca primă-doamnă din primul mandat, 2017. Foto: Profimedia

Alinierea corpului său cu acest obelisc iconic, simbol al puterii investite în președinție, este de-a dreptul impresionantă.

Poziția ei, cu vârfurile degetelor plasate ferm pe o masă extrem de reflectorizantă, pare să transmită mesajul că este pregătită să treacă la treabă și să valorifice rolul de gazdă și apărătoare a celor neputincioși, așa cum americanii au așteptat de la Primele Doamne.

Melania Trump este extraordinar de comodă în fața camerei, lucru care are cu siguranță legătură cu trecutul său de model. Totuși, ar fi putut contribui și relația pe care a dezvoltat-o cu Régine Mahaux de-a lungul celor două decenii.

Această fotografă este o persoană în care Melania are încredere pentru a o prezenta ca fiind încrezătoare, stăpână pe sine și elegantă.

Pentru a-și face bine meseria, modelele trebuie să se încredințeze fotografului care le ghidează ședința foto, iar încrederea că imaginile finale vor servi scopului dorit este esențială în această ecuație.

Melania Trump are încredere în Régine Mahaux să comunice cu acuratețe mesajul său, indiferent care ar fi acesta. Mesajul acestei fotografii pare să fie că prima-doamnă a trecut din spațiul marginal al zonei rezidențiale a familiei la o cameră situată chiar deasupra Biroului Oval.

Ea pare pregătită să exercite mai mult din puterea pe care părea reticentă să o accepte în primul său mandat la Casa Albă. Cu toate acestea, s-a poziționat ferm în spatele acelei mese ultra reflectorizante, păstrând o anumită distanță între ea și privitor.

Rămânând puțin misterioasă, puțin enigmatică și oarecum de nepătruns.

„În contrast cu rolul tradițional al Primei Doamne”

Ellie Violet Bramley, jurnalistă de modă, consideră că acest portret transmite o greutate care pare să contravină rolului tradițional al unei Prime Doamne.

De la costum până la poziție, noul portret pare atent conceput pentru a emana un tip de putere care intră în conflict cu rolul tradițional al Primei Doamne de a „îmblânzi” imaginea unei președinții în ochii publicului – și de a o umaniza.

Spre deosebire de ținuta cu influențe militare purtată de prima-doamnă în ziua inaugurării, această alegere vestimentară pare mai apropiată de puterea corporativă. La fel și poziția: mâinile așezate ferm pe masă par menite să transmită o intenție profesională – nu e de mirare, având în vedere că s-a raportat că prima-doamnă s-a „pregătit intensiv” pentru al doilea mandat la Casa Albă.

Interpretarea detaliilor

Cămașa ei ar putea fi descheiată, în contrast cu croiala severă și încheiată cu nasturi de săptămâna trecută, dar umerii ei sunt bine conturați și accentuați. Reverele late ar putea aminti de costumele din New York-ul anilor 1980, o perioadă în care soțul Melaniei și-a construit cariera, dar silueta generală este mai sculptată și modernă.

În timpul primului mandat al lui Trump, Melania a fost în mare parte tăcută, cu excepția unor gesturi simbolice, precum faimosul sacou cu mesajul „I really don’t care, do you?” purtat la un centru de detenție pentru copii migranți sau inițiativa sa Be Best, care avea scopuri vagi, cum ar fi promovarea unui stil de viață sănătos.

Poza din stânga o arată pe Melania Trump, purtând o jachetă cu mesajul „Chiar nu-mi pasă” în 2018, iar poza din dreapta o arată pe Jill Biden, purtând o jachetă cu mesajul „Dragoste” în 2021. Foto: Profimedia

De data aceasta, aparițiile ei sugerează o abordare mai intenționată pentru al doilea mandat. Monumentul Washington din fundal o fixează ferm în DC, nu în New York sau la Mar-a-Lago.

Au dispărut focalizarea blândă, jumătatea de zâmbet și buzele ușor întredeschise din portretul oficial de data trecută. De asemenea, a dispărut culoarea: portretul este acum alb-negru.

Ochii ei oferă, de asemenea, un punct de interes. Dacă la învestire a purtat o pălărie care să-i ascundă ochii, de această dată privește direct la cameră, direct către privitor.



Dar, deși contactul vizual poate sugera accesibilitate, în acest portret nu este cazul. Dacă fostele Prime Doamne, precum Michelle Obama sau Jill Biden, au transformat accesibilitatea într-o marcă personală, Melania rămâne enigmatică în portretul ei oficial.

