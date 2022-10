Povestea refugiaților afgani uitați în Albania. De un an așteaptă un răspuns de la SUA sau de la Canada

Situată pe coasta Adriaticii, o localitate din Albania este o destinație turistică tot mai căutată. Acolo trăiesc însă și câteva sute de refugiați din Afganistan. Au ajuns aici după ce au fost evacuați din Kabul de către Statele Unite. Iar ceea ce trebuia să fie o scurtă escală s-a transformat într-o așteptare chinuitoare. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 00:30 și în reluare de la ora 19:30.

Jamshid Akbari a iubit întotdeauna baschetul. Acasă, în Afganistan, antrena o echipă feminină la nivel profesionist și veniturile îi asigurau traiul pentru întreaga familie.

Jamshid Akbari, refugiat afgan: "Baschetul e viața mea și a fost cea mai mare pasiune. Ajunsesem la nivel național, am lucrat ca antrenor și am antrenat o echipă de baschet feminin."

Dar talibanii au interzis sporturile pentru femei. Jamshid a reușit să fugă din Afganistan la timp, pe baza asigurărilor primite de la guvernul canadian. Dar, după câteva săptămâni în Qatar, a rămas blocat în Albania, deoarece Canada nu a vrut să-l primească.

Acum speră să obțină o viză pentru Statele Unite.

Arată fotografii cu familia sa, pe care a fost nevoit să o lase în urmă. Gemenii lui au puțin peste un an acum, nu i-a mai văzut de când erau nou-născuți.

Jamshid Akbari, refugiat afgan: "În ultimul an, toată lumea mi-a spus că am fost extrem de norocos. Pentru că am reușit să plec din țara mea și să ajung în Albania, în Europa. Și că sunt în drum spre Canada sau America. Dar cred că sunt cel mai nefericit dintre toți oamenii nefericiți de aici."

A trecut mai bine de un an de când forțele americane au scos din țară mii de afgani, după ce talibanii au preluat puterea. Agențiile umanitare americane au cerut Albaniei - o țară săracă - să primească 2.500 de refugiați. Oamenii au fost aduși la un hotel din orașul-stațiune Shëngjin. Șederea lor trebuia să fie o escală, dar 700 de afgani au rămas aici, blocați, printre turiștii care fac plajă.

Cu fiecare zi care trece, promisiunea Statelor Unite de a-i primi devine tot mai îndepărtată.

Ahaneeta Haidari și sora ei au fost active în mișcarea femeilor din Afganistan timp de ani buni. Nu se pot întoarce în țară cât timp talibanii sunt la putere. Dar nici pentru ele nu există o cale clară de urmat.

Ahaneeta Haidari, refugiată afgană: "Ni s-a promis că toți refugiații afgani vor fi transferați din Albania în Canada sau în Statele Unite în termen de 2-3 luni. Până în prezent, acest lucru nu s-a întâmplat. Și asta ne îngrijorează."

Jurnaliștii Deutsche Welle au stat de vorbă despre acest subiect cu prim-ministrul Edi Rama. La urma urmei, Albania s-a bazat pe faptul că Statele Unite îi vor prelua pe refugiații afgani.

Edi Rama, premierul Albaniei: "Îi înțeleg, dar timpul trece și nu avem sentimentul că administrația americană le procesează documentele. Avem sentimentul că sunt aici pentru a rămâne. Oricum, ei nu pot sta la nesfârșit în hotel și trebuie să înceapă să își construiască o viață."

Dar Albania e o țară săracă, în care șomajul e ridicat. Cei care pot, pleacă. Refugiații afgani se tem că vor rămâne blocați în Albania. În urmă cu câteva luni, au organizat primele proteste, iar Ahaneeta li s-a alăturat.

Ahaneeta Haidari, refugiată afgană: "După cum puteți vedea, Albania e o țară săracă. Aici ne bucurăm de securitate în comparație cu Afganistanul, dar atât. În calitate de refugiați, nu avem acces la educație, nu avem oportunități de angajare sau orice alt tip de dezvoltare în această țară."

Lui Jamshid aproape că nu-i mai pasă. Tot ceea ce contează pentru el e să-și reîntâlnească familia.

Jamshid Akbari, refugiat afgan: "Am fugit din Afganistan, unde era război. Jumătate dintre oamenii de acolo nu au nicio perspectivă, nu au de lucru și sunt săraci. Având în vedere aceste circumstanțe, viața e mai bună în Albania, iar eu aș rămâne."

Chiar și așa, Jamshid încă visează să își refacă viața în Statele Unite împreună cu familia lui. Dar, cu fiecare zi care trece, speranțele sale se risipesc încet-încet.



Editor : G.M.