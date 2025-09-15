Live TV

Premierul spaniol cere interzicerea participării Israelului la competiții sportive cât timp „barbaria” din Gaza continuă

Data publicării:
Final stage of La Vuelta a Espańa cycle race cancelled due to pro-Palestine protest, Spain - 14 Sep 2025
Protestatari cu steaguri, eșarfe și umbrele palestiniene stând și mărșăluind de-a lungul traseului etapei 21 a cursei La Vuelta de España, în centrul Madridului. Etapa finală a cursei cicliste La Vuelta a España a fost anulată din cauza protestelor pro-Palestina, Spania - 14 septembrie 2025 Foto: Profimedia

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a cerut interzicerea participării Israelului la competiții sportive internaționale atâta timp cât „barbaria” sa din Gaza continuă, afirmând că țării nu ar trebui să i se permită să folosească evenimente de mare anvergură pentru a-și „spăla” ofensiva, scrie The Guardian.

Vorbind la o zi după ce manifestanții pro-palestinieni au forțat încheierea prematură a competiției cicliste Vuelta a España, în mijlocul unor scene haotice și al ciocnirilor cu poliția, Sánchez a declarat că are „o profundă admirație” pentru toți cei care au protestat pașnic împotriva participării echipei Israel-Premier Tech.

Prim-ministrul – care a fost criticat vehement de oponenții săi pentru că a lăudat protestatarii cu câteva ore înainte de abandonarea cursei – a declarat că speră ca evenimentele de duminică din Madrid să îi determine pe alții să reconsidere dacă Israelul ar trebui să fie inclus în marile evenimente sportive.

„Cred că dezbaterea care a început după ce s-a întâmplat ieri aici, la Madrid, ar trebui să se extindă și să se răspândească în toate colțurile lumii”, a declarat el luni.

„Acest lucru se întâmplă deja în unele părți ale lumii și am văzut cum guvernele europene afirmă că, atâta timp cât barbaria continuă, Israelul nu poate folosi nicio platformă internațională pentru a-și ascunde prezența. Și cred că organizațiile sportive trebuie să se întrebe dacă este etic ca Israelul să continue să participe la competiții internaționale.”

Sánchez a pus sub semnul întrebării în repetate rânduri „standardele duble” ale comunității internaționale în ceea ce privește Ucraina și Gaza și a declarat în luna mai că Israelul ar trebui exclus din concursul Eurovision – un apel repetat în ultimele zile de ministrul culturii din Spania.

Primul ministru a declarat că, deși guvernul său a respins și va respinge întotdeauna violența, el are „o profundă admirație și respect” atât pentru cicliștii din Vuelta, cât și pentru „o societate spaniolă care se mobilizează împotriva nedreptății și își apără ideile într-un mod pașnic”.

Într-o altă evoluție, tot luni, federația norvegiană de fotbal a anunțat că încasările din vânzarea biletelor pentru meciul de calificare la Cupa Mondială din 2026 împotriva Israelului vor fi donate organizației medicale caritabile Medici fără Frontiere (MSF) pentru a o ajuta să aline „suferința umanitară” din Gaza.

Deși Israel-Premier Tech este o echipă privată și nu una de stat, prezența sa în cursa de ciclism a dus la o serie de demonstrații. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a lăudat echipa pentru că „nu a cedat urii și intimidării”, adăugând că a făcut Israelul mândru.

Protestele au culminat cu adunarea a 100.000 de demonstranți la mitingul de duminică. Potrivit guvernului spaniol, 22 de polițiști au fost răniți în ciocnirile cu protestatarii și două persoane au fost arestate.

Duminică, Sánchez, care a criticat în mod deschis comportamentul Israelului în Gaza, acuzându-l de comiterea unui genocid împotriva palestinienilor, i-a lăudat pe cei care participă la Vuelta și a adus un omagiu poporului spaniol „care se mobilizează pentru cauze juste, precum Palestina”. El a adăugat: „Astăzi, Spania strălucește ca exemplu și ca sursă de mândrie. Ea dă un exemplu comunității internaționale, făcând un pas înainte în apărarea drepturilor omului.”

Câteva ore mai târziu, când Vuelta s-a încheiat brusc și haotic, oponenții prim-ministrului l-au acuzat că a stârnit probleme și a pătat reputația Spaniei pe plan internațional.

Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular (PP) conservator, a declarat că premierul era „mândru de comportamentul acelor câteva persoane care și-au arătat sprijinul pentru Gaza aruncând cu garduri în ofițerii poliției”. El a adăugat: „Apăr libertatea de exprimare, atâta timp cât aceasta nu implică violență sau revolte. Guvernul a permis și a indus nefinalizarea La Vuelta, provocând astfel o situație jenantă la nivel internațional, care a fost transmisă la televiziune în întreaga lume”.

Isabel Díaz Ayuso, președinta populistă a PP din regiunea Madrid, a dat și ea vina în mod direct pe Sánchez. „Când prim-ministrul națiunii încurajează boicotarea Vuelta a España în propria capitală, el devine direct responsabil pentru fiecare incident care are loc, indiferent dacă cursa este oprită sau dacă are loc un singur atac”, a spus ea. „Ce prejudiciu pentru sportul nostru și pentru țara noastră!”

Guvernul israelian, care a descris poziția lui Sánchez față de Gaza ca fiind un „atac continuu anti-Israel și antisemit”, a declarat că prim-ministrul poartă responsabilitatea pentru scenele de duminică.

„Mulțimea pro-palestiniană a auzit mesajele de incitare și a distrus cursa ciclistă La Vuelta”, a declarat ministrul de externe al Israelului, Gideon Sa'ar. „Astfel, evenimentul sportiv care a fost întotdeauna o sursă de mândrie pentru Spania a fost anulat. Sánchez și guvernul său – o rușine pentru Spania!”

Săptămâna trecută, guvernul israelian a anunțat că doi membri de rang înalt ai administrației Sánchez – ministrul muncii și viceprim-ministrul, Yolanda Díaz, și ministrul tineretului, Sira Rego – vor avea interdicție de a intra în Israel din cauza criticilor aduse comportamentului acestuia în Gaza.

Un sondaj publicat în iulie sugerează că majoritatea spaniolilor susțin poziția guvernului. Sondajul, realizat de think-tank-ul Elcano Royal Institute, a constatat că 82% dintre cei chestionați consideră că Israelul comite genocid, iar 70% cred că UE ar trebui să impună sancțiuni Israelului.

Deși unii membri ai PP au respins sugestiile că Israelul comite genocid, liderul partidului a criticat răspunsul lui Netanyahu la atrocitățile atacurilor din 7 octombrie în declarațiile sale de duminică.

„Nu susțin Hamas și nu vreau aplauzele lor”, a spus Feijóo. „Nici nu împărtășesc răspunsul guvernului israelian la atacurile teroriste pe care le-a suferit. Răpirii și uciderii israelienilor nevinovați nu li se poate răspunde cu mai multe pierderi civile palestiniene.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Traian Băsescu
5
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1036409986
„A depășit o linie roșie”. Participant supriză la exercițiile Zapad...
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
N18 POZE CRIMA CRAIOVA VO 150925_00000
Nouă mandate de arestare după răfuiala mortală din Craiova. Zona...
original_govr1386
Concluziile întâlnirii dintre Ilie Bolojan și reprezentanții...
Ultimele știri
Cum creează Donald Trump un „cult al violenței” obsesiv în SUA și riscul ca acest lucru să ducă la un război civil
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Șeful firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra a fost reținut. El este acuzat de evaziune fiscală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Naționala Norvegiei
Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza
marco rubio face declaratii
Marco Rubio: Recunoașterea internațională a statului palestinian face „mai dificilă” încheierea războiului
Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU shakes hand with US Secretary of State MARCO RUBIO at the Prime Minister's Office in Jerusalem
Marco Rubio promite Israelului „sprijin neclintit” în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza. „Hamas trebuie să înceteze să existe”
Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images
Propuneri neoficiale pentru rezolvarea impasului în care se află Eurovision, din cauza Israelului
Trump Netanyahu
Trump transmite un avertisment Israelului după atacul asupra Qatarului: „Sunt foarte dezamăgit”
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Simona Halep, revenire neașteptată. La ce eveniment uriaș va participa fostul lider WTA
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea