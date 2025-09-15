Premierul spaniol cere interzicerea participării Israelului la competiții sportive cât timp „barbaria” din Gaza continuă

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a cerut interzicerea participării Israelului la competiții sportive internaționale atâta timp cât „barbaria” sa din Gaza continuă, afirmând că țării nu ar trebui să i se permită să folosească evenimente de mare anvergură pentru a-și „spăla” ofensiva, scrie The Guardian.

Vorbind la o zi după ce manifestanții pro-palestinieni au forțat încheierea prematură a competiției cicliste Vuelta a España, în mijlocul unor scene haotice și al ciocnirilor cu poliția, Sánchez a declarat că are „o profundă admirație” pentru toți cei care au protestat pașnic împotriva participării echipei Israel-Premier Tech.

Prim-ministrul – care a fost criticat vehement de oponenții săi pentru că a lăudat protestatarii cu câteva ore înainte de abandonarea cursei – a declarat că speră ca evenimentele de duminică din Madrid să îi determine pe alții să reconsidere dacă Israelul ar trebui să fie inclus în marile evenimente sportive.

„Cred că dezbaterea care a început după ce s-a întâmplat ieri aici, la Madrid, ar trebui să se extindă și să se răspândească în toate colțurile lumii”, a declarat el luni.

„Acest lucru se întâmplă deja în unele părți ale lumii și am văzut cum guvernele europene afirmă că, atâta timp cât barbaria continuă, Israelul nu poate folosi nicio platformă internațională pentru a-și ascunde prezența. Și cred că organizațiile sportive trebuie să se întrebe dacă este etic ca Israelul să continue să participe la competiții internaționale.”

Sánchez a pus sub semnul întrebării în repetate rânduri „standardele duble” ale comunității internaționale în ceea ce privește Ucraina și Gaza și a declarat în luna mai că Israelul ar trebui exclus din concursul Eurovision – un apel repetat în ultimele zile de ministrul culturii din Spania.

Primul ministru a declarat că, deși guvernul său a respins și va respinge întotdeauna violența, el are „o profundă admirație și respect” atât pentru cicliștii din Vuelta, cât și pentru „o societate spaniolă care se mobilizează împotriva nedreptății și își apără ideile într-un mod pașnic”.

Într-o altă evoluție, tot luni, federația norvegiană de fotbal a anunțat că încasările din vânzarea biletelor pentru meciul de calificare la Cupa Mondială din 2026 împotriva Israelului vor fi donate organizației medicale caritabile Medici fără Frontiere (MSF) pentru a o ajuta să aline „suferința umanitară” din Gaza.

Deși Israel-Premier Tech este o echipă privată și nu una de stat, prezența sa în cursa de ciclism a dus la o serie de demonstrații. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a lăudat echipa pentru că „nu a cedat urii și intimidării”, adăugând că a făcut Israelul mândru.

Protestele au culminat cu adunarea a 100.000 de demonstranți la mitingul de duminică. Potrivit guvernului spaniol, 22 de polițiști au fost răniți în ciocnirile cu protestatarii și două persoane au fost arestate.

Duminică, Sánchez, care a criticat în mod deschis comportamentul Israelului în Gaza, acuzându-l de comiterea unui genocid împotriva palestinienilor, i-a lăudat pe cei care participă la Vuelta și a adus un omagiu poporului spaniol „care se mobilizează pentru cauze juste, precum Palestina”. El a adăugat: „Astăzi, Spania strălucește ca exemplu și ca sursă de mândrie. Ea dă un exemplu comunității internaționale, făcând un pas înainte în apărarea drepturilor omului.”

Câteva ore mai târziu, când Vuelta s-a încheiat brusc și haotic, oponenții prim-ministrului l-au acuzat că a stârnit probleme și a pătat reputația Spaniei pe plan internațional.

Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular (PP) conservator, a declarat că premierul era „mândru de comportamentul acelor câteva persoane care și-au arătat sprijinul pentru Gaza aruncând cu garduri în ofițerii poliției”. El a adăugat: „Apăr libertatea de exprimare, atâta timp cât aceasta nu implică violență sau revolte. Guvernul a permis și a indus nefinalizarea La Vuelta, provocând astfel o situație jenantă la nivel internațional, care a fost transmisă la televiziune în întreaga lume”.

Isabel Díaz Ayuso, președinta populistă a PP din regiunea Madrid, a dat și ea vina în mod direct pe Sánchez. „Când prim-ministrul națiunii încurajează boicotarea Vuelta a España în propria capitală, el devine direct responsabil pentru fiecare incident care are loc, indiferent dacă cursa este oprită sau dacă are loc un singur atac”, a spus ea. „Ce prejudiciu pentru sportul nostru și pentru țara noastră!”

Guvernul israelian, care a descris poziția lui Sánchez față de Gaza ca fiind un „atac continuu anti-Israel și antisemit”, a declarat că prim-ministrul poartă responsabilitatea pentru scenele de duminică.

„Mulțimea pro-palestiniană a auzit mesajele de incitare și a distrus cursa ciclistă La Vuelta”, a declarat ministrul de externe al Israelului, Gideon Sa'ar. „Astfel, evenimentul sportiv care a fost întotdeauna o sursă de mândrie pentru Spania a fost anulat. Sánchez și guvernul său – o rușine pentru Spania!”

Săptămâna trecută, guvernul israelian a anunțat că doi membri de rang înalt ai administrației Sánchez – ministrul muncii și viceprim-ministrul, Yolanda Díaz, și ministrul tineretului, Sira Rego – vor avea interdicție de a intra în Israel din cauza criticilor aduse comportamentului acestuia în Gaza.

Un sondaj publicat în iulie sugerează că majoritatea spaniolilor susțin poziția guvernului. Sondajul, realizat de think-tank-ul Elcano Royal Institute, a constatat că 82% dintre cei chestionați consideră că Israelul comite genocid, iar 70% cred că UE ar trebui să impună sancțiuni Israelului.

Deși unii membri ai PP au respins sugestiile că Israelul comite genocid, liderul partidului a criticat răspunsul lui Netanyahu la atrocitățile atacurilor din 7 octombrie în declarațiile sale de duminică.

„Nu susțin Hamas și nu vreau aplauzele lor”, a spus Feijóo. „Nici nu împărtășesc răspunsul guvernului israelian la atacurile teroriste pe care le-a suferit. Răpirii și uciderii israelienilor nevinovați nu li se poate răspunde cu mai multe pierderi civile palestiniene.”

