Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza

Naționala Norvegiei
Foto: Profimedia

Federaţia Norvegiană de Fotbal a anunţat că încasările din vânzarea biletelor la meciul cu Israel, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, vor merge către organizaţia Medici Fără Frontiere (MSF) pentru a ajuta ONG-ul să abordeze "suferinţele umanitare" din Fâşia Gaza, scrie AFP.

Meciul, care se va juca la Oslo pe 11 octombrie, „are loc într-un context marcat de grave suferinţe umanitare”. „Nici nu vrem, nici nu putem rămâne indiferenţi faţă de acest lucru”, a subliniat preşedinta Federaţiei Norvegiene de Fotbal, Lisa Klaveness, într-o conferinţă de presă.

„Considerăm că este pe deplin justificat să donăm încasările din bilete către Medici Fără Frontiere, care oferă ajutor de urgenţă concret pe teren în Gaza”, a adăugat ea.

În timpul discursului său, Klaveness a denunţat „atacurile disproporţionate care au vizat Gaza mult prea mult timp”.

Meciul se va juca în faţa unui stadion arhiplin, Ullevaal, care are o capacitate de puţin peste 27.000 de locuri.

„Suntem emoţionaţi să vedem donatori dispuşi să aducă o contribuţie semnificativă pentru a-i sprijini pe cei aflaţi într-o situaţie brutală şi disperată din Gaza, unde au nevoie de tot sprijinul posibil, atât financiar, cât şi moral”, a declarat Lindis Hurum, secretarul general al MSF Norvegia.

Cu cinci victorii în cinci meciuri, Norvegia conduce Grupa I, în faţa Italiei şi Israelului.

 

 

