Prezidențialele din Turcia se îndreaptă spre turul doi, după numărarea a peste 98% din voturi. Erdogan - 49,34%, Kilicdaroglu - 45%

Recep Erdogan este la doar o jumătate de procent de un nou mandat de președinte. După numărarea a 98,48% din voturi, el are 49,34% din opțiuni, conform rezultatelor anunțate de comisia electorală. Marea speranță a opoziției turce, Kemal Kilicdaroglu, a primit 45% din voturi, deși în ultimele sondaje era dat ca învingător din primul tur. Dacă până la finalul numărătorii nu trece, măcar cu un vot, de 50%, actualul președinte turc va merge pentru prima dată în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Prezența la urne a fost masivă, de peste 85%. La multe secții, turcii au așteptat cu orele pentru a vota. Ei i-au ales și pe cei 600 de deputați din parlamentul unicameral, unde partidul naționalist al lui Erdogan își va păstra majoritatea.

Recep Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei, a afirmat, într-un discurs, că are un avans de peste două milioane de voturi faţă de rivalul său la alegerile prezidenţiale, Kemal Kilicdaroglu, şi crede că va depăşi pragul de 50 la sută din totalul voturilor, dar dacă poporul a optat să se ajungă în turul doi, el respectă decizia alegătorilor. Kemal Kilicdaroglu, candidatul opoziţiei la alegerile prezidenţiale din Turcia, a promis, într-un discurs, că va obţine victoria în turul doi.

“Ţara noastră a încheiat cu succes o altă sărbătoare a democraţiei cu alegerile din 14 mai. Deşi rezultatele finale încă nu se ştiu, noi suntem detaşat în frunte. Se înţelege că va dura ceva mai mult timp atât aflarea rezultatelor neoficiale ale voturilor interne, cât şi numărarea voturilor din străinătate. Noi nu suntem ca aceia care au încercat încă o dată să înşele naţiunea, eventual pentru ultima oară, descriind tabloul pe care îl cunosc drept „suntem în faţă”.

A fost o rată record de prezenţă la vot. Ca în nicio altă ţară din lume. A fost una dintre alegerile cu cea mai mare prezenţă la vot din istoria noastră. Am încheiat acest scutin fără incidente regretabile de remarcat”, a spus Erdogan, potrivit Haberturk.

“Vom vedea împreună care este decizia naţiunii noastre când vor fi anunţate rezultatele finale neoficiale. Indiferent de rezultat, aş dori să-mi exprim recunoştinţa fiecăruia dintre cei aproape 27 de milioane de cetăţeni care se vede că m-au votat la alegerile de astăzi. Aş dori să mulţumesc fiecăruia dintre cei 56 de milioane de cetăţeni care au participat la acest spectacol al democraţiei, indiferent pe cine a votat.

La alegeri, l-am depăşit deja cel mai apropiat rival cu aproximativ 2,6 milioane.

Cred că această cifră va creşte şi mai mult odată cu rezultatele finale. Nu ştim încă dacă alegerile prezidenţiale s-au încheiat în primul tur.

Dacă decizia naţiunii noastre arată că alegerile prezidenţiale s-au încheiat, atunci nu este nicio problemă. Dacă naţiunea noastră a optat să fie turul doi al alegerilor, îi respect decizia.

Credem că vom termina acest tur cu peste 50 la sută din voturi. Pentru că voturile din străinătate nu au ajuns complet în ţara noastră. Numărarea continuă”, a adăugat el.

Erdogan a subliniat că Alianţa Populară a obţinut cele mai multe voturi pentru parlament şi că n-are îndoieli că turcii optează pentru “încredere şi stabilitate” şi la prezidenţiale.

“Imaginea actuală arată că alegerile parlamentare au avut ca rezultat câştigarea majorităţii de către Alianţa Populară. Prin urmare, nu avem nicio îndoială că opţiunea naţiunii noastre, care a acordat majoritatea în parlament Alianţei Populare, va fi în favoarea încrederii şi stabilităţii şi la alegerile prezidenţiale”, a afirmat Erdogan.

Kilicdaroglu: Turcii vor schimbarea. Vom câştiga cu siguranţă aceste alegeri în turul doi şi vom aduce democraţia în această ţară

Kemal Kilicdaroglu, candidatul opoziţiei la alegerile prezidenţiale din Turcia, a promis, într-un discurs, că va obţine victoria în turul doi.

"Este plăcut că rata prezenţei la vot se apropie de 90 la sută şi că procesul continuă cu maturitate democratică. În ciuda tuturor calomniilor şi insultelor sale, Erdogan nu a obţinut rezultatul aşteptat. Nimeni nu ar trebui să se entuziasmeze că s-a terminat totul. Alegerile nu se câştigă de la balcon. Dacă naţiunea noastră spune să fie turul al doilea, aşa să fie. Vom câştiga cu siguranţă aceste alegeri în turul doi. Toată lumea va vedea asta. Erdogan nu a reuşit să obţină votul de încredere aşteptat din partea poporului. Peste 50 la sută vor schimbarea”, a spus Kilicdaroglu.

El a menţionat, potrivit Haberturk, că în următoarele 15 zile va face totul pentru “a aduce legea şi dreptatea pentru Turcia”. “Poporul poate fi sigur că vom câştiga şi că vom aduce democraţia în această ţară”.

Conform datelor prezentate de aa.com.tr, după deschiderea a 98,41 la sută din urnele de vot şi numărarea voturilor, Recep Tayyip Erdogan are 49,34 la sută (26.546.091), în timp ce Kilicdaroglu are 45 la sută (24.207.240). Al treilea caandidat, Sinan Ogan, are 5,23 la sută (2.813.457).

