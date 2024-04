Ciolacu, despre șoseaua surpată în Slănic Prahova: E un drum peste mină. Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine?

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, presei că șoseaua surpată în Slănic Prahova a fost construită peste o mină. El spune că a fost informat în timp real de șeful DSU, Raed Arafat, despre situația de la fața locului. „Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine?”, a reacționat Ciolacu la întrebările jurnaliștilor.

„S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine? Acolo s-au dat niște autorizații de când s-au făcut acele drumuri.

În schimb, am văzut reacția statului român și a situațiilor de urgență în care au intervenit imediat. Am văzut cum a intervenit Prefectura. S-au mutat 42 de familii, s-au găsit soluții. Aia am văzut. Dar nu-mi cereți să știu unde...De exemplu, în Râmnicu Sărat, în județul Buzău, erau niște hrube de pe timpul lui Brâncoveanu și s-a lăsat drumul. Iertați-mă....S-a intervenit și acolo. Am vorbit cu domnul Raed Arafat, am știut toate lucrurile în timp real”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, fiind întrebat de jurnaliști despre situația de la Slănic Prahova, unde o stradă s-a surpat și a apărut un crater adânc de doi metri.

O stradă în Slănic Prahova s-a surpat și a apărut un crater adânc de doi metri. Localnicii din zonă au fost evacuați, iar clădirile din împrejurimi sunt în pericol. Specialiștii geologi sunt în zonă și fac permanent măsurători. Până se va veni cu o concluzie, perimetrul de siguranță a fost extins, iar traficul rutier și pietonal este interzis.

Editor : Alexandru Costea