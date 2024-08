Primarul Londrei nu se simte în siguranță, ca politician musulman practicant. El roagă Guvernul să reglementeze rețelele sociale

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că nu se simte în siguranță ca politician musulman practicant, în urma revoltelor care au zguduit Regatul Unit în ultima săptămână. Sute de persoane au fost arestate în ultima perioadă, în timpul tulburărilor provocate de extrema dreaptă, care au izbucnit după uciderea a trei tinere în Southport. Violențele au izbucnit după ce postările de pe rețelele de socializare au susținut în mod fals că suspectul era un imigrant musulman, scrie The Guardian.

"Ca o mulțime de oameni din generația mea, m-am simțit stârnit de evenimentele din ultimele două săptămâni în special", a declarat primarul Londrei pentru The Guardian.

Religie și culoarea pielii

"Este dificil să explici asta atunci când ai fost vizat din cauza religiei sau a culorii pielii tale și nu poți schimba niciunul dintre aceste lucruri. Și indiferent dacă vezi acte fizice de violență care au loc în nord-vest sau nord-est, le simți ca și când ar fi în Londra.

"Ceea ce îmi frânge inima este că generația copiilor mei nu a trecut niciodată prin ceea ce am trecut eu. Și ei, pentru prima dată, au fost speriați. Am crezut că voi fi ultima generație care va fi speriată, pur și simplu pentru ceea ce sunt. Și asta îmi frânge inima", a mai spus Khan. ”Clar, nu mă simt în siguranță, și de aceea am protecție polițienească”, a adăugat el.

Primarul face obiectul amenințărilor cu moartea încă din 2016 de când a fost ales și a declarat anterior că o echipă de 15 polițiști îi asigură paza 24 de ore din 24.

Se pare că a existat un anumit nivel de atenuare a dezordinii miercuri seară, când violențele pe scară largă care erau așteptate nu s-au materializat, deoarece au apărut mii de contramanifestanți. Dar premierul Sir Keir Starmer a declarat că este important ca poliția să nu "abandoneze" lupta împotriva dezordinii.

Marile companii de social media să își asume responsabilitatea

Ministrul de Interne Yvette Cooper a declarat că se așteaptă ca marile companii de social media să își asume responsabilitatea pentru protestele violente organizate online.

Aplicația de mesagerie Telegram, deținută de ruși, în special, a fost esențială pentru promovarea revoltelor de către activiștii de extremă dreapta, scrie The Guardian.

Khan a îndemnat guvernul să revizuiască noile norme privind rețelele sociale, afirmând că dezordinea din ultima săptămână arată că reglementările care urmează să intre în vigoare "nu sunt adecvate scopului".

Noua reglementare a platformelor de social media - Legea privind siguranța online - a devenit lege în Regatul Unit anul trecut, dar nu a intrat încă pe deplin în vigoare.

Odată intrată în vigoare, aceasta va impune platformelor să ia "măsuri ferme" împotriva conținutului și activităților ilegale, inclusiv în ceea ce privește infracțiuni precum incitarea la violență.

