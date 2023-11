Primarul New York-ului este acuzat că a agresat sexual o femeie în urmă cu 30 de ani

Primarul New York-ului, Eric Adams, este acuzat, într-o plângere dezvăluită joi de presa americană, că a agresat sexual o femeie în urmă cu 30 de ani, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Reclamanta „a fost agresată sexual de Eric Adams” la New York în 1993 „în timp ce amândoi lucrau pentru administraţia New York-ului”, actualul primar era ofiţer de poliţie la acea vreme, conform plângerii citate de The Messenger şi New York Post.

Documentul de trei pagini, care a fost depus miercuri seara cu doar câteva ore înainte de un termen limită important, nu detaliază acuzaţiile, potrivit The Messenger.

„Primarul nu ştie cine este această persoană”, a reacţionat un purtător de cuvânt al lui Eric Adams. „Dacă s-au întâlnit, nu-şi aminteşte. Dar el nu ar face niciodată ceva care să rănească fizic pe cineva şi neagă ferm această acuzaţie”, a adăugat el.

Reclamanta, al cărei nume nu a fost dezvăluit, solicită un proces şi daune de cinci milioane de dolari, conform The Messenger.

Eric Adams, în vârstă de 63 de ani, este de doi ani primarul New York-ului, fiind al doilea afro-american care conduce metropola. Provenind dintr-o familie săracă, el a experimentat delincvenţa înainte de a deveni ofiţer de poliţie, de a crea un sindicat de luptă împotriva rasismului şi, în cele din urmă, de a intra în politică în calitate de ales democrat.

Recent, telefoanele sale au fost confiscate de Biroul Federal de Investigaţii (FBI) ca parte a unei investigaţii privind finanţarea ilegală a campaniei electorale, presa vorbind despre suspiciuni de corupţie în care ar fi implicată Turcia.

Plângerea împotriva sa vine la o zi după ce alte două cazuri similare au ieşit la iveală. Solistul trupei Guns N' Roses, Axl Rose, şi actorul american Jamie Foxx au fost vizaţi miercuri de plângeri de agresiune sexuală comise cu ani în urmă la New York.

Toate aceste procese civile sunt posibile printr-o lege a statului New York care, din noiembrie 2022 şi până la termenul limită de joi, de sărbătoarea de Ziua Recunoştinţei, le-a permis victimelor violenţei sexuale să depună o plângere civilă pentru acte penale sau contravenţii prescrise.

Această legislaţie locală - Legea privind supravieţuitorii adulţi - le-a permis multor reclamanţi şi reclamante să acţioneze în justiţie, în civil, împotriva unor presupuşi agresori sexuali, deseori personalităţi de prim-plan.

