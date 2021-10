Vladimir Putin a adus o brunetă foarte atractivă pe post de traducător la o întâlnire din 2019 cu Donald Trump, pentru a-i distrage atenția președintelui american, scrie Stephanie Grisham, fostă purtătoare de cuvânt a Casei Albe, în cartea intitulată "I'll Take Your Questions Now" (Acum vă răspund la întrebări - trad.). Kremlinul a negat această susținere.

Astfel, Kremlinul a negat faptul că președintele rus Vladimir Putin a ales intenționat o femeie brunetă foarte frumoasă, pentru a traduce discuțiile din timpul unei întâlniri bilaterale cu Donald Trump, la G20, din Osaka, în iunie 2019.

Stephanie Grisham a descris acel episod în cartea intitulată "I'll Take Your Questions Now".

Ea a spus că și expertul de la Casa Albă în relația cu Rusia, Fiona Hill - care se afla în cameră în timpul acelei întâlniri - a crezut că femeia a fost angajată în mod intenționat pentru că era "foarte atractivă".

"Când a început întâlnirea, Fiona Hill s-a aplecat și m-a întrebat dacă am observat traducătorul lui Putin, care era o femeie brunetă foarte atrăgătoare, cu părul lung, cu o figură minunată. Mi-a spus că bănuia că femeia a fost aleasă de Putin în mod special pentru a-i distrage atenția președintelui nostru", a spus Grisham .

În imaginile de la acele discuții, apare o femeie cu părul închis la culoare, care traduce în engleză declarațiile lui Putin, în timp ce Trump privea.

Daria Boyarskaya, interpret pentru Vladimir Putin. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Femeia este Daria Boyarskaya, o tânără de 36 de ani, care a fost traducător pentru Vladimir Putin și la alte întâlniri oficiale la care el a participat.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a negat că președintele rus a avut vreun rol în alegerea deliberată a Dariei Boyarskaya. "Interpretii sunt trimiși de Ministerul de externe la cererea Administrației prezidențiale. Vladiir Putin nu este implicat deloc în această selecție", a declarat Dmitri Peskov.

În carte, Stephanie Grisham a mai susținut că Vladimir Putin ar fi încercat să îl facă pe Donald Trump să se simtă inconfortabil, tușind în mod repetat în timpul întâlnirii la care presa nu a luat parte. Stephanie Grisham susține că Fiona Hill i-ar fi spus că președintele Putin s-ar fi comportat așa, în mod intenționat, pentru a-l deranja pe președintele american.

Editor : G.M.