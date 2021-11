Raport CIA: Comunicarea cu Trump a fost haotică. Informațiile esențiale de securitate națională ajungeau mai mult la vicepreședinte

Abordarea „fără nicio legătură cu faptele” a fostului președinte american Donald Trump a creat dificultăți fără precedent pentru oficialii serviciilor de informații, potrivit unui nou raport publicat de CIA și citat de Guardian.



Stilul haotic și nonconformist al celui de-al 45-lea președinte al SUA și faptul că nu citea mai nimic din i se punea în față a schimbat protocolul de comunicare zilnică a unor informații esențiale din domeniul securității. Cel mai adesea, fostul vicepreședinte Mike Pence era cel care primea informațiile.

Până la jumătatea mandatului lui Trump, informările sale au fost reduse la două sesiuni săptămânale de 45 de minute fiecare. Briefing-urile au fost întrerupte cu totul după revolta mortală din 6 ianuarie, când susținătorii lui au luat cu asalt Capitoliul SUA, într-o încercare eșuată de a schimba rezultatul alegerilor prezidențiale.

Informațiile apar într-un raport de 40 de pagini al CIA, Getting to Know the President (Să-l cunoaștem pe președinte), o publicație care prezintă eforturile de a-i informa pe președinții aleși despre problemele de securitate, începând cu 1952.

„Pentru comunitatea de informații, tranziția lui Trump (perioada dinainte de preluarea mandatului, n.r.) a fost de departe cea mai dificilă din experiența sa istorică cu informarea noilor președinți”, conchide noul raport, postat pe site-ul CIA.

„Trump era ca Richard Nixon, suspicios și nesigur în privința procesului de informații, dar deosebit de Nixon în modul în care a reacționat. În loc să închidă comunitatea de informații, Trump s-a a discutat cu ea, dar a atacat-o public”, potrivit analizei.

Nixon, care a demisionat în 1974 după scandalul Watergate, a refuzat să accepte orice informații de la CIA și a primit în schimb informări de la persoane din interior de încredere, cum ar fi consilierul său pentru securitate națională și mai târziu secretar de stat, Henry Kissinger.

Trump i-a atacat în mod regulat pe oficialii serviciilor de informații, inclusiv CIA, care a concluzionat că Rusia s-a amestecat în alegerile din 2016.

Autorul raportului CIA, ofițerul de informații pensionat John L Helgerson, a spus că oficialii serviciilor au avut „doar un succes limitat” în misiunea lor de a furniza informații relevante și în timp util lui Trump și de a stabili o relație de lucru cu el.

Pence, în schimb, „a fost un cititor asiduu, șase zile pe săptămână”, care a făcut eforturi pentru a încerca să-l informeze pe Trump. Vicepreședintele i-a îndemnat pe ofcialii agențiilor să scrie informări mai scurte, cu hărți și elemente grafice, iar el era cel care punea întrebările importante, astfel încât Trump să asculte răspunsurile.

Eforturile lui Pence au fost în mare parte zadarnice, sugerează Helgerson. James Clapper, un fost director de al comunității de informații, a spus că Trump „era predispus să zboare pe tangente”, conform raportului CIA, și că existau „opt sau nouă minute de informare” într-o discuție de o oră.

În plus, a spus Clapper, în timp ce „comunitatea de informații a lucrat cu dovezi, Trump „nu avea treabă cu faptele”.

Subiectele cărora Trump le-a acordat cea mai mare atenție au fost China și cele legate de Rusia și Ucraina. Primul proces de impeachment al fostului președinte a fost pentru că ar fi presat Ucraina să-l investigheze pe Biden, viitorul său adversar la alegerile din 2020. El a fost cercetat și pentru că ar fi colaborat cu Rusia.

„Câteva subiecte și zone ale lumii s-au remarcat prin absența lor relativă. În ceea ce privește Europa, doar chestiunile legate de bugetul NATO, Turcia și apropierea alegerilor din Franța și Germania au stimulat multe discuții. America Latină, Africa și Asia de Sud-Est nu au primit aproape nicio atenție”, se arată în raportul CIA.

„I-a criticat public pe directorii serviciilor de informații naționale și ai CIA și a discreditat munca de fond și integritatea agențiilor de informații. De la bun început, a fost clar că comunitatea de informații trecea printr-o perioadă dificilă. Sistemul a funcționat, dar a avut probleme”, a spus Helgerson.

