Rasa de câini interzisă în Marea Britanie de anul viitor. Ce au de făcut stăpânii acestora

Câinii din rasa American Bully vor fi interziși în Anglia și în Țara Galilor, începând de anul viitor, din 1 februarie. Autoritățile britanice au luat decizia după ce mai mulți oameni au fost atacați de exemplare din această rasă, scrie BBC.

Conform deciziei, de la 1 februarie 2024 deținerea unui astfel de câine în Anglia și Țara Galilor va fi ilegală, cu excepția cazului în care proprietarii vor obține o derogare.

De asemenea, din ianuarie 2024, câinii din această rasă nu vor mai putea fi plimbați în public fără botniță și lesă.

Totodată, a fost instituit un termen pentru ca proprietarii să se asigure că toți câinii sunt castrați și microcipați. Dacă animalul are mai puțin de un an la 31 ianuarie 2024, acesta trebuie să fie sterilizat până la 31 decembrie anul viitor. În cazul în care câinele are mai mult de un an la 31 ianuarie 2024, trebuie castrat până la 30 iunie.

Potrivit deciziei anunțate de autotități, începând cu 31 decembrie 2023, vor fi interzise prin lege comercializarea, abandonarea și încurajarea reproducerii acestor câini.

Măsurile au fost luate după ce mai mulți oameni au fost răniți, iar unii chiar au murit, după ce au fost atacați de câini din rasa American Bully.

Stăpânii câinilor din această rasă trebuie să solicite înregistrarea animalelor de companie în Indexul câinilor scutiți. Pentru asta, ei trebuie să plătească o taxă de 93 de lire sterline.

Schema actuală permite o scutire pentru rasele interzise în cazul în care o instanță este convinsă că animalele nu reprezintă un pericol și că stăpânii lor sunt persoane apte pentru a deține un câine de acest tip.

Potrivit BBC, în prezent există aproape 3.500 de câini interziși care trăiesc legal cu stăpânii lor în Anglia, Scoția și Țara Galilor în cadrul schemei.

Înainte ca un câine să poată fi scutit, acesta trebuie să fie sterilizat, microcipat și să aibă asigurare terță parte. Există, de asemenea, condiții stricte, inclusiv ca animalul să fie scos din casă cu botniță și lesă.

