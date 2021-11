Răsturnare de situație în cazul Peng Shuai. Șeful CIO, fotografiat alături de politicianul pe care sportiva l-a acuzat de abuz sexual

Cazul fostei jucătoare de tenis chineze Peng Shuai capătă dimensiuni nebănuite după ce a fost scoasă la iveală o fotografie în care apare președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, alături Zhang Gaoli, oficialul Partidului Comunist Chinez pe care sportiva l-a acuzat de agresiune sexuală.

Informații dezvăluite în presa internațională arătă că Zhang a fost liderul unui grup de lucru al Consiliului de Stat care supraveghea pregătirile pentru Beijing 2022.

Peng a spus că Zhang, fost vicepremier și membru de rang înalt al PCC, a abuzat-o sexual în urmă cu 10 ani, după care a avut cu acesta o relație extraconjugală ocazională.

Acuzațiile au fost făcute într-o postare pe platforma de socializare Weibo, pe 2 noiembrie, dar au fost retrase în 20 de minute.

Lumea tenisului și oficiali ai mai multor organizații internaționale și-au exprimat îngrijorări serioase cu privire la situația lui Peng, pentru că sportiva nu a mai fost văzută în public timp de două săptămâni după aceea. Apoi a apărut o altă informație conform căreie tripla campioană olimpică a avut duminică o convorbire video de 30 de minute cu Thomas Bach. Președintele CIO s spus apoi că Peng a insistat că este „în siguranță și bine".

La convorbirea cu Bach au participat și președintele Comisiei pentru sportivi a CIO, Emma Terho, și Li Lingwei, fostă jucătoare de badminton, membră a CIO și politician chinez.

Terho a declarat că a fost „ușurată" să o vadă pe Peng, adăugând că aceasta părea „relaxată” și s-a oferit să păstreze legătura.

Alte fotografii și videoclipuri cu fosta campioană de dublu de la Wimbledon au fost publicate de organizațiile media de stat chineze în ultimele zile, dar acest lucru nu a potolit îngrijorarea, iar Asociația feminină de tenis (WTA) se numără printre organizațiile care nu s-au arătat convinse de dovezile furnizat că Peng ar fi în siguranță.

În ceea ce îl privește pe Zhang, legăturile sale cu Jocurile Olimpice au fost evidențiate de activistul Jack Hazelwood, pe Twitter. Acesta a postat o imagine din 2016 a principalului oficial al PCC alături de președintele CIO.

Zhang a fost, de asemenea, liderul unui grup de lucru al Consiliului de Stat care a supravegheat pregătirile pentru Beijing 2022, conform agenției chineze de știri de stat Xinhua.

Răspunsul CIO la preocupările legate de Peng a fost puternic criticat de mai multe părți, în special faptul că în declarația sa privind convorbirea cu Bach nu a făcut nicio mențiune despre acuzațiile de agresiune sexuală.

CIO „a dat dovadă de un dispreț total față de acuzațiile de violență sexuală și abuzuri împotriva sportivilor", se arată într-o declarație a Global Athlete, în urma apelului.

Global Athlete a declarat că CIO ar trebui să suspende Comitetul Olimpic Chinez până când lui Peng i se va oferi „o ieșire în siguranță din China" și până când se va efectua o anchetă completă și transparentă privind acuzațiile de agresiune sexuală.

WTA a declarat că videoclipurile cu Peng și apelul CIO „nu atenuează și nici nu abordează îngrijorarea WTA în legătură cu ea”, în special „capacitatea lui Peng de a comunica fără cenzură sau constrângere”.

De asemenea, situația lui Peng a contribuit la apelurile pentru boicotarea diplomatică a Jocurilor Olimpice de iarnă de anul viitor, mai multe țări - inclusiv Statele Unite și Regatul Unit - luând în considerare posibilitatea de a nu trimite oficiali guvernamentali la Beijing, din cauza situației din China în ceea ce privește drepturile omului.

Alkan Akad, cercetător în China pentru Amnesty International, a spus pentru Reuters că CIO intră în „ape periculoase”.

„În trecut, am văzut diverse cazuri similare în care oamenii nu au avut altă opțiune decât să spună ceea ce li s-a impus”, a spus Akad.

Zhao Lijian, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, ar fi afirmat că Amnesty are opinii „anti-China”.

„Aceasta nu este o chestiune diplomatică”, a declarat Zhao, citat de insidethegames.biz.

„Cred că toată lumea a văzut că ea a participat recent la unele activități publice și a avut, de asemenea, o convorbire video cu președintele CIO, Bach. Sper că anumite persoane vor înceta să mai facă agitație răuvoitoare, ca să nu mai vorbim de politizare”, a mai spus Zhao.

Săptămâna trecută, directorul executiv și președintele WTA, Steve Simon, a amenințat că se va retrage de la toate evenimentele din 2022 care urmau să fie găzduite în China, în cazul în care nu vor fi furnizate dovezi independente și de netăgăduit cu privire la locul în care se află și la bunăstarea lui Peng.

Între timp, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a spus că președintele SUA, Joe Biden, este „profund îngrijorat” de această situație și dorește ca China să „furnizeze dovezi independente și verificabile” că Peng este în siguranță.

Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, a declarat, citat de The Athletic, că China are „o abordare de toleranță zero față de critici și un istoric de reducere la tăcere sau de încercare de reducere la tăcere a celor care încearcă să vorbească”.

„Împărtășim îngrijorarea care a fost exprimată în întreaga lume, deoarece ne dorim cu toții ca ea, desigur, să fie în siguranță”, a spus Price.

Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Mărăcineanu, a declarat pentru Reuters că țara sa a fost „parțial liniștită” de videoclipul cu Peng, dar a rămas „îngrijorată” și își dorește să se facă lumină supra acuzațiilor de agresiune sexuală.

Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022 urmează să înceapă pe 4 februarie, iar ceremonia de închidere va avea loc pe 20 februarie.

