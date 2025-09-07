Războiul s-ar putea încheia în 2026, „dacă sancțiunile împotriva Rusiei și sprijinul pentru Ucraina vor crește” (servicii secrete)

Live TV

Andriy Yusov, a representative of the Defence Intelligence of Ukraine
Adjunctul șefului Centrului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război Andrii Iusov. Foto: Profimedia
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia până la sfârșitul anului 2026, “dacă sunt îndeplinite condițiile potrivite”, spune Andrii Iusov, reprezentant al serviciilor secrete militare ucrainene, într-un interviu acordat postului Novini, preluat de The New Voice of Ukraine. „Există indicatori externi și interni, situația economică din Rusia, pierderile sale,  dar câmpul de luptă este cel care definește cu adevărat realitatea”, a spus Iusov, conform sursei citate.

Iusov spune că războiul s-ar putea încheia în termen de doi ani dacă sancțiunile și presiunea economică asupra Rusiei se intensifică, sprijinul financiar și pentru apărare din partea Occidentului pentru Ucraina se extinde, iar partenerii Kievului adoptă o poziție mai fermă.

„Analizând toți acești factori, se pot trage anumite concluzii. Dar adevărul rămâne: Ucraina face tot posibilul, și chiar imposibilul, pentru a pune capăt just acestui conflict cât mai curând posibil”, a subliniat el.

Iusov a mai spus că Rusia produce acum aproximativ 2.700 de drone Shahed și “drone-momeală” în fiecare lună. Deși „momelile” provoacă puține daune, a explicat el, acestea complică eforturile de interceptare pentru celelalte obiective ale Ucrainei.

Fără rezultate

Pe 22 august, The Wall Street Journal a scris că eforturile președintelui american Donald Trump de a negocia pacea în Ucraina au stagnat în decurs de patru zile.

Politico scria că Trump crede că Ucraina va trebui în cele din urmă să accepte un acord în mare parte în termenii Rusiei pentru a pune capăt războiului.

În aceeași zi, Trump a declarat că va decide „în termen de două săptămâni” cu privire la următorii pași în eforturile de pace. „Va fi o decizie foarte importantă – sancțiuni masive, sau tarife masive, sau ambele, sau nimic, iar noi spunem: acesta este războiul vostru”, le-a spus el reporterilor.

Trump a remarcat, de asemenea, că ar fi „interesant de văzut” dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski și dictatorul rus Vladimir Putin vor avea vreodată discuții directe.

Pe 20 august, Trump a susținut că Zelenski și Putin lucrează la aranjarea unei întâlniri bilaterale.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a răspuns că Moscova este „pregătită pentru orice format”, dar a insistat că „sunt necesare pregătiri”.

Zelenski a declarat, ulterior, că Rusia nu este interesată să încheie războiul, evită negocierile la nivel de lider și continuă să transmită semnale menite să amâne acest lucru.

În cele din urmă, într-un interviu acordat NBC News din 22 august, Lavrov a reiterat că Putin se va întâlni cu Zelenski doar dacă se va conveni deja asupra unui plan concret pentru summit.

 

 

