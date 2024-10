Reacția SUA după uciderea lui Yahya Sinwar. Biden a vorbit cu Netanyahu: Sper ca războiul să se încheie curând

Preşedintele SUA, Joe Biden, care a ajuns joi seara în Germania, a declarat reporterilor că l-a felicitat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru uciderea liderului Hamas, Yahya Sinwar, în timpul unei convorbiri telefonice purtate în timp ce se afla în aer la bordul Air Force One, relatează The Times of Israel.

„Acum este timpul să mergem mai departe. Sper să pună capăt războiului în curând”, a adaugat Biden.

„Aceasta este o zi bună pentru Israel, pentru Statele Unite şi pentru lume”, a spus preşedintele american într-o declaraţie transmisă ceva mai devreme, în care reacţionase faţă de uciderea lui Yahya Sinwar, potrivit News.ro.

„La scurt timp după masacrele din 7 octombrie, am ordonat personalului operaţiunilor speciale şi profesioniştilor noştri din domeniul informaţiilor să lucreze cot la cot cu omologii lor israelieni pentru a ajuta la localizarea şi urmărirea lui Sinwar şi a altor lideri Hamas ascunşi în Gaza”, a dezvăluit Biden. „Cu ajutorul serviciilor noastre de informaţii, IDF (armata israeliană) i-a urmărit fără încetare pe liderii Hamas, scoţându-i din ascunzătorile lor şi forţându-i să fugă”, a arătat el.

„Rareori a existat o campanie militară ca aceasta”, a recunoscut Biden, subliniind modul în care Hamas a acţionat prin sute de kilometri de tuneluri, operând sub şi în jurul civililor suferinzi din Gaza. „Cu toate acestea, ziua de astăzi dovedeşte încă o dată că niciun terorist, oriunde în lume, nu poate scăpa de justiţie, indiferent de cât timp este nevoie”, a punctat şeful Casei Albe.

„Pentru prietenii mei israelieni, aceasta este, fără îndoială, o zi de uşurare şi de aducere-aminte, asemănătoare scenelor văzute în Statele Unite după ce preşedintele Obama a ordonat raidul pentru uciderea lui Osama Bin Laden în 2011”, a menţionat Joe Biden.

„Israelul a avut tot dreptul să elimine conducerea şi structura militară a Hamas”, a punctat preşedintele american.

El a reiterat însă concluzia la care a ajuns pentru prima dată în luna mai, conform căreia Hamas nu mai este capabilă să desfăşoare un nou atac precum cel din 7 octombrie. Acest argument a fost folosit în trecut pentru a îndemna Israelul să depună eforturi pentru a pune capăt războiului din Gaza.

Biden anunţase că va vorbi în curând cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi cu alţi lideri israelieni „pentru a-i felicita, pentru a discuta despre calea de aducere a ostaticilor acasă la familiile lor şi pentru a pune capăt odată pentru totdeauna acestui război, care a provocat atâtea distrugeri oamenilor nevinovaţi”.

„Există acum posibilitatea unei perioade post-Hamas în Gaza, fără Hamas la putere, şi a unei soluţii politice care să ofere un viitor mai bun atât israelienilor, cât şi palestinienilor”, a subliniat Biden „Yahya Sinwar a fost un obstacol insurmontabil în calea realizării tuturor acestor obiective. Acest obstacol nu mai există. Dar rămâne multă muncă în faţa noastră”, a transmis Biden.

La rândul său, biroul premierul israelian a anunţat că Netanyahu a fost sunat de Biden. „Preşedintele SUA a lăudat forţele de apărare israeliene şi munca lor excelentă”, a precizează biroul. „Ambii lideri sunt de acord că există acum oportunitatea de a avansa către un acord privind ostaticii şi că vor lucra împreună pentru a ajunge la un acord”, s-a limitat să spună partea israeliană. Ceva mai devreme, Netanyahu avertizase că războiul va continua şi le dăduse un ultimatum militanţilor Hamas de a elibera ostaticii dacă nu vor să împărtăşească soarta liderului lor.

Pentagon: SUA nu au avut niciun rol în operațiune

La rândul său, şeful Pentagonului, Lloyd Austin, a discutat cu ministrul apărării din Israel, Yoav Gallant, şi „şi-a exprimat sprijinul ferm pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor rămaşi şi pentru o încetare a focului în Gaza”.

Armata americană a declarat joi că forţele sale nu au avut niciun rol în operaţiunea israeliană care l-a ucis pe liderul Hamas Yahya Sinwar, chiar dacă informaţiile americane au contribuit la decriptarea de către Israel a liderilor Hamas care au luat ostatici anul trecut.

„Aceasta a fost o operaţiune israeliană. Nu (au fost) implicate direct forţe americane”, a declarat generalul-maior al Forţelor Aeriene Patrick Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului. „Statele Unite au contribuit cu informaţii în ceea ce priveşte recuperarea ostaticilor şi urmărirea şi localizarea liderilor Hamas care au fost responsabili de reţinerea ostaticilor”, a precizat Ryder. „Dar, din nou, aceasta a fost o operaţiune israeliană. Şi v-aş trimite la ei pentru a vorbi despre detaliile modului în care a decurs operaţiunea”, a insistat oficialul Pentagonului.

Comentariul său a urmat declaraţiei preşedintelui Joe Biden cu privire la moartea lui Sinwar, în care Biden a spus că, după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, a ordonat personalului american de operaţiuni speciale şi de informaţii să ajute Israelul în căutarea lui Sinwar şi a altor lideri militanţi.

Kamala Harris: Sinwar avea sânge american pe mâini

VicepreşedintA Kamala Harris, candidatul democrat la alegerile prezidenţiale, a salutat uciderea de către Israel a liderului Hamas Yahya Sinwar, menţionând că aceta „avea sânge american pe mâini”.

„Orice terorist care ucide americani, ameninţă poporul american sau ameninţă trupele sau interesele noastre, să ştie acest lucru - vă vom aduce întotdeauna în faţa justiţiei”, a afirmat Harris într-o declaraţie către presă.

„Israelul are dreptul să se apere, iar ameninţarea pe care Hamas o reprezintă pentru Israel trebuie să fie eliminată. Astăzi, există un progres clar către acest obiectiv. Hamas este decimată şi conducerea sa este eliminată”, a punctat ea.

„Acest moment ne oferă oportunitatea de a pune capăt, în sfârşit, războiului din Gaza. Şi trebuie să se încheie astfel încât Israelul să fie în siguranţă, ostaticii să fie eliberaţi, suferinţa din Gaza să înceteze, iar poporul palestinian să îşi poată realiza dreptul la demnitate, securitate, libertate şi autodeterminare”, a subliniat Kamala Harris, situându-se pe aceleaşi poziţii ca preşedintele Biden..

Blinken: Sinwar, un obstacol în calea păcii

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a afirmat că liderul Hamas ucis, Yahya Sinwar, a respins de mai multe ori, în ultimele luni, eforturile mediatorilor pentru a ajunge la un acord pentru eliberarea ostaticilor şi pentru a pune capăt războiului.

SUA îşi vor intensifica eforturile în acest sens în zilele următoare, pentru a „trasa o nouă cale care va permite populaţiei din Gaza să îşi reconstruiască viaţa şi să îşi realizeze aspiraţiile fără război şi fără stăpânirea brutală a Hamas”, a adaugat Blinken într-o declaraţie.

El a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, unul dintre mediatorii din conflict. Potrivit comunicatului de la Doha, cei doi au discutat despre ultimele evoluţii din Gaza.

La rândul său, consilierul pentru securitate naţională al SUA, Jake Sullivan, a spus presei că liderul Hamas ucis, Yahya Sinwar, „a fost un obstacol masiv în calea păcii”.

„Acum că acest obstacol a fost înlăturat, preşedintele Biden aşteaptă cu nerăbdare să discute cu prim-ministrul Netanyahu despre modul în care vom asigura returnarea ostaticilor şi sfârşitul războiului”, a declarat el.

Editor : B.E.