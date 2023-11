Niciun atac terorist din lume nu ar avea loc dacă în spatele celor îndoctrinaţi nu ar fi cineva care investeşte bani grei în acest fenomen. Ne putem gândi că banii care ajung la organizaţiile teroriste sunt din activităţi ilegale. Este adevărat, dar nu complet. Terorismul obţine finanţări şi de la state cu interese obscure, dar, de asemenea produce venituri proprii cu ajutorul unor companii care funcţionează legal. Cât de sofisticată este reţeaua de fonduri care sprijină acest tip de violenţă, ne explică Ehud Levi, expert în combaterea finanţării terorismului, la „Pașaport Diplomatic”.

Sursele de venituri ale teroriştilor

Cristina Cileacu: Dr. Levi, aveţi experiență ca fost șef al diviziei de război economic din Israel. În timpul carierei dumneavoastră aţi urmărit miliarde de dolari folosiți pentru terorism. Cum își fac teroriștii banii?

Ehud Levi: În primul rând, trebuie să recunosc că trebuie să înțelegem toți că banii sunt cel mai important instrument al organizației teroriste. Fără bani, ei nu pot construi infrastructura uriașă pe care o au astăzi în întreaga lume. Acum, cum își fac banii? Este interesant, pentru că se schimbă din când în când metoda. Dar vă pot spune, dacă vorbim astăzi, avem patru surse de bani. Prima este, din păcate, sponsorizarea de către state a terorismului şi, din păcate, principalele două țări care sponsorizează terorismul astăzi sunt Qatarul şi Iran. Qatar sponsorizează toate organizațiile teroriste din întreaga lume. Știu că uneori este dificil să înțelegem asta, deoarece Qatarul joacă un joc dublu în lume. Pe de-o parte, joacă rolul bun, cumpără aproape totul, dar, pe de altă parte, au finanțat aproape toate evenimentele teroriste pe care le fac săracii din regiunea noastră sau din lume. A doua sursă, au o mulțime de investiții, o mulțime de companii de investiții. Hamas are o infrastructură uriașă în întreaga lume. Hezbollah are o infrastructură și mai mare. Vorbim despre companii legale care operează în întreaga lume și câștigă bani. A treia sursă este activitatea criminală, în special Hezbollah și Iran, implicate total în traficul de droguri în întreaga lume. Și câștigă mulți bani din această activitate. Și în ultimul an, au început chiar să se ocupe de produsele farmaceutice false.

Bani la vedere pentru terorism

Cristina Cileacu: Ați spus că sunt două state principale care finanțează terorismul, Qatarul și Iranul. Cum funcționează acest lucru? Adică, cum sunt transferați banii pentru a ajunge peste tot, la celulele teroriste din lume și la organizațiile teroriste pe care le susțin?

Ehud Levi: De la 11 septembrie 2001, când americanii au impus sancțiuni, a devenit din ce în ce mai dificil pentru sistemul bancar, să zicem, pentru organizațiile teroriste să folosească băncile din sistemul bancar oficial ca să mute bani. Chiar dacă sunt încă bănci în lume gata să-și asume riscul și să emită facturi, în special bănci care au legătură în primul rând cu Turcia, care sunt gata să-și asume riscul și finanțează organizațiile teroriste din întreaga lume. Vă spun asta nu pentru că este ceva ce am în minte, ci pentru că sunt foarte puține procese în lume deschise de victime împotriva organizaţiilor teroriste, în care băncile turcești au folosit în deplină cunoștință de cauză transferul de bani. Asta în primul rând. În al doilea rând, chiar și băncile europene fără îndoială, o fac, proprietarii sunt qatarezii. Deci, în primul rând sunt băncile. În al doilea rând, casele de schimb valutar. Schimbarea banilor în întreaga lume este folosită de elemente radicale pentru a muta bani și este o creștere dramatică în ultimii doi ani în utilizarea de criptomonede.

Finanţarea teroriştilor, trecută cu vederea

Cristina Cileacu: Ați spus că sunt bănci europene deținute de poporul qatarez, care efectuează acest tip de transferuri. Cum se luptă Uniunea Europeană cu acest lucru, din cunoștințele dumneavoastră? Pentru că, desigur, finanțarea terorismului este ilegală.

Ehud Levi: Îmi pare rău să spun, îmi pare rău să spun că nu fac prea multe. Știu că acesta este un lucru greu de spus, dar pentru că sunt multe interese, multe interese în spatele acestei activități, nu este o luptă reală împotriva instituțiilor qatareze, care să impună cu adevărat sancțiunile americanilor și asta permite iranienilor să folosească platforma lor să transfere bani. Din păcate, nu este nicio aplicare serioasă în lumea occidentală. Și este chiar foarte ușor să arătăm că până acum, nici măcar în Statele Unite, nimeni nu a impus nici măcar o sancțiune instituțiilor qatareze, băncilor qatareze, chiar dacă chiar și americanii știu foarte bine cum transferă bani către elemente teroriste. Dar nu fac nimic pentru a impune ceva, poate încearcă să-i convingă, poate că vorbesc cu ei, dar acest lucru nu este suficient. Acest lucru nu este suficient. Deci, din păcate, nu există nicio aplicare reală în lumea occidentală împotriva transferului de bani. Și uite, astăzi se pare că aceasta este problema noastră israeliană. Dar nu, aceasta nu este o problemă israeliană, pentru că aceleaşi canale care astăzi finanţează Hamas, finanţează ISIS, Hezbollah, toate elementele radicale din întreaga lume, aceștia sunt aceiași oameni, aceasta este aceeași infrastructură. Și dacă europenii nu se ocupă de asta, în cele din urmă, se vor regăsi în aceeași situație.

Coranul, greşit înţeles de terorişti

Cristina Cileacu: După cum am văzut sunt atacuri, au fost atacuri și în Europa, ca să nu mai vorbim de Statele Unite. Poate după această situație, acest război care se desfășoară între Israel și Hamas, ceva se va schimba în această privință. Ceea ce încerc să întreb este faptul că, de exemplu, Coranul spune „oricine îndeplinește nevoia unui frate musulman, Allah îi va îndeplini nevoile”. Poate aceasta să fie asta o explicație pentru faptul că Qatarul sau Iranul, pentru că sunt musulmani, nu consideră că finanțează terorismul, ci ajută fratele musulman?

Ehud Levi: Aceasta este o întrebare foarte bună, pentru că, astăzi, ceea ce numim Islam nu este Islamul adevărat. Islamul este un religie moderată, ca iudaismul și creștinismul. Nu vorbim despre uciderea oamenilor, nu vorbim despre finanțarea activității teroriste împotriva altor persoane. Și, desigur, Coranul nu menționează că trebuie să-ți omori frații musulmani. În cazul nostru, de exemplu, acum ucid o mulțime de musulmani. În atacul din 7 octombrie au ucis o mulțime de musulmani. Cred că traducerea pe care organizația teroristă o dă astăzi Coranului nu este adevărată. Și pentru că, astăzi, țări precum Iranul, care sunt șiiți, au dus la extrem traducerea Coranului și la fel, qatarezii, care sunt astăzi cartierul general al Frăției Musulmane (n.r. organizaţie teroristă) care a venit din Egipt, au dus (n.r Coranul) la extrem. Ce înseamnă extrem? Extrem înseamnă ISIS și alţii, dar aceasta nu este traducerea corectă a Coranului. Problema este că nu sunt alte voci în lumea musulmană care să spună altceva, să încerce să le spună: „Uitaţi, aceasta este o greșeală, ce faceţi voi nu este Coranul adevărat”. Le este frică. Dacă o vor face, imediat cineva îi va ucide. Aceasta este situația de astăzi, cum traduc ei Coranul. Acesta nu este adevăratul Coran, aceasta nu este adevărata religie.

Spălare de bani în reţelele islamiste

Cristina Cileacu: Dacă vorbim exact despre Hamas, desigur, Hamas are sediul în Fâșia Gaza. Fâșia Gaza este înconjurată de Israel și are o mică legătură și cu Egiptul, o mică bucată de graniță. Cum ajung banii proveniți de la sponsorul principal, în Fâșia Gaza, pentru ca Hamas să-i folosească?

Ehud Levi: Principala provocare a zilei, transferul de bani în Fâșia Gaza de la sursă este, așa cum am menționat anterior, din trei locuri. Unul este, și acesta este principalul, din Turcia. Turcia este un centru de plăti şi de finanțare pentru majoritatea elementelor radicale din întreaga lume. Și asta pentru că este politica președintelui Erdogan, care face parte din Frăția Musulmană, și i se permite să o folosească.

Cristina Cileacu: Dar nu are şi Turcia mult de suferit din cauza terorismului?

Ehud Levi: Ei nu suferă din cauza terorismului pentru că sprijină teroriștii pentru a opera de pe teritoriul lor, pentru a muta bani, chiar pentru a coordona atacuri teroriste. Vă pot spune, de exemplu, de la Hamas, cea mai mare parte a aripii militare locuieşte în Turcia și Turcia îi sprijină și pot primi bani în valize venite din Qatar și din alte locuri, din Iran și se folosesc de bancile din Turcia care mută bani către o anumită bancă din Fâșia Gaza aparținând Hamasului sau folosesc casele de schimb valutar care lucrează cu casele de schimb valutar din Fâșia Gaza, folosind sistemul pe care îl numim Hawala.

Cristina Cileacu: Un fel de intermediar.

Ehud Levi: Și majoritatea provin din Turcia. Este înca un „tunel”, din Liban. Da. Casele de schimb din Liban mută bani în Fâșia Gaza. Și al treilea, și trebuie să recunosc că nu-mi place, pentru că avem o relație foarte bună cu ei astăzi, sunt Emiratele (n.r Arabe Unite). Încă este o instituție în Emirate care ajută Hamas să obțină bani. Trebuie să spun ceva despre Emirate și chiar vreau să cred că poate se vor schimba. Nu este vorba doar de Hamas, ci este Hamas, este Rusia, sunt elementele rele care folosesc acest sistem. Astăzi, Iranul de exemplu, a construit pentru Rusia toată infrastructura pentru a eluda sancțiunile vestice. Şi au făcut asta pentru că au atât de multă experiență legată de cum să ocolească sancţiunile, de mult timp, încât au dat aceeași platformă rușilor. Deci, este total legat de ceea ce se întâmplă în Europa. Așa cum am spus, mare parte din acestea este făcută de casele de schimb şi de bănci.

Feţele terorismului în Turcia şi Qatar

Cristina Cileacu: Să ne întoarcem puțin la Turcia, pentru că știm că Turcia nu a spus niciodată că Hamas este o organizație teroristă. Ei au spus întotdeauna că Hamas luptă pentru cauza palestiniană. Dar, pe de altă parte, trebuie să revin la faptul că Turcia a suferit, de asemenea, atacuri teroriste, nu făcute de Hamas, ci de alte grupuri teroriste. Qatarul nu are atacuri teroriste pe teritoriul lui, dar Turcia a avut destul de multe. Cum poţi finanța terorismul, așa cum ați explicat, și, în același timp, să lupți împotriva terorismului? Cum funcționează acest lucru?

Ehud Levi: Sunt diferenţe între Qatar și Turcia.

Cristina Cileacu: Categoric.

Ehud Levi: În primul rând, Turcia, în mod deosebit Erdogan, face parte din Frăția Musulmană. Hamas este la fel. Vorbim despre același lucru. Hamas face parte din Frăția Musulmană. Deci au un interes comun. Acesta este motivul pentru care Erdogan crede cu adevărat în motivația Hamas, pentru că privesc situația în același mod. Dar, după cum ați spus, Turcia a suferit de terorism. Ce fel de terorism? Cea mai mare parte a terorismului împotriva Turciei a venit de la kurzi. Kurzii nu sunt un grup islamist radical. Acesta este un tip diferit de terorism, este secular și nu are legătură cu terorismul făcut de grupurile islamice radicale. Chiar dacă relația bună dintre Turcia, de exemplu, și Iran, în ultimul an, iranienii au încercat să facă câteva atacuri teroriste în interiorul Turciei, dar nu împotriva turcilor, de exemplu, împotriva Israelului, entităţi israeliene, turişti israelieni. Deci, nu ezită să facă ceva în interiorul Turciei. Și din nou, vreau să te duc înapoi la un proces foarte interesant făcut astăzi în Marea Britanie, despre victimele sirienilor puşi de Qatar, care au folosit turci ca să transfere bani și au folosit instituții din Qatar ca să transfere bani, folosind Turcia ca să finanțeze ISIS în Siria. Acest lucru este foarte interesant, pentru că este prima dată când acest proces explorează exact cum Qatarul, folosind Turcia, transferă bani pentru a finanța teroarea în Siria. Acum, în privinţa qatarezilor este total diferit, pentru că Qatarul este astăzi baza și sediul Frăției Musulmane din întreaga lume. Oamenii care fug din Egipt, din Frăția Musulmană, au venit în Qatar și au devenit parte a sistemului. Au multă influență şi promit conducătorilor Qatarului că dacă îi va ajuta să extindă Islamul în întreaga lume, nu îi vor ataca. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în trecut, cu Arabia Saudită. Dar Arabia Saudită, care a sponsorizat organizaţii teroriste mulți ani, s-a oprit din asta în 2003, după ce Bin Laden a abuzat pentru prima dată de situație și a încercat să atace familia regală (n.r. saudită). Atunci au înțeles pentru prima dată că trebuie să oprească violența. Nu știu dacă şi Qatarul o va face, pentru că Qatarul este o parte a sistemului. Ei au banii și au Frăția Musulmană și îi folosesc pentru a exploata Islamul peste tot în lume.

Corupţia susţine terorismul

Cristina Cileacu: Și asta duce la următoarea întrebare: acele state și acei oameni, pentru că sunt și oameni, așa cum ați spus, sunt multe donații ale celor care cred în aceste cauze, investesc în terorism. Dar când faci o investiție, trebuie să ai și un profit. Ce le iese celor investesc în terorism?

Ehud Levi: Cred că majoritatea oamenilor, cei care donează banii, cred cu adevărat că donează pentru un lucru foarte, foarte bun, care va ajuta să se facă bine pentru oameni, pentru nevoile săracilor, pentru orfani. Dar nu este deloc adevărat. Știți, trebuie să ne întrebăm câți bani au venit din țările europene, donațiile pentru Fâșia Gaza sau Cisiordania în ultimii 20 de ani. Sunt mai mult de 40 de miliarde de dolari. 40 de miliarde de dolari. Unde sunt banii? Unde sunt banii? Nimic. Zero. Nu merg la popor. Se duc la elementele radicale. Sunt cei mai bogați oameni din interiorul Autorității Palestiniene, au case cu piscină, în vreme ce majoritatea oamenilor suferă şi nu au nimic de mâncat. Deci, în cele din urmă, oamenii donează pentru un motiv întemeiat. Dar problema este că banii merg spre o chestiune foarte, foarte rea, pentru că nu există monitorizare, nimeni nu monitorizează cu adevărat unde se duc banii.

Soluţia „două state”, îngropată de ură

Cristina Cileacu: Dr. Levy, ultima întrebare, pentru că trebuie să profit, desigur, de experiența dumneavoastră în intelligence. Aţi lucrat cu legendarul Meir Dagan, fostul șef al Mossadului. Trebuie să vă întreb, având această experiență de lucru non-stop împotriva teroriștilor, dar, de asemenea, trăind în Israel și văzând situația, să zicem, într-un mod mai profund decât o vedem noi ceilalți, credeți că soluţia două state poate pune capăt conflictului etern între Israel și Palestina?

Ehud Levi: Este o întrebare bună, mai ales acum. Dar vreau să spun un lucru, vreau să fiu optimist. Chiar vreau să fiu optimist că este posibil. Dar primul lucru este că trebuie să construim. Cred că după evenimentul de aici, în Gaza, nu este vorba doar despre a găsi calea din punct de vedere militar, cum rezolvăm problemele din Gaza și cine va gestiona Gaza după această problemă. Trebuie să găsim o soluție pentru sistemul educațional, pentru că dacă nu vom schimba sistemul educațional din Gaza, şi nu spun că trebuie să înveţe după manulale israeliene. Deloc. Dacă nu vom schimba asta, vom vedea în următorii zece ani, din ce în ce mai multe generații mai extremiste în Fâșia Gaza. Deci, dacă vrem să rezolvăm și să găsim calea pentru cele două state, trebuie să începem cel puțin să ne ocupăm de schimbarea mentalităţii oamenilor din cealaltă parte, pentru că astăzi ne urăsc. Ei ne urăsc pe noi, nu noi îi urâm pe ei.

Cristina Cileacu: Este ocupația (n.r. israeliană), deci...

Ehud Levi: Nu vorbesc despre motiv, dar trebuie să facem schimbări. Dacă vom schimba asta, cred că poate fi o soluție bună pentru ambele popoare. Dacă nu vom schimba acest lucru, cred că va fi groaznic pentru ambele țări.