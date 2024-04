Reuters: 5.000 de embrioni distruși cu un singur obuz israelian. Proiectilul a spulberat cea mai mare clinică de fertilizare din Gaza

Un obuz israelian a lovit cea mai mare clinică de fertilitate din Gaza în decembrie, iar explozia a spulberat capacele a cinci rezervoare de azot lichid depozitate într-un colţ al unităţii de embriologie, relatează miercuri Reuters într-un amplu reportaj, conform Agerpres.



Pe măsură ce lichidul ultra-rece s-a evaporat, temperatura din interiorul rezervoarelor a crescut, distrugând peste 4.000 de embrioni plus încă 1.000 de specimene de spermă şi ovule nefertilizate depozitate la centrul Al Basma de fertilizare in vitro (FIV), din oraşul Gaza.



Impactul acelei singure explozii a fost de anvergură - un exemplu al impactului nevăzut pe care ofensiva israeliană care durează de şase luni şi jumătate l-a avut asupra celor 2,3 milioane de oameni din Gaza.



Embrionii din acele rezervoare erau ultima speranţă pentru sute de cupluri palestiniene care se confruntau cu infertilitatea.



Bahaeldeen Ghalayini, în vârstă de 73 de ani, a declarat: "Ştim în detaliu ce au însemnat aceste 5.000 de vieţi sau potenţiale vieţi pentru părinţi, fie pentru viitor, fie pentru trecut”. Acesta este obstetrician şi ginecolog instruit la Cambridge și a înfiinţat clinica în 1997.



Cel puţin jumătate dintre cupluri - cele care nu mai pot produce spermă sau ovule pentru a face embrioni viabili - nu vor mai avea o altă şansă de a avea copii, a spus el. Acesta a adăugat că: „Inima mea este spartă într-un milion de bucăţi”.



Jaafarawi, în vârstă de 32 de ani, şi soţul ei nu puteau avea copil în mod natural şi au apelat la fertilizarea in vitro (FIV), care este disponibilă pe scară largă în Gaza. Trei ani de tratament de fertilitate au fost un roller coaster psihologic pentru Seba Jaafarawi, scrie Reuters. Extragerea ovulelor din ovare a fost dureroasă, injecţiile hormonale au avut efecte secundare puternice, iar tristeţea când două încercări de sarcină au eşuat părea insuportabilă.



Conform Biroului Palestinian de Statistică, familiile numeroase sunt comune în enclavă, unde aproape jumătate din populaţie are sub 18 ani, iar rata fertilităţii este ridicată, de 3,38 naşteri pentru fiecare femeie. Ca termen de comparaţie, rata fertilităţii din Marea Britanie este de 1,63 naşteri pe femeie, notează Reuters.



În ciuda sărăciei din Gaza, cuplurile care se confruntă cu infertilitatea apelează la FIV, unii vânzând televizoare şi bijuterii pentru a acoperi costurile, a spus Al Ghalayini.

Cel puţin nouă clinici din Gaza efectuau FIV, unde ovulele sunt colectate din ovarele unei femei şi fertilizate de spermatozoizi într-un laborator. Ovulele fertilizate, numite embrioni, sunt adesea îngheţate până la momentul optim pentru transferul în uterul unei femei. Majoritatea embrionilor congelaţi din Gaza erau depozitaţi la centrul Al Basma.



În septembrie, Jaafarawi a rămas însărcinată, prima ei încercare reuşită de FIV. „Nici măcar nu am avut timp să sărbătoresc vestea”, a spus ea. Cu două zile înainte de prima scanare cu ultrasunete programată, Hamas a lansat atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, omorând 1.200 de oameni şi luând 253 de ostatici, conform datelor israeliene. Israelul a promis să distrugă Hamas şi a lansat un atac total care a ucis de atunci peste 33.000 de palestinieni, potrivit autorităţilor sanitare din Gaza.



Jaafarawi era îngrijorată: „Cum mi-aş putea putea duce sarcina la bun sfârşit? Ce s-ar întâmpla cu mine şi ce s-ar întâmpla cu cei din pântecele meu?”



Ecografia ei nu a avut loc niciodată şi Ghalayini şi-a închis clinica, unde erau depozitaţi încă cinci embrioni ai lui Jaafarawi. Pe măsură ce atacurile israeliene s-au intensificat, Mohammed Ajjour, embriologul şef de la Al Basma, a început să-şi facă griji cu privire la nivelurile de azot lichid din cele cinci rezervoare de specimene. Au fost necesare reîncărcări în fiecare lună pentru a menţine temperatura sub -180C în fiecare rezervor, care funcţionează independent de electricitate.



După începerea războiului, Ajjour a reuşit să procure o livrare de azot lichid, însă Israelul a tăiat electricitatea şi combustibilul în Gaza, iar majoritatea furnizorilor s-au închis.



La sfârşitul lunii octombrie, tancurile israeliene au intrat în Gaza, iar soldaţii au închis străzile din jurul centrului FIV, astfel a devenit prea periculos pentru Ajjour să verifice rezervoarele.

Jaafarawi ştia că ar trebui să se odihnească pentru a-şi menţine sarcina în siguranţă, dar pericolele erau peste tot: a urcat şase etaje până la apartamentul ei pentru că liftul nu mai funcţiona, o bombă a făcut una cu pământul clădirea de alături şi a spulberat ferestrele apartamentului ei, iar alimentele şi apa au devenit rare.



În loc să se odihnească, ea era tot timpul îngrijorată: „M-am speriat foarte tare şi au existat semne că voi pierde (sarcina)". Jaafarawi a sângerat puţin după ce ea şi soţul ei au plecat de acasă şi s-au mutat în sud, la Khan Younis. Sângerarea s-a oprit, dar frica ei a rămas.



Au mers în Egipt pe 12 noiembrie, iar la Cairo prima ei ecografie a arătat că era însărcinată cu gemeni şi că erau în viaţă. după câteva zile, a avut crampe dureroase, sângerări şi o schimbare bruscă în pântec. A ajuns la spital, dar avortul spontan începuse deja.



„Sunetele cu mine ţipând şi plângând la spital încă îmi răsună în urechi”, a spus ea. Durerea pierderii nu s-a oprit:„Nu vă puteţi imagina cât de grea este această călătorie FIV. Numai cei care au trecut prin ea ştiu cum este cu adevărat", a adăugat femeia.



Jaafarawi a vrut să se întoarcă în zona de război, să-şi recupereze embrionii congelaţi şi să încerce din nou FIV, însă a fost prea târziu.



Ghalayini a spus că un singur obuz israelian a lovit colţul centrului, aruncând în aer laboratorul de embriologie de la parter. El nu ştie dacă atacul a vizat în mod specific laboratorul sau nu. Acesta adaugă: „Toate aceste vieţi au fost distruse: 5.000 de vieţi cu un singur proiectil”.



În aprilie, laboratorul de embriologie era încă împrejmuit cu zidărie spartă, provizii de laborator aruncate în aer şi, printre dărâmături, rezervoare de azot lichid, potrivit unui jurnalist angajat de Reuters care a vizitat locul. Capacele erau deschise şi, încă vizibil în partea de jos a unuia dintre rezervoare, un coş era umplut cu paie mici colorate care conţineau embrionii microscopici distruşi.

