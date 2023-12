"Risc uriaș" de atacuri teroriste în toiul vacanțelor pentru târgurile de Crăciun din Europa. Avertisment transmis de Comisia Europeană

Avertisment de la Comisia Europeană, chiar în toiul vacanțelor pentru târgurile de Crăciun din Europa. Riscul unor atacuri teroriste în marile capitale europene este ridicat, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Pentru a combate grupările teroriste, comisarul european pentru afaceri interne vrea ca țările membre să identifice și să blocheze sursele de finanțare. Franța a luat deja o măsură similară pentru conturile liderului Hamas. Comisia mai vrea și ca discursul urii, inclusiv pe internet, să devină infracțiune în toate țările membre și să fie sancționat ca atare.

"Odată cu războiul dintre Israel şi Hamas şi polarizarea pe care o provoacă în societatea noastră, odată cu apropiatele sărbători, există un risc uriaş de atacuri teroriste în Uniunea Europeană. Am văzut-o recent la Paris, din păcate am văzut-o şi mai devreme.

Într-adevăr, amenințarea teroristă este mai mare decât până acum, mai putem adăuga asta și în privința unei creșteri enorme a conținutului online cu tentă teroristă. Am mai observat că retorica antisemită și islamofobă a crescut de asemenea dramatic, odată cu dezinformarea.

Luând toate acestea în calcul, am ajuns la concluzia că amenințarea teroristă este una semnificativă. Avem în lucru o propunere de a face din discursul urii o infracțiune la nivel european, încă nu a fost adoptată dar, chiar mi-aș dori să se întâmple așa. Cu un an în urmă, am început o cooperare pentru a detecta sursele de finanțare ale teroriștilor, deci vrem să mergem după banii lor, identificarea surselor, iată încă un domeniu în care le-am cerut statelor membre să facă mai mult în acest sens", a declarat comisarul înainte de începerea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne.

Comentariile comisarului european au făcut referire la atacul din apropierea Turnului Eiffel din Paris de la sfârşitul săptămânii trecute, când un turist german a fost ucis, iar alte persoane au fost rănite de către un bărbat care, potrivit procurorilor francezi, jurase credinţă grupării teroriste Stat Islamic.

În octombrie, un profesor francez a fost înjunghiat mortal într-un atac cu cuţitul la o şcoală din Arras, autorităţile franceze trataând evenimentul ca pe un incident terorist.

La sfârşitul lunii noiembrie, agenţia de spionaj intern a Germaniei a declarat, de asemenea, că războiul dintre Israel şi Hamas a alimentat un risc crescut de atacuri ale islamiştilor radicalizaţi în interiorul Germaniei.

Mai multe ţări europene au înregistrat o creştere a numărului de infracţiuni antisemite de când gruparea militantă palestiniană Hamas a lansat un atac împotriva Israelului la 7 octombrie, ucigând 1.200 de persoane şi luând sute de ostatici. Acest asalt a declanşat o ripostă masivă a Israelului împotriva Hamas în Gaza, care a ucis peste 15.000 de palestinieni până în prezent, potrivit Autorităţii Palestiniene şi Ministerului Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas.

Editor : G.M.