Românii blocați în Fâșia Gaza cer cu disperare ajutorul autorităților de la București pentru a reveni în țară. O parte dintre ei au fugit din casele lor de teamă că în orice moment ar putea avea loc noi bombardamente și mai puternice. Două românce au transmis prin intermediul Digi24 apeluri disperate către oficialii României, spunând că trăiesc în teroare zilele acestea, fără energie electrică, gaze și fără apă, având speranța că vor fi salvate curând. "Nu am avut curent, nu am avut baterie. Abia acum am apucat să încarc și eu puțin la cineva. Bombardamentele sunt foarte multe, foarte tari. E dezastru", a spus una dintre româncele aflate în Fâșia Gaza. "Rog foarte mult ministerul român de Externe și ambasada noastră din Ramallah să accelereze evacuarea noastră cât mai repede, deoarece stăm în pericol foarte mare", a mai transmis o altă româncă ce locuiește de 20 de ani în Gaza.

"Suntem bine deocamdată. Nu am avut curent, nu am avut baterie. Abia acum am apucat să încarc și eu puțin la cineva. Nu știu cât mă va mai ține. Bombardamentele sunt foarte multe, foarte tari. Nu se mai termină. E dezastru. Încă suntem în casă, dar nu știm până când. Acum o oră s-au aruncat din avioane bilete în toată zona să plecăm. Deocamdată nu știu nimic... nimic", a spus o româncă jurnaliștilor Digi24.

"Locuiesc în Fâșia Gaza de 20 de ani. Familia mea este aici, soțul meu, copiii, nepoții. Rog foarte mult ministerul român de Externe și ambasada noastră din Ramallah să accelereze evacuarea noastră cât mai repede, deoarece stăm în pericol foarte mare, din cauza acestui conflict. În comunitatea noastră română, suntem aproape 100 de persoane, mulți au părăsit locuințele. Locuiesc în alte părți și pe la prieteni. Vă rog frumos să accelerați evacuarea noastră cât mai repede", a mai transmis o altă româncă din Gaza autorităților.

Editor : Andreea Smerea