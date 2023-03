Magnatul media Rupert Murdoch s-a logodit pentru a cincea oară, la vârsta de 92 de ani, cu partenera sa, Ann Lesley Smith, scrie BBC. Ann Lesley Smith are 66 de ani.

Cei doi s-au întâlnit în luna septembrie a anului trecut la una dintre podgoriile californiene ale lui Rupert Murdoch, la o lună de la oficializarea ultimului său divorţ.

"Am fost foarte agitat. M-am temut că mă voi îndrăgosti, dar am ştiut că va fi ultima dată pentru mine. Ar fi bine să fie. Sunt fericit", a declarat el pentru tabloidul New York Post.

După câteva luni de relaţie, Murdoch a cerut-o în căsătorie pe Ann Lesley Smith de Ziua Sfântului Patrick.

Magnatul se despărțise anul trecut de cea de-a patra soție, fostul supermodel Jerry Hall.

Ann Lesley Smith fusese căsătorită cu Chester Smith, un cântăreț de muzică country, dar și director de radio și televiziune. În urmă cu 14 ani, Chester Smith a decedat.

"Pentru amândoi este un dar de la Dumnezeu. Ne-am întâlnit în septembrie anul trecut. Sunt văduvă de 14 ani. Ca și Rupert, soțul meu a fost om de afaceri... Împărtășim aceleași convingeri", a declarat Ann Lesley Smith.

Rupert Murdoch, care are șase copii din primele trei căsătorii, a adăugat: "Amândoi așteptăm cu nerăbdare să ne petrecem restul vieții împreună".

Nunta va avea loc la sfârșitul verii, iar cuplul își va petrece timpul în California, Montana, New York și Marea Britanie.

Anterior, Murdoch a fost căsătorit cu stewardesa australiană Patricia Booker, cu jurnalista de origine scoțiană Anna Mann și cu o femeie de afaceri din China, Wendi Deng.

Editor : G.M.