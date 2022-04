Noi proteste au avut loc în Rusia față de invazia declanșată de Vladimir Putin în Ucraina. Zeci de manifestanți, care au scandat cuvinte precum „război”, au fost arestați. Ei riscă până la 15 ani de închisoare, pentru că Rusia a incriminat folosirea cuvântului „război” cu privire la operațiunea lansată în țara vecină.

Cele mai mari proteste - anunțate pe rețelele sociale - au avut loc la Sankt Petersburg și Moscova, în ciuda vremii de autentică iarnă. Proteste erau anunțate însă în cel puțin 30 de orașe din Rusia.

Manifestările de opoziție față de războiul din Ucraina sunt însă din ce în ce mai riscante, iar cei care arată asta public dau dovadă de mult curaj.

Tot mai mulți opozanți preferă să părăsească țara și să spună adevărul din străinătate sau pur și simplu să păstreze tăcerea, cu atât mai mult cu cât majoritatea rușilor au fost convinși de mașina de propagandă a lui Vladimir Putin. Chiar dacă au fost șocați la început, mulți ruși se raliază acum invaziei lui Putin. Sondajele și interviurile arată că ei acceptă acum afirmația Kremlinului că țara lor se află sub asediul Occidentului, după cum scrie The New York Times, care citează datele unui sondaj recent realizat de institutul independent Levada. Rata aprobare a lui Vladimir Putin a ajuns la 83%, în creștere de la 69% în ianuarie. În plus, 81 la sută dintre cei intervievați au declarat că susțin războiul, invoccând necesitatea de a-i proteja pe vorbitorii de limbă rusă.

Editor : Luana Pavaluca