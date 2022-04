Mulți ruși și-au părăsit țara în semn de protest și de teamă că vor fi persecutați. Olga Romanova nu se mai simțea în siguranță la Moscova cu mult înainte de izbucnirea războiului. Critic al regimului de la Kremlin, ea trăiește acum în exil la Berlin, unde participă la manifestații anti-Putin. Pe Olga și alți disidenți ruși îi unește solidaritatea cu Ucraina. Este o libertate de care nu a avut parte în Rusia, deși speră că într-o bună zi acest lucru se va schimba. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

„Libertate pentru Ucraina! Rusia fără Putin!”

Jurnalista rusă și activista pentru drepturile omului Olga Romanova duce propria luptă împotriva tiraniei lui Putin. A participat la fiecare protest organizat în Berlin de la invadarea Ucrainei.

A fugit din Moscova după ce poliția a descins în birourile ONG-ului său, în 2017. Acum, spune ea, situația este mult mai gravă.

„Peste 1.000 de oameni au fost arestați pentru că au ieșit în stradă. Sunt oameni curajoși și disperați. Lor le este mult mai greu decât ne este nouă aici, pentru că au vecini, colegi de muncă, părinți și chiar copii care sunt împotriva lor”, explică Olga Romanova.

În Rusia au fost interzise toate manifestațiile împotriva invadării Ucrainei. Se crede că cel puțin 15.000 de manifestanți au fost arestați. Oricine critică războiul lui Putin riscă până la 15 ani de închisoare.

Și-a împachetat rapid lucrurile și a condus până în Germania

Lev Vladov a fugit la timp din Rusia. El avea un blog binecunoscut în care făcea apel la dezvoltare durabilă în orașul său natal, Celiabinsk. L-a șocat războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Și a îndrăznit să-l condamne public.

„Prietenii și rudele mele au început să-mi scrie că mă comport ca un dușman al statului. Am fost îngrozit, devastat. Pentru prima dată în viața mea, am simțit că sunt în pericol din cauza opiniilor mele, am fost amenințat”, povestește tânărul.

Lev Vladov și-a împachetat rapid lucrurile și a condus până în Estonia, apoi până în Germania. Prietenii lui din Berlin l-au primit la ei.

„Toată viața pe care o aveam în țara mea natală s-a dus: toate planurile mele, toții prietenii, toate cărțile. Nu știu dacă voi avea șansa să mă întorc în următorii 10 ani”, spune Lev.

Olga Romanova și colegul ei Yuri îi ajută pe rușii aflați în situația lui Lev. Își petrec cea mai mare parte a timpului pe telefon, punând la cale tot felul de lucruri organizatorice.

„În regulă. Salutare în Georgia. Deci ai ajuns acolo. Ai documente care să ateste că ai fost arestat de două ori în Rusia? Bravo ție!”

Se crede că, până acum, peste 300 de mii de ruși au plecat din țară.

„Oamenii care fug din Rusia înțeleg cât de groaznic este acest război și ce s-a întâmplat cu țara noastră”, spune Olga Romanova.

Ce simbolizează steagurile în alb-albastru-alb

Expații ruși se adună la un miting în fața Ambasadei Rusiei din Germania. Printre ei este și Lev Vladov. Berlinul a devenit un magnet pentru rușii care gândesc liber. Steagurile alb-albastru-alb sunt o ruptură simbolică de regimul de la Kremlin.

„De aceea am un steag nou. Nu este un steag rusesc – este un steag pentru toți rușii care sunt împotriva acestui război”, explică Svetlana Müller, o rusoaică refugiată la Berlin.

Pentru Romanova și alții ca ea, este o ruptură simbolică de patria lor.

„A existat o singură Rusie, dar acum totul a dispărut. Acum există două țări în interiorul uneia. Îmi place foarte mult celălalt steag, alb-albastru-alb, cu sângele curățat de pe el. Nu are dungi roșii. Este o Rusie complet diferită. Nu văd ce ar avea în comun această Rusie cu cea care cere sânge ucrainean și război, nici cum ar putea fi înrudite genetic”, spune Olga Romanova.

Din exilul ei autoimpus în Germania, Olga Romanova face tot posibilul să-i ajute pe oamenii din Rusia care gândesc la fel. Nu vrea să renunțe la speranța că democrația se va întoarce în țara ei natală sau că războiul din Ucraina se va încheia.

Această speranță este împărtășită de mulți ruși. Zeci de mii și-au părăsit deja țara, de când a izbucnit conflictul.

A avertizat lumea în legătură cu Putin cu mult înainte de război

Emigranți ruși și-au căutat adesea refugiu la Paris, atât în timpul revoltelor de după Revoluția Rusă din 1917, cât și în perioada sovietică. Iar în ultimele săptămâni, mulți ruși din Franța își exprimă consternarea față de război. Printre cei mai vocali e Galia Ackermann. Ea a cercetat probleme sensibile, precum fraude electorale și violențe motivate politic. Acum, e foarte atentă la ce se întâmplă în Rusia. Scopul ei: să-l înlăture pe Putin de la putere. Arma ei: informația.

Imnul național al Ucrainei răsună în Piața Republicii din centrul Parisului. Galia Ackerman își manifestă solidaritatea. S-a născut în Rusia, dar trăiește în exil în Franța de mai bine de 30 de ani. E cunoscută printre ucraineni, pentru că ei știu că ea a avertizat lumea în legătură cu Putin de foarte mult timp, cu mult înainte de război.

„Aceasta este o nouă încercare de a înăbuși, nu doar de a-i lichida pe ucraineni, ci și de a șterge cultura ucraineană”, spune Galia Ackerman, redactor-șef la „Desk Russie”.

Ackerman și-a început activismul politic din exil, la Paris. Anul trecut, ea a fondat „Desk Russie”, o publicație online a celor mai cunoscuți exilați ruși și a experților în Rusia. Articolele lor descriu modul în care Putin a devenit din ce în ce mai autoritar de-a lungul anilor, cum și-a extins influența și cum se joacă cu omologii săi din alte țări.

De ce Occidentul a evaluat greșit regimul de la Moscova

„De ani întregi, atât în Franța, cât și în Germania, a existat un puternic sentiment pro-rus. Au fost mulți agenți de influență și mulți oameni care pur și simplu au acționat cu bună-credință, care au crezut sau au vrut să creadă că Rusia va fi un partener de încredere. Dar toate cuvintele lor bine intenționate ne-au făcut să ne dăm seama cu întârziere de pericolul extrem reprezentat de regimul de la Moscova”, explică Galia Ackerman.

„Desk Russie” a atras un public numeros. Până la 150.000 de cititori accesează analizele și articolele de opinie, unii dintre ei din Rusia. Faptul că invazia Ucrainei se desfășoară altfel decât și-a imaginat Putin îi dă speranță Galiei Ackerman.

„Cred că ar putea fi chiar înlăturat, pentru că a fost un mare eșec militar”, spune jurnalista.

Exilații ruși din Paris folosesc puterea cuvintelor ca sprijin. La un eveniment organizat într-un teatru din Paris, au citit scrisori ale liderului întemnițat al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, despre Putin și despre oligarhul Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea Londra:

„La bordul unui avion foarte scump, portofelul lui Putin, Abramovici, zboară către o țară NATO... ce îndrăzneală! Și toți sunt fericiți. Putin și Abramovici fură bani de la buget și îi investesc în Occident!”

Cuvintele, arma exilaților de la Paris

În spatele camerei se află Ghennadi Virsta, care e din Ucraina.

„Sunt încântat de angajamentul Galiei de a lupta împotriva lui Putin. Îmi încălzește inima”, spune ucraineanul.

Galia Ackerman a fugit la Paris de dictatura comunistă a Uniunii Sovietice. Sperase într-un viitor diferit pentru Rusia. Dar Putin i-a transformat țara natală într-o dictatură, spune ea, în timp ce Ucraina a cunoscut o evoluție diferită.

„Sunt ucraineancă prin adopție. Întotdeauna m-am simțit mai bine acolo, din punct de vedere moral și intelectual, decât în Rusia și mai ales în Rusia lui Putin”, mărturisește Galia.

Ackerman și cei care scriu pentru platforma online „Desk Russie” sunt hotărâți să muncească și mai mult și să fie vocea opoziției ruse și a ucrainenilor în acest război.