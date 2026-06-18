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Putin atrage occidentali în Rusia cu vize pentru „valorile tradiționale”. Din ce țări provin beneficiarii programului

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Posesor al unui pașaport rusesc. Foto: Shutterstock
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Peste 1.100 de cetățeni străini au primit vize rusești în 2025 în cadrul unui program al Kremlinului destinat persoanelor care declară că aderă la „valorile spirituale și morale tradiționale”, a afirmat un înalt oficial al Ministerului de Externe, în timp ce Moscova își intensifică mesajele ideologice pe fondul războiului din Ucraina.

„Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Rusiei au emis 1.112 vize în conformitate cu Decretul prezidențial nr. 702”, a declarat pentru agenția de stat RIA Novosti Alexei Klimov, șeful Departamentului Consular, potrivit Kyiv Post.

Decretul, semnat de președintele Vladimir Putin, permite cetățenilor dintr-o listă de țări considerate de Moscova drept promotoare ale unor „politici ideologice neoliberale distructive” să solicite stabilirea în Rusia dacă resping ceea ce autoritățile ruse descriu drept norme sociale liberale occidentale.

De ani de zile, Putin critică vehement drepturile persoanelor LGBTQ, politicile privind identitatea de gen și reformele sociale progresiste din țările occidentale, prezentându-le drept dovezi ale unui declin moral.

Guvernul de la Moscova a transformat tot mai mult „valorile tradiționale” într-un pilon central al ideologiei de stat, în special după lansarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022.

Germania s-a situat pe primul loc în clasament, cu 168 de vize acordate, urmată de Franța (140) și Statele Unite (105). Italia a înregistrat 100 de vize, Estonia 63, Letonia 60, Canada 54, Lituania 46, iar Australia 43.

Inițiativa a fost prezentată de Putin drept o formă de sprijin pentru persoanele care „sunt supuse presiunilor” în țările unde, susține el, valorile familiale tradiționale sunt „abolite”.

Putin a reiterat acest mesaj la 1 iunie, promițând sprijin cetățenilor străini dispuși să se mute în Rusia pentru a „trăi, munci și crește copii”.

Editor : M.I.

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