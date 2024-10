Războiul din umbră care ar putea arunca Rusia într-o criză economică. Arabia Saudită amenință că va inunda piața cu petrol

Arabia Saudită ar putea inunda piața internațională cu petrol pentru a prelua controlul asupra prețurilor, ceea ce ar crea o situație foarte dificilă pentru Rusia, a cărei economie de război este dependentă de banii obținuți din exportul de țiței, potrivit Business Insider.

Regatul saudit a indicat că prețul țițeiului ar putea coborî până la 50 de dolari pe baril dacă Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) nu se angajează să își reducă producția.

În alte cuvinte, Riadul dă semne că ar putea inunda piața cu petrol, potrivit analiștilor, ceea ce ar reduce prețurile și ar penaliza membrii OPEC, inclusiv Rusia, care nu au redus producția de petrol.

Cum Rusia vinde deja petrol la tarif redus și cu costuri de producție mai mari, scăderea și mai mare a prețurilor ar putea afecta abilitatea Moscovei de a finanța războiul din Ucraina, a scris Luke Cooper, cercetător de la London School of Economics, pentru IPS Journal.

Arabia Saudită, liderul de facto al comunității OPEC, a încercat să păstreze prețul barilului de petrol peste 100 de dolari, încurajând statele membre să scadă producția.

„Arabia Saudită s-a săturat”

Dar cum prețul de referință al țițeiului se învârte în jurul valorii de 80 de dolari, planul saudiților nu a funcționat. Ca să schimbe strategia, Riadul plănuiește acum să deschidă și mai mult robinetul începând din decembrie, potrivit unor surse citate de Financial Times.

„Arabia Saudită s-a săturat”, a explicat Simon Henderson, director al Bernstein Program on Gulf and Energy Policy de la The Washigton Institute. „Conducerea OPEC presupune o responsabilitate multilaterală. Poate funcționa bine, dar este ca atunci când dai ordine unor pisici – aproape imposibil, cel puțin în anumite momente.”

Rusia este una dintre țările care depășesc cota de producție a petrolului stabilită de OPEC+. Mai exact, Moscova a produs cu 122.000 de barili mai mult în iulie, potrivit S&P Global Ratings. Iran și Kazahstan au încălcat și ele limitele agreate.

Mohammad bin Salman și Vladimir Putin, la Cupa Mondială din 2018. Foto: Profimedia Images

Unii membri ai coaliției ar putea face acest lucru pentru a-și mări profiturile, potrivit lui Henderson. În cazul Rusiei, Moscova resimte presiunea războiului din Ucraina care a produs o explozie a cheltuielilor pentru apărare și securitate în ultimii trei ani. Aceste sectoare vor reprezenta 40% din cheltuielile federale ale Rusiei anul viitor.

În același timp, Rusia depinde mult de veniturile obținute din exportul de petrol. Cu câțiva ani în urmă, câștigurile din exportul de petrol și gaze reprezentau 35-40% din bugetul țării, potrivit ministrului rus al finanțelor.

Tocmai de aceea, Occidentul s-a concentrat atât de mult pe oprirea acestui flux de capital către Rusia.

Rusia, aproape de un război economic împotriva Arabiei Saudite

Rusia a reușit până acum să evite sancțiunile și consecințele plafonării prețurilor la petrol impuse de Occident, folosindu-se de flota sa de petroliere „fantomă”, dar amenințarea Riadului privind scăderea prețurilor până la 50 de dolari pe baril ar putea fi mai greu de suportat.

Tensiunile ar putea atinge la cote maxime dacă decizia Arabiei Saudite declanșează un război economic între regat și Rusia.

Un incident similar a avut loc în 2020, atunci când neînțelegerile dintre cele două țări în legătură cu reducerea producției de țiței au făcut ca atât Riadul, cât și Moscova, să inunde piața cu petrol și să testeze astfel ce țară poate supraviețui mai mult într-un mediu economic în care prețul petrolului este foarte scăzut.

În aceste situații, rezervele valutare devin esențiale, ceea ce este o problemă pentru Rusia.

Rusia este una dintre țările care depășesc cota de producție a petrolului stabilită de OPEC+. Foto: Profimedia Images

De când a invadat Ucraina, fondul suveran de investiții al Rusiei aproape că s-a înjumătățit la începutul acestui an, în timp ce Moscova nu mai poate să obțină valută din Occident pentru a-și diversifica rezervele valutare.

Rămâne de văzut dacă președintele rus Vladimir Putin va fi dispus să intre într-un război al prețurilor cu Riadul, date fiind celelalte obiective ale sale, mult mai presante, a spus Henderson.

Orice s-ar întâmpla, o confruntare de un anumit fel cu Arabia Saudită pare inevitabilă. Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a spus săptămâna trecută că nu este clar dacă OPEC ar trebui să mărească producția de petrol după întâlnirea de decembrie, așa cum au semnalat saudiții.

Spre deosebire de petrolul Arabiei Saudite, cel al Rusiei nu este așa de ieftin de extras, ceea ce va face lucrurile mult mai dificile pentru Putin, în condițiile în care prețurile vor scădea dramatic, a explicat Cooper.

Această amenințare va face ca Rusia să simtă că trebuie să grăbească ritmul înaintării pe câmpul de luptă pentru a nu fi prinsă într-o situație grea, odată ce piața va fi inundată de petrolul ieftin din Arabia Saudită.

