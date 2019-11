Rusia produce atât de mult zahăr, încât nu mai are unde să îl depoziteze

Producţia de zahăr a Rusiei s-a dublat în ultimul deceniu, iar în sezonul actual ar urma să înregistreze un salt de 20% până la un nivel record, graţie condiţiilor meteo favorabile, astfel încât producătorii sunt obligaţi să depoziteze zahărul rafinat în aer liber (ceea ce îi afectează calitatea) sau în depozite independente la costuri suplimentare, transmite Bloomberg.



"Suntem obligaţi să facem acest lucru pentru că nu mai avem spaţii de depozitare. Este posibil ca ulterior acest zahăr să trebuiască să fie reprocesat din nou deoarece nu ştim cum un cumpărător ar putea achiziţiona acest zahăr, având în vedere aspectele ce ţin de calitate", a declarat preşedintele uniuni producătorilor de zahăr din Rusia, Andrey Bodin la un seminar organizat de Organizaţia Internaţională a Zahărului (ISO) la Londra.



În ultimele decenii, industria zahărului din Rusia s-a transformat rapid, trecând de la calitatea de importator de zahăr brut la cea de deţinător al unui exces de producţie ce trebuie vândut. Însă Rusia are dificultăţi în a concura pe pieţele de export pentru că nu este atât de eficientă la procesarea de zahăr ca alte ţări, ceea ce înseamnă că are costuri mai mari. În plus, problema lipsei de spaţii de depozitate este agravată în prezent şi de preţul scăzut al zahărului.



Andrey Bodin estimează că în acest sezon producţia de zahăr a Rusiei va ajunge la o cifră totală de 7,2 milioane tone în timp ce exporturile s-ar putea ridica doar la un milion de tone, în principal în ţările vecine. În acest condiţii, va apărea un deficit de spaţii de depozitare pentru aproximativ două milioane de tone de zahăr, susţine Bodin, preşedintele unei uniuni care reprezintă aproximativ 95% din producătorii de zahăr din Rusia.



În ceea ce priveşte sezonul următor, Andrey Bodin este de părere că producţia de zahăr a Rusiei va scădea, probabil, din cauza preţurilor scăzute pe piaţa intern care vor descuraja însămânţarea de sfeclă de zahăr.

