„Starlink-ul rusesc” eșuează din nou. Moscova vrea o rețea de sateliți pentru a face atacurile asupra Ucrainei mai precise

Rusia încearcă să-și construiască propria versiune a sistemului Starlink pentru a susține comunicațiile și operațiunile cu drone și rachete în războiul din Ucraina, însă programul „Rassvet” se confruntă cu probleme majore. Niciunul dintre cei 16 sateliți lansați în iulie nu a ajuns pe orbita operațională prevăzută, iar experții avertizează că, chiar și funcționând parțial, rețeaua ar putea crește precizia atacurilor rusești, arată Euroews.

Niciunul dintre cei 16 sateliți lansați de Rusia pe 19 iulie în cadrul programului „Rassvet” nu a ajuns pe orbita prevăzută, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), care citează date furnizate de serviciul de urmărire a sateliților în timp real N2YO.

Majoritatea sateliților se află la altitudini cuprinse între 300 și 400 de kilometri, mult sub altitudinea operațională de 870 de kilometri planificată pentru sateliții Rassvet. Cel puțin doi dintre aceștia par să se îndrepte deja spre reintrarea în atmosfera Pământului.

Sateliții aflați la altitudini mai mici sunt supuși unei rezistențe atmosferice mai mari, consumă combustibil mai rapid și au o durată de viață operațională mai scurtă. Prin urmare, chiar dacă unii dintre sateliții afectați vor reuși să se stabilizeze, este puțin probabil ca aceștia să funcționeze atât de mult timp cât a planificat Rusia.

Problemele sunt importante nu doar din perspectiva programului spațial rusesc. Moscova încearcă să dezvolte o constelație capabilă să ofere comunicații pentru operațiunile militare și să susțină utilizarea dronelor și a rachetelor împotriva Ucrainei.

Internetul prin satelit, esențial în război

Internetul prin satelit a devenit o componentă importantă a modului în care este purtat războiul din Ucraina. Accesul forțelor ucrainene la Starlink le-a permis să utilizeze drone de recunoaștere și de atac, să coordoneze artileria și să mențină comunicațiile în zonele în care bombardamentele rusești au distrus infrastructura terestră.

De aceea, dezvoltarea unei rețele rusești proprii ar putea avea consecințe directe pe câmpul de luptă.

Miza este cu atât mai mare cu cât atacurile asupra Ucrainei au continuat să provoace pierderi semnificative în rândul populației civile. De la începutul invaziei rusești pe scară largă, în februarie 2022, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU) a verificat, până la sfârșitul lunii iulie, cel puțin 16.874 de civili uciși și 51.173 de răniți.

Potrivit unui raport publicat la 13 august, luna iulie 2026 a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii ucraineni din martie 2022. Cel puțin 437 de persoane au fost ucise, iar alte 2.610 au fost rănite în urma intensificării bombardamentelor aeriene și a atacurilor cu bombe planante, precum și a loviturilor continue cu rachete cu rază lungă de acțiune și drone asupra orașelor aflate departe de linia frontului.

Rapoartele lunare ale misiunii ONU au consemnat, de asemenea, recorduri succesive în ceea ce privește pierderile provocate de dronele cu rază scurtă de acțiune în apropierea frontului, în lunile aprilie și mai.

O constelație Rassvet funcțională ar putea extinde capacitatea Rusiei de a efectua atacuri la distanțe mai mari și cu o precizie sporită. Din acest motiv, problemele programului depășesc cu mult dimensiunea tehnică a unei lansări nereușite.

Un istoric de lansări marcat de probleme

Rusia a întâmpinat dificultăți și la lansarea anterioară a sateliților Rassvet. Din cei 16 sateliți lansați pe 24 martie, 12 au atins altitudinea prevăzută de 550 de kilometri și se află în continuare acolo, potrivit raportului ISW.

Aceștia oferă deja forțelor ruse două ferestre zilnice de conectivitate cu terminalele de la sol, cu o durată totală de până la 90 de minute deasupra Ucrainei.

Chiar și această capacitate limitată poate fi utilă în operațiunile militare. ISW avertizează că sateliții existenți ar putea permite forțelor ruse să lanseze atacuri mai precise împotriva Ucrainei cu ajutorul sistemelor fără pilot controlate de la distanță, în intervalele în care conexiunea este disponibilă.

Cu alte cuvinte, Moscova nu are nevoie ca întreaga constelație să fie operațională pentru ca sistemul să producă efecte pe câmpul de luptă. Rusia pare să accelereze programul în încercarea de a compensa pierderea accesului la Starlink.

Ministerul Apărării al Ucrainei a anunțat la începutul lunii februarie că terminalele Starlink utilizate ilegal de forțele ruse au fost dezactivate după ce Kievul și SpaceX au trecut la un sistem de „listă albă”, care restricționează accesul la rețea pentru terminalele verificate.

„Este posibil ca Rusia să nu fi fost pregătită să accelereze desfășurarea constelației în acest ritm și probabil se va confrunta cu întârzieri suplimentare”, a apreciat ISW.

Moscova nu reușește să atingă amploarea dorită

Programul este dezvoltat de Bureau 1440, compania aerospațială rusă care intenționează să efectueze „zeci” de lansări suplimentare pentru a trimite pe orbită încă sute de sateliți.

Obiectivul este însă dificil de atins în ritmul actual. Serhii Beskrestnov, care era atunci consilier al ministrului ucrainean al Apărării, declara la 31 mai că Rusia ar avea nevoie de cel puțin 200-250 de sateliți pe orbită pentru a obține o conectivitate continuă și stabilă.

În opinia sa, Moscova este puțin probabil să atingă acest obiectiv în viitorul apropiat. Una dintre principalele probleme este dependența Rusiei de racheta Soyuz-2.1b, descrisă de ISW drept o resursă „costisitoare și rară”.

Din 2022, Rusia a efectuat doar șase până la opt lansări ale rachetei Soyuz-2.1b în cadrul tuturor misiunilor spațiale și comerciale.

Potrivit calculelor ISW, ritmul actual ar permite Rusiei să lanseze cel mult 128 de sateliți Rassvet în patru ani, și numai dacă fiecare lansare ar fi un succes și niciuna dintre rachete nu ar fi redirecționată către alte misiuni.

Până în prezent, doar 37,5% dintre sateliții Rassvet lansați au ajuns la o altitudine operațională sustenabilă.

Ucraina atacă infrastructura din spatele programului

În paralel cu încercările de dezvoltare a propriei constelații, Rusia trebuie să-și protejeze și infrastructura terestră necesară pentru lansarea sateliților.

Forțele ucrainene au început să lovească obiective asociate programului, într-o aparentă încercare de a-i încetini dezvoltarea și de a limita capacitatea Moscovei de a construi un sistem care ar putea extinde raza și precizia atacurilor.

În noaptea de 14 spre 15 august, forțele ucrainene au lovit Centrul Spațial și de Rachete Progress, care produce vehicule de lansare de tip Soyuz.

O altă lovitură a fost încercată la cosmodromul Plesețk pe 23 august, cu două zile înainte ca Rusia să lanseze o rachetă Soyuz-2.1b despre care s-a relatat că transporta un satelit GLONASS-K1, parte a sistemului rusesc alternativ la GPS.

Ambele loturi de sateliți Rassvet au fost lansate de la Plesețk. În aceste condiții, ISW avertizează că atacurile ucrainene amenință atât „oferta și producția limitată de vehicule de lansare” ale Rusiei, cât și infrastructura rară de lansare necesară pentru plasarea sateliților pe orbită.

Iar dacă Moscova va reuși în cele din urmă să pună în funcțiune o constelație suficient de mare, aceasta ar putea deveni un nou instrument pentru războiul său împotriva Ucrainei.

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Editor : C.A.