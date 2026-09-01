Live TV

„Starlink-ul rusesc” eșuează din nou. Moscova vrea o rețea de sateliți pentru a face atacurile asupra Ucrainei mai precise

Data publicării:
Low-Earth-orbit satellite from the Rassvet-1 mission, known as Russia’s Starlink
Sateliții ruși Rassvet asigură acoperire pentru drone și comunicații militare, cu treceri de peste o oră deasupra Ucrainei. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Internetul prin satelit, esențial în război Un istoric de lansări marcat de probleme Moscova nu reușește să atingă amploarea dorită Ucraina atacă infrastructura din spatele programului

Rusia încearcă să-și construiască propria versiune a sistemului Starlink pentru a susține comunicațiile și operațiunile cu drone și rachete în războiul din Ucraina, însă programul „Rassvet” se confruntă cu probleme majore. Niciunul dintre cei 16 sateliți lansați în iulie nu a ajuns pe orbita operațională prevăzută, iar experții avertizează că, chiar și funcționând parțial, rețeaua ar putea crește precizia atacurilor rusești, arată Euroews.

Niciunul dintre cei 16 sateliți lansați de Rusia pe 19 iulie în cadrul programului „Rassvet” nu a ajuns pe orbita prevăzută, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), care citează date furnizate de serviciul de urmărire a sateliților în timp real N2YO.

Majoritatea sateliților se află la altitudini cuprinse între 300 și 400 de kilometri, mult sub altitudinea operațională de 870 de kilometri planificată pentru sateliții Rassvet. Cel puțin doi dintre aceștia par să se îndrepte deja spre reintrarea în atmosfera Pământului.

Sateliții aflați la altitudini mai mici sunt supuși unei rezistențe atmosferice mai mari, consumă combustibil mai rapid și au o durată de viață operațională mai scurtă. Prin urmare, chiar dacă unii dintre sateliții afectați vor reuși să se stabilizeze, este puțin probabil ca aceștia să funcționeze atât de mult timp cât a planificat Rusia.

Problemele sunt importante nu doar din perspectiva programului spațial rusesc. Moscova încearcă să dezvolte o constelație capabilă să ofere comunicații pentru operațiunile militare și să susțină utilizarea dronelor și a rachetelor împotriva Ucrainei.

Internetul prin satelit, esențial în război

Internetul prin satelit a devenit o componentă importantă a modului în care este purtat războiul din Ucraina. Accesul forțelor ucrainene la Starlink le-a permis să utilizeze drone de recunoaștere și de atac, să coordoneze artileria și să mențină comunicațiile în zonele în care bombardamentele rusești au distrus infrastructura terestră.

De aceea, dezvoltarea unei rețele rusești proprii ar putea avea consecințe directe pe câmpul de luptă.

Miza este cu atât mai mare cu cât atacurile asupra Ucrainei au continuat să provoace pierderi semnificative în rândul populației civile. De la începutul invaziei rusești pe scară largă, în februarie 2022, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU) a verificat, până la sfârșitul lunii iulie, cel puțin 16.874 de civili uciși și 51.173 de răniți.

Potrivit unui raport publicat la 13 august, luna iulie 2026 a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii ucraineni din martie 2022. Cel puțin 437 de persoane au fost ucise, iar alte 2.610 au fost rănite în urma intensificării bombardamentelor aeriene și a atacurilor cu bombe planante, precum și a loviturilor continue cu rachete cu rază lungă de acțiune și drone asupra orașelor aflate departe de linia frontului.

Rapoartele lunare ale misiunii ONU au consemnat, de asemenea, recorduri succesive în ceea ce privește pierderile provocate de dronele cu rază scurtă de acțiune în apropierea frontului, în lunile aprilie și mai.

O constelație Rassvet funcțională ar putea extinde capacitatea Rusiei de a efectua atacuri la distanțe mai mari și cu o precizie sporită. Din acest motiv, problemele programului depășesc cu mult dimensiunea tehnică a unei lansări nereușite.

Un istoric de lansări marcat de probleme

Rusia a întâmpinat dificultăți și la lansarea anterioară a sateliților Rassvet. Din cei 16 sateliți lansați pe 24 martie, 12 au atins altitudinea prevăzută de 550 de kilometri și se află în continuare acolo, potrivit raportului ISW.

Aceștia oferă deja forțelor ruse două ferestre zilnice de conectivitate cu terminalele de la sol, cu o durată totală de până la 90 de minute deasupra Ucrainei.

Chiar și această capacitate limitată poate fi utilă în operațiunile militare. ISW avertizează că sateliții existenți ar putea permite forțelor ruse să lanseze atacuri mai precise împotriva Ucrainei cu ajutorul sistemelor fără pilot controlate de la distanță, în intervalele în care conexiunea este disponibilă.

Cu alte cuvinte, Moscova nu are nevoie ca întreaga constelație să fie operațională pentru ca sistemul să producă efecte pe câmpul de luptă. Rusia pare să accelereze programul în încercarea de a compensa pierderea accesului la Starlink.

Ministerul Apărării al Ucrainei a anunțat la începutul lunii februarie că terminalele Starlink utilizate ilegal de forțele ruse au fost dezactivate după ce Kievul și SpaceX au trecut la un sistem de „listă albă”, care restricționează accesul la rețea pentru terminalele verificate.

„Este posibil ca Rusia să nu fi fost pregătită să accelereze desfășurarea constelației în acest ritm și probabil se va confrunta cu întârzieri suplimentare”, a apreciat ISW.

Moscova nu reușește să atingă amploarea dorită

Programul este dezvoltat de Bureau 1440, compania aerospațială rusă care intenționează să efectueze „zeci” de lansări suplimentare pentru a trimite pe orbită încă sute de sateliți.

Obiectivul este însă dificil de atins în ritmul actual. Serhii Beskrestnov, care era atunci consilier al ministrului ucrainean al Apărării, declara la 31 mai că Rusia ar avea nevoie de cel puțin 200-250 de sateliți pe orbită pentru a obține o conectivitate continuă și stabilă.

În opinia sa, Moscova este puțin probabil să atingă acest obiectiv în viitorul apropiat. Una dintre principalele probleme este dependența Rusiei de racheta Soyuz-2.1b, descrisă de ISW drept o resursă „costisitoare și rară”.

Din 2022, Rusia a efectuat doar șase până la opt lansări ale rachetei Soyuz-2.1b în cadrul tuturor misiunilor spațiale și comerciale.

Potrivit calculelor ISW, ritmul actual ar permite Rusiei să lanseze cel mult 128 de sateliți Rassvet în patru ani, și numai dacă fiecare lansare ar fi un succes și niciuna dintre rachete nu ar fi redirecționată către alte misiuni.

Până în prezent, doar 37,5% dintre sateliții Rassvet lansați au ajuns la o altitudine operațională sustenabilă.

Ucraina atacă infrastructura din spatele programului

În paralel cu încercările de dezvoltare a propriei constelații, Rusia trebuie să-și protejeze și infrastructura terestră necesară pentru lansarea sateliților.

Forțele ucrainene au început să lovească obiective asociate programului, într-o aparentă încercare de a-i încetini dezvoltarea și de a limita capacitatea Moscovei de a construi un sistem care ar putea extinde raza și precizia atacurilor.

În noaptea de 14 spre 15 august, forțele ucrainene au lovit Centrul Spațial și de Rachete Progress, care produce vehicule de lansare de tip Soyuz.

O altă lovitură a fost încercată la cosmodromul Plesețk pe 23 august, cu două zile înainte ca Rusia să lanseze o rachetă Soyuz-2.1b despre care s-a relatat că transporta un satelit GLONASS-K1, parte a sistemului rusesc alternativ la GPS.

Ambele loturi de sateliți Rassvet au fost lansate de la Plesețk. În aceste condiții, ISW avertizează că atacurile ucrainene amenință atât „oferta și producția limitată de vehicule de lansare” ale Rusiei, cât și infrastructura rară de lansare necesară pentru plasarea sateliților pe orbită.

Iar dacă Moscova va reuși în cele din urmă să pună în funcțiune o constelație suficient de mare, aceasta ar putea deveni un nou instrument pentru războiul său împotriva Ucrainei.

Citește și: De ce vrea Zelenski o alternativă la Starlink și cum ar putea schimba jocul pe front: proiectul secret cu o țară europeană

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
comisia europeana
3
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Vladimir Putin
4
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de...
Antarctica
5
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca...
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
Digi Sport
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Ucraina susține că 2.500 de soldați ruși sunt blocați pe o fâșie îngustă de pământ către Marea Neagră: „A devenit o capcană pentru ei”
The Aftermath Of A Massive Russian Overnight Attack In Kyiv, Ukraine - 20 Aug 2026
Populația Kievului, îndemnată să-și facă provizii de apă și alimente. Rusia atacă depozite, supermarketuri și infrastructura logistică
Ilie Bolojan vorbind la telefon
Ilie Bolojan, discuție telefonică cu premierul Ucrainei. Bucureștiul și Kievul urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune
Punctul de frontieră atacat. Foto Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei
Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin România
drapelul UE
„Mi-a fost mereu greu să vorbesc cu oameni ai regimurilor care ucid civili”. UE nu vrea normalizarea relațiilor cu Rusia
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze...
SUA vs Iran
Ostilitățile din Orientul Mijlociu se intensifică. Armata americană...
photo-collage.png - 2026-09-01T204752.770
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze...
2026-09-01-0816
„e-Sănătatea Mea”, probleme încă de la lansare. Șeful CNAS: „Vă...
Ultimele știri
Alertă într-un hotel din Constanța. Planul Roșu de Intervenție, activat după ce 30 de persoane au acuzat stări de rău
Thailanda schimbă regulile pentru turiștii europeni: șederea fără viză, redusă drastic din 15 septembrie
Cât de periculoasă poate fi IA când învață să înșele: „În acest moment, noi suntem încă pisica. În curând am putea deveni șoarecele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 42 de ani, fiica lui Brigitte Macron a găsit dragostea în brațele unui student cu 20 de ani mai tânăr
Cancan
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Fanatik.ro
Oferta „de refuzat” pe care Dinamo a primit-o din MLS pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Joao Lameira a plecat spre Craiova să semneze cu Universitatea. Câți bani plătește Mihai Rotaru. Update...
Adevărul
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai...
Playtech
Șoseaua aglomerată din România pe care a fost instalat deja sistemul „Big Brother”. Cum funcționează și cu ce...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio! Lovitură de proporții pentru Dennis Man
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost...
Newsweek
Senatul, decizie majoră legată de pensii. Ce categorii de pensionari ar putea pierde bani? În ce condiții?
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Michael Douglas nu lasă vârsta să-i dicteze viața: "Nu-i rău pentru 82 de ani". S-a amestecat printre turiști...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...