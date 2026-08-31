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Elon Musk era dispus să permită Ucrainei să utilizeze Starlink pentru atacuri împotriva Rusiei

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Elon Musk
Elon Musk. Foto: Profimedia
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Miliardarul Elon Musk i-a comunicat fostului ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, că este dispus să permită Ucrainei să utilizeze sistemele Starlink dincolo de granițele acesteia, dar așteaptă o decizie politică, relatează Financial Times.

Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ceruse, în cadrul negocierilor cu ușile închise de la Casa Albă din 28 iulie, permisiunea de a folosi drone echipate cu Starlink pentru a lovi lansatoarele de rachete balistice rusești la distanțe de până la 200 km. Potrivit lui Fedorov, o astfel de decizie ar fi putut avea un impact semnificativ asupra desfășurării războiului, notează Ukrainskaia Pravda.

Musk și SpaceX nu au răspuns la solicitarea de comentarii din partea FT.

Sursele FT afirmă că Musk îi spusese anterior lui Fedorov că este dispus să permită Ucrainei să utilizeze drone echipate cu sisteme Starlink dincolo de granițele sale pentru a lovi ținte rusești. Totuși, potrivit acestor surse, Musk a comunicat Ucrainei că aceasta este o decizie politică care trebuie luată de Casa Albă. Fedorov a refuzat să comenteze discuțiile pe care le-a avut cu Musk.

Fedorov a mai declarat că intensificarea de către Ucraina a atacurilor sale cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei reprezintă cea mai realistă modalitate de a-l forța pe liderul rus Vladimir Putin să oprească războiul, dar acest lucru necesită investiții suplimentare în armamentul utilizat pentru astfel de atacuri.

 

Editor : M.C

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