Rușii au adus un nou avion-spion deasupra Mării Azov, la 5 zile după ce ucrainenii au doborât unul în aceeași zonă. „Se joacă cu focul”

Un nou avion-spion de supraveghere radar de tip A-50, similar celui pe care ucrainenii susțin că l-au doborât zilele trecute, a reapărut deasupra Mării Azov, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Iuri Ihnat, în cadrul unei declarații făcute la postul național de televiziune, informează The New Voice of Ukraine.

Avionul „se joacă cu focul” a avertizat Iuri Iuhnat.

Presa ucraineană notează că apariția unui nou avion A-50 în regiune nu ar trebui să reprezinte o surpriză, în condițiile în care Rusia dispune de „suficiente astfel de aeronave”. Ihnat a spus că Rusia dispunea de 9 astfel de aparate. Pe lângă cel doborât zilele trecute, un alt avion A-50 a fost deja distrus în Belarus, anul trecut, de partizanii pro-Kiev.

În același timp, oficialul militar ucrainean a precizat că, în ciuda unei „acalmii” în ceea ce privește atacurile cu rachete și drone rusești asupra Ucrainei, forțele antiaeriene ale Kievului trebuie să rămână „vigilente”.

Forțele ucrainene au anunțat doborârea, duminica trecută, a unei aeronave-spion A-50 a Rusiei, echivalentul rusesc al avionului NATO AWACS.

Avionul rusesc a fost doborât deasupra Mării Azov în ceea ce pare a fi „o capcană complexă” pregătită de ucraineni cu ajutorul bateriilor antiaeriene S-300 și Patriot. De asemenea, ucrainenii au reușit să avarieze un avion rusesc de comandă și control Iliușin Il-22M.

Doborârea avionului-spion A-50 - prima de acest fel în războiul din Ucraina - ar însemna o pierdere grea pentru Rusia, deoarece e vorba despre o aeronavă pe care forțele ruse o folosesc pentru detectarea sistemelor antiaeriene și în special pentru coordonarea atacurilor aeriene și dirijarea rachetelor aer-sol lansate de avioanele rusești în Ucraina.

Editor : Mihnea Lazăr